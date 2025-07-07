Роттердам, Копенгаген і Мюнхен пропонують прямий доступ до активних громадських зон

Декілька європейських міст змінюють підхід до міських подорожей, інтегруючи фізичну активність у міські відпустки. Замість створення нових атракціонів такі міста, як Роттердам, Копенгаген і Мюнхен, переосмислюють центральні зони для плавання, скелелазіння, бігу та велоспорту. Багато з цих активних маршрутів розташовані поблизу громадського транспорту і легко доступні пішки чи на велосипеді.

У Роттердамі колишній канал тепер слугує хвильовим басейном RIF010, де відвідувачі можуть займатися серфінгом прямо в центрі міста. Zwembad Rijnhaven пропонує плавання просто неба з сонячними терасами вздовж води. Dakpark забезпечує підняті пішохідні маршрути з видом на гавань, а Kralingse Bos має лісові стежки та доступ до прибережних озер. Біля вежі Євромаст у теплі місяці організовуються спуски на канатах.

Зона Євромасту включає сезонний спуск на канатах. Джерело: unsplash

Копенгаген підтримує спеціально відведені зони для плавання в гавані на Islands Brygge та Fisketorvet протягом усього року. Обладнання для веслування на дошках, каное та каяках доступне для оренди в різних локаціях. CopenHill, розташований на вершині електростанції, поєднує сухий лижний схил, позначені пішохідні маршрути та ділянки для скелелазіння. Ці об’єкти залишаються доступними для громадськості та демонструють, як міська інфраструктура адаптується для багатофункціонального відпочинку.

Мюнхен має понад 745 миль веломаршрутів, які з’єднують житлові райони з парками вздовж річки Ізар. Англійський сад простягається через місто, пропонуючи майже 50 миль стежок, де люди бігають, катаються на велосипедах або просто гуляють у своєму темпі. Сезонний серфінг відбувається на потоці Eisbach, а взимку вздовж річки прокладається лижний маршрут. Додаткові активності на свіжому повітрі включають рафтинг, плавання та кінні стежки.

Стежки в Англійському саду приваблюють бігунів. Джерело: unsplash

Інші локації включають Олімпійський стадіон, де відвідувачі можуть брати участь у екскурсіях по даху з подальшим спуском на зіплайні. Басейни, такі як Dantebad і Prinzregentenbad, відкриті цілий рік, а гондоли тихо пливуть по каналах біля палаців Шлайсгайм і Німфенбург. Ці приклади показують, як активні простори стають частиною повсякденного міського життя. Оскільки дедалі більше міст роблять такі можливості доступними, фізична активність перестає бути окремою діяльністю і все більше інтегрується в те, як люди досліджують міські середовища.