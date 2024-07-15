Росія не очікувала: що з'явилося в декларації Саміта НАТО

Ювілейний саміт НАТО цікаво розділив російське пропагандистсько-експертне середовище. Одні вибухнули заявами, що Україну вкотре нагодували обіцянками, нічого їй не гарантувавши (але при цьому чомусь сиплять погрозами "ніякому" Альянсу), а інші не на жарт сполошилися.

Справа в тому, що нинішній саміт мав бути присвячений 75-річчю Північноатлантичного альянсу, але в результаті головною темою були не спогади про минулі досягнення та перспективи розвитку, а війна в Україні та об'єднання країн Заходу.

Небагато російських "експертів" спромоглися ознайомитися з підсумковою декларацію саміту, а ті, хто все ж таки це зробив, зазначили, що ще не було більш жорсткого і безкомпромісного документа з далекосяжними наслідками для Росії (і не тільки). Тим більше, що ситуації в окремо взятій країні був присвячений цілий розділ.

Але найбільше тих росіян, хто поки що зберігає здібності до аналітичного мислення, кинув у стан стійкої депресії розділ 15.

Розділ 15

У цьому розділі йдеться про необхідність створення Служби допомоги та навчання НАТО в галузі безпеки для України (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Ця служба відповідатиме за організацію навчальних процесів для українських військових, а також за військово-технічне співробітництво країн НАТО та України. При цьому діяльність служби буде організована так, що згідно з міжнародним законодавством її не можна буде розцінювати як "сторону конфлікту", так само як і будь-яку з країн-членів НАТО.

Тобто така заява будь-якої російської офіційної особи не матиме жодної юридичної сили, і ці звинувачення будуть призначені виключно для внутрішнього споживання. Але це не найголовніше.

У межах цієї ініціативи також буде створено Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр (JATEC – Joint Analysis, Training, and Education Centre), метою якого є проведення аналізу бойових дій, моделювання різних сценаріїв, розробка оптимальних тактики та стратегії – як для військ НАТО, так і для Сил оборони України.

Все це вказує на довгострокові плани співробітництва НАТО з Україною в областях, яким раніше з жодною країною Альянс настільки багато і глибоко уваги не приділяв. І головне – це повністю руйнує наратив російської пропаганди про те, що Захід втомився від війни в Україні.

Розділ 3

В інформаційному просторі України з 2014 року Росію часто називають терористичною державою, її дії прирівнюють до тероризму. З 2022 року РФ повноцінно може називатися країною – воєнним злочинцем, що навіть є більш тяжкою категорією, але терористична тема все одно актуальна.

Саме у розділі 3 декларації йдеться про протидію міжнародної спільноти глобальному терору. Зазначу, що більшість декларацій НАТО традиційно містили розділ, присвячений боротьбі з міжнародним тероризмом, але це, мабуть, перша декларація, де Росія згадується разом з тероризмом як взаємопов'язані загрози. А це згодом може призвести до більш широкої інтерпретації, а то й зовсім до відкритого визнання РФ терористичною державою.

Бюджет

Варто звернути увагу і на те, що в декларації вказано бюджет на надання військової допомоги Україні у 2025 році обсягом €40 млрд. Тобто про втому і бажання якнайшвидшого завершення війни через примус України до миру не йдеться, а наголошується на стабільній та системній підтримці.

І якщо в діях Заходу зберігається стабільність та системність, то Росія їх не має. У РФ чудово розуміють, що в умовах виснаження складів радянської техніки можливість компенсувати щомісячні втрати буде зведена до мінімуму, а в якийсь момент і зовсім піде в "мінус" – у той час, як поставки Україні продовжаться.

Усвідомлення чинника виснаження механізованого ресурсу змушує Росію діяти останнім часом максимально відчайдушно. Це бачать партнери України.

Висновки

Ювілейний саміт НАТО, на перший погляд, не створив якоїсь сенсації, але це тільки якщо не заглиблюватись у деталі. У ході проведених зустрічей та за підсумком підписаних документів цей захід заклав міцний фундамент співпраці з Україною, яка, безумовно, стане членом Альянсу після перемоги над Росією. І для цієї перемоги НАТО невпинно підтримуватиме Україну в боротьбі з агресором.

Розширення співпраці, стабільна фінансова підтримка, декларування незмінної позиції про невизнання тимчасово окупованих українських територій російськими та на першому етапі дипломатично коректне, але визнання Росії країною-терористом неабияк підірвало російську медійну тусовку. І зрозуміло чому.