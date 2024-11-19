Росія використовує українську молодь як ''живий щит''

Перших строковиків – українську молодь з окупованої частини Запорізької області – відправили на службу до армії РФ. Гауляйтер Балицький учора відзвітував про перше відправлення на термінову службу призовників з окупованої частини Запорізької області до збройних сил Російської Федерації.

"Нагадую, що наші хлопці проходитимуть службу у військових частинах Республіки Крим, у Ростовській області, Краснодарському краї", – Балицький.

І це теж порушення Женевської конвенції, звичаїв і правил ведення війни. І, мабуть, розраховується використати як різновид "живого щита" із заручників.

І це теж обов'язково має бути внесене в умови початку переговорів (як додатковий пункт, який мусить також відшкодувати якимись поступками Путін) і в умови миру.

А поки варто б використати як ще один аргумент для збереження і збільшення допомоги й надання зброї: "Вони викрадають нашу молодь і під страхом смерті їх і їхніх батьків змушують убивати українських родичів на лінії зіткнення".

Додаткових барв темі додають повідомлення про маріупольців та інших, які "повертаються до окупованих міст, щоб зберегти там житло й не витрачатися тут на оренду" . Сподіваюся, хоч молодь і чоловіків призовного віку не тягнуть туди... Бо було б своєрідно: "мама з бабусею попхалися стерегти квартиру в Маріуполі й нічого страшного не буде, нормально ж жили з росіянами, то все політики вигадали війну", а їхнього сина чи онука негайно загребли у "СВО" й відправили нас убивати.