Режим Асада ніхто не рятуватиме, як і змінюватиме Сирію на Україну

Попри грізні заяви з Москви та Тегерана, там не налаштовані всерйоз битися за режим Асада. Заяви Єгипту, Йорданії, ОАЕ та Туреччини – це східна ввічливість, а заяви з Ізраїлю – гірка іронія. Режим Асада став надто токсичним, щоб хтось на Близькому Сході взявся рятувати "дамаського м'ясника" – вулиця це не схвалить і не зрозуміє.

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Правительство Нетаньяху беспокоило, что повстанцы могут захватить у Асада некое стратегическое оружие. Вероятно, российские ракетные комплексы "Панцирь", "Точка У" и т. п. При обсуждении этого с представителями Асада израильтяне предложили, чтобы взамен на поддержку из Сирии ушли Хезболла и иранские советники. Вроде фантастика, но вполне научная, если ОАЭ дают деньги, а Иордания войска, которые разместятся для начала на дороге из Алеппо в Дамаск.

Эти переговоры шли до 1 декабря, но быстро утратили смысл, так как к тому времени Асад, вернувшись из Москвы, стал демонстративно встречаться с иранцами и те обещали ему всестороннюю поддержку, а "Панцири" и другое добро в большом количестве попали к повстанцам. Параллельно Москва не придумала ничего умней, как организовать через Кубу, Венесуэлу, ЮАР и десяток других государств голосование в Генассамблее ООН по резолюции, призывающей Израиль вернуть Голанские высоты Сирии. Из 193 членов ООН резолюцию поддержали 97, против было 8, а остальные воздержались или не голосовали.

Резолюция замечательная, в ней даже подчёркивается, что "приобретение земли силой является нарушением устава ООН и международного права". Почему-то вспоминаются 2014 г. и Крым. Но в резолюции не указано, кому Израиль должен вернуть эти высоты – "дамасскому мяснику" или Сирийскому правительству спасения в Алеппо, а может правительству "Союза демократических сил" из заефратской Сирии, где рулят курдские партии. Похоже, Израилю предоставлено право выбрать кому и когда.

Собственно, все правительства Израиля никогда не отказывались вернуть эти высоты Сирии, но при двух условиях – их демилитаризации и признания Сирией государства Израиль. Некоторые израильские политики предлагали создать там государство друзов, но поняли – ООН скорее самораспустится, чем согласится на это. Впрочем, в 2025 г. может произойти и то и другое, а пока в Израиле будут выжидать и не спешить выполнять эту резолюцию, как и предыдущие, подобные ей.

При обсуждении данной резолюции небензя заявил, что это США виноваты в том, что "террористы", как он выразился, начали 27 ноября наступление, вошли в Алеппо и стоят у Хамы в 180 км от Дамаска. Эрдоган пока не стал обижаться за такое демонстративное неуважение небензей Турции, а в США никто не произнёс – "Мы ещё даже не начинали".

Действительно, Сирийская свободная армия на юге в зоне ответственности США стоит на месте и не двигается ни на Дамаск, ни другими дорогами на встречу наступающим из Алеппо отрядам Сирийской свободной армии, Комитета освобождения Шама и Сирийской национальной армии. Претензии Москвы к США явно беспочвенны, а наехать на Турцию в ООН она не рискнула, вопреки тому, что её СМИ прямо пишут – за "бармалеями" стоит Турция. Это факт общеизвестный, с тем лишь уточнением, что в прямой связке с армией Турции находится лишь Сирийская национальная армия. Связи других менее глубокие.

Непублично Москва пытается давить на Турцию, но получается неоднозначно. Лавров 30 ноября звонил в МИД Турции с просьбой прекратить наступление на Хаму, как было указано в пресс-релизе, но оно не прекратилось. Так как Эрдоган 1 и 2 декабря летал в Черногорию, которой пообещал новые крупные инвестиции взамен исчезающим рублям, то "путин" смог созвониться с ним только 3 декабря. Пресс-релизы Москвы и Анкары были одинаковы – стороны обсудили многие вопросы, в том числе и ситуацию в Сирии.

Больше информации об их разговоре можно получить из других источников. Флот РФ в Средиземном море вышел 3 декабря из базы в сирийском городе Тартусе и провёл пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", а также крылатых ракет "Калибр". Где упали эти ракеты, министерство захватов РФ не сообщило, но бодро рапортовало, в учениях участвовали 10 кораблей, 24 самолёта и около тысячи военных.

Эта была очередная демонстрация "Орешников", но уже для Турции. В ответ в ночь с 3 на 4 декабря сирийцы тоже провели учения, и армия РФ до утра отгоняла их дроны от авиабазы Хмеймим. Стоит учесть, что у сирийцев уже есть много трофейных российских ракет, а от линии фронта до Хмеймим по прямой 36 км и её можно накрыть даже ракетами "Град", пусть и на излёте. Пусть московиты учатся поднимать свои самолёты по полосе в воронках.

Разговор у "путина" с Эрдоганом вышел очень продуктивным. Кремлёвцам объяснили, что если они с Хмеймим продолжат авиаудары по Идлибу и другим городам, то авиабаза их станет похожа на поверхность Луны, а корабли может постичь участь черноморского флота РФ. В общем, лучше делать из Сирии "гоу хом", пока не началось. В полночь на 5 декабря по Тартусу таки прилетала "бавовна" в ответ на пуск кораблями РФ пяти ракет по городку Джебель-Зейн. Диалог продолжается.

Не надо обладать военным гением герасимова, чтобы понять: перспективы войны РФ с сирийцами на этот раз не такие радужные, как раньше. Но и сбегать, как из-под Алеппо, на глазах у мировой общественности, неприлично. Бросать Асада тоже неприлично, тогда даже в Нигере никто здороваться за руку с россиянами не будет. Но кремлёвцам очень хочется извлечь хоть какие-то бонусы из ситуации.

В результате Москва, как и Тегеран, будет лишь делать вид, что спасает режим Асада.

Объективно у Ирана нет ни понятных мотивов, ни военно-технических возможностей спасть Асада. Ирак с 30 ноября закрыл границу с Сирией и заявил, что не пропустит туда никаких шиитских ополченцев. По блату пропустил 1 декабря лишь 300 спецназовцев из отрядов "Бадр" и "Нуджабаа", сообщив, что они незаметно прошли мимо пограничников. До этого авиация США дважды пресекала такие движения проиранских формирований, но совсем никого не пропустить было бы неприлично. Если такие переходы участятся, то включатся ВВС Израиля. Для Тегерана выгодней выждать, когда рухнет режим Асада, и тогда начать в Сирии игру с "шиитской исламской революцией", и даже поучаствовать в его обрушении на последнем этапе. Это намного перспективней.

Москва тоже осознаёт, что она не потянет войну в Сирии. Тоже делает вид, что спасает Асада, и пристроила его семью. Самого вернула в Дамаск, чтобы избежать быстрого краха режима партии БААС. Кремлёвцы хотят извлечь бонус по формуле "Меняем свой уход из Сирию на кусочек Украины". Этот старый московский нарратив из 2015-2016 гг. запустил 2 декабря в информпространство Украины "хороший русский" Альфред Кох, обиженный на британцев, что они не влились в семью арийских народов Гитлера. Если бы влились, то судьба у него точно сложилась бы иначе.

Этот нарратив появился в пространстве, переполненном планами Трампа и размытыми смыслами о переговорах Украины с РФ. Сам Трамп молчит и лишь скромно просил Хамас сделать ему подарок – вернуть Израилю всех заложников ко дню его инаугурации. Вряд ли Хамас откажет Трампу. За год в Хамас поняли – Москва их жёстко кинула и разыгрывает в своей комбинации "Украина в обмен на Палестину", которую лавров вновь проталкивал в Рио-де-Жанейро на саммите Двадцатки. В эту многоходовочку хотел влезть и Нетаньяху, но суд в Гааге испортил ему игру, когда 21 ноября выписал ордер на его арест.

Судя по тому, что 3 декабря часть армии Асада в осаждённой Хаме сказала, что ей надо срочно прикрыть восточное направление и ушла куда-то в пустыню, а авиация разнесла 4 декабря свой аэродром в Хаме, чтобы боезапас не достался повстанцам, по режиму Асада идут крупные трещины. Асада спасают лишь для блезира, и менять даже Крым на Сирию никто не будет ввиду очевидной нецелесообразности.