Стара Росія знищує корінні народи країни, посилає їх на забій

Дискусія між прихильниками "прекрасної Росії майбутнього" та тими, хто виступає за її деколонізацію та віщує можливий розвал як наслідок поразки у війні з Україною, із соціальних мереж та телевізійних студій переміщається на високі трибуни. І ось уже Юлія Навальна, яка позиціонує себе як спадкоємиця громадського капіталу загиблого в путінському ГУЛАГу чоловіка, з зневагою відгукується про "деколонізаторів" і дивується тій увазі, яка приділяється їхнім утопічним поглядам. І як альтернатива цій утопії, зрозуміло, пропонує подумати про демократичну європейську Росію, "прекрасну Росію майбутнього".

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Это, разумеется, никакой не утопический проект, осталось только дождаться смерти Путина или его устранения незадачливыми соратниками – и заживем, пишет Виталий Портников для svoboda.org.

Но даже если отнестись к программе построения "прекрасной России будущего" как к реальному проекту, а не как к мечте или утопии команды антикоррупционеров, следует все же ответить на вопрос: а в чем причины нынешней агрессивной войны России против Украины – войны, позволившей окончательно укрепиться путинскому тоталитаризму, отказаться даже от картонных декораций демократии, представленных последними разрешенными медиа и антикоррупционными проектами, войны, позволившей убить Навального и отправлять людей за решетку на десятилетия за посты в социальных сетях? Разве не вера других людей – не антикоррупционеров, а как раз коррупционеров – в то, что развал России невозможен и любые действия, связанные с этим развалом или с потерей России роли в ее "естественной зоне влияния" на постсоветском пространстве, следует пресекать? Разве не с этим представлением о России как об империи не были связана фактическая оккупация российской армией части территории Республики Молдова, войны в Грузии, войны в Чечне, оккупация и аннексия Крыма, война на Донбассе и нападение на Украину 24 февраля 2022 года? И когда, скажите, популярность российской власти – от Ельцина до Путина – падала, а когда рейтинг поднимался до космических высот? Когда эти войны проигрывались или когда выигрывались? Как большинство россиян отреагировали на присоединение Крыма? Были ли среди тех, кто поддался шовинистической истерии, антикоррупционные активисты и прочие противники режима, которые только в феврале 2022 года внезапно поняли, какую кровавую кашу заварила их власть? Или же они с горящими глазами требовали восстановить территориальную целостность Украины и возмущались аннексией, а не назидательно объясняли жителям подвергшейся нападению страны, что Крым – не бутерброд и надо бы провести референдум, чтобы поинтересоваться мнением его населения о будущем захваченной российской армией территории? Как все это было?

Если бы сторонники "прекрасной России будущего" жили в мире исторических фактов, а не своих инфантильных иллюзий, они бы знали, что настоящие сторонники перемен в России – те, что добивались власти, а не умирали в эмиграции, внешней или внутренней, – как раз вынуждены были считаться с имперской сущностью отвратительного государства и его возможным развалом. Ленин писал о самоопределении наций еще тогда, когда для большинства его соотечественников "единая и неделимая" Россия была константой. Большевики ради сохранения собственной власти вынуждены были смириться с независимостью Финляндии и Польши, Украины, стран Южного Кавказа и Балтии. И кстати, когда лидеры новых государств пытались найти взаимопонимание с демократическим правительством России или с представителями белого движения, они всякий раз сталкивались с пренебрежительным отказом. Потому что ради мифа о единой и неделимой разнообразные Деникины готовы были пожертвовать судьбой собственного народа, а не только каких-то там малороссов.

Ельцин ради победы в противостоянии с союзным Центром вынужден был смириться с развалом Союза, признать независимость союзных республик и заговорить о суверенитете республик самой России. И кстати, когда еще в период перестройки руководители союзных республик и национальных движений пытались договориться с этим самым центром о сосуществовании или мирном выходе из Союза, они в ответ получали войска, следственные изоляторы и разнообразные провокации вроде "независимого Приднестровья".

Другое дело, что те, кто был готов согласиться с развалом Российской империи или Советского Союза, тоже оказывались банальными шовинистами и держимордами, использовавшими этот развал в качестве инструмента, а вовсе не в качестве восстановления подлинной справедливости. Большевистская армия в начале 20-х отправится в Украину и Беларусь, на Кавказ и в Центральную Азию, а в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века – в Финляндию, Польшу и страны Балтии. Армия новой России займет позиции в Приднестровье и на Кавказе, а в начале 20-х готов нашего столетия отправится в Украину, Беларусь и в Центральную Азию – в Казахстан. 30-е годы просто еще не наступили. И всякий раз это имперское наступление будет означать победу реакции и крушение всяческих надежд. То самое красное, грязное, испачканное кровью и дерьмом колесо российской истории.

Так каким же образом остановить это колесо? Детскими мечтами, рассказами об угнетенном так же, как и другие народы империи, русском народе? Или признанием того факта, что угнетенное большинство все же имеет больше возможностей, чем угнетенное меньшинство? Что именно многомиллионный русский народ, а не несколько тысяч тувинцев или бурят определяет, кто здесь власть и несет ответственность за эту власть?

Меня глубоко поражает, что даже сейчас, в ХХІ веке сторонники "новой России" в упор не видят, как старая Россия фактически уничтожает малочисленные коренные народы страны, посылает их представителей на убой, лишает будущего – и прошлого, кстати тоже, фальсифицируя их историю и культурное наследие, отказывая даже в праве на родной язык. Вся Россия висит на шее ХМАО и ЯНАО, но коренные народы этих "автономий" буквально прозябают – и уже скоро не смогут читать книги собственных писателей. Но зато на Рублевке строятся особняки, а либеральная интеллигенция продолжает сокрушаться по поводу вытеснения русской культуры с "окраин". Может, вам для начала о мансийской культуре подумать? Для начала выздоровления.

Я никогда не поддерживал утопической идеи о разделении России на кучу стран по региональном признаку. Я не понимаю, почему русский народ должен жить в разных псевдогосударствах и не считаю справедливым, что кто-то путем провозглашения какой-то независимой Сибири или Ингерманландии уйдет от исторической ответственности за преступления имперского большинства. Но у меня нет никакого сомнения, что нет никакого будущего у России неравноправных народов, у России, претендующей на имперские территории прошлого, у России подавляющей и запугивающей. Имперская Россия никогда не сможет стать демократической именно потому, что населяющие ее народы в первый же день демократии разбегутся кто куда, памятуя об угрозах самому своему существованию в сожительстве со "старшим братом". Поэтому России всегда нужен будет Путин и война, пока русские, в конце концов, не откажутся от идеи навязывать свою культуру и историю, свой язык и свое представление о цивилизации другим – украинцам, армянам, тувинцам, чеченцам, кому угодно. Просто оставьте их всех в покое, пожалуйста! Если действительно хотите хоть какого-то нормального будущего, если просто хотите стать людьми.