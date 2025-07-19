РЕБ мають низьку ефективність проти дронів?

Саме з таким критичним доводом я зараз зустрічаюся з гнітючою частотою, коли порушується питання про протидію дронам. І, при цьому, мені абсолютно незрозуміло звідки ці наративи взагалі взялися?

РЕБ це база, фундамент, на якому ґрунтується формування ешелонованої ППО, в сучасних умовах.

РЕБ, мобільні вогневі групи, ЗСУ і ЗАК, ЗРК, легкомоторна авіація - саме така послідовність формування сучасного, високоефективного району ППО.

І якщо перспективну й універсальну легкомоторну авіацію саботують з 2019 року, то ось за РЕБ взялися своїми велико-мудрими думками тільки зараз, якраз тоді, коли наші розробки почали виходити на рівень, що навіть випереджає низку західних розробок!

Щоранку ми з вами читаємо звіт ЗС ЗСУ про роботу ППО, і всі ми бачимо, що до 50% від загальної кількості нейтралізованих дронів - локаційно втрачені, тобто їх було придушено РЕБ. Так, це переважно дрони-приманки "Гербера" і "Пародія", але це дрони, які були придушені саме РЕБ, без затрати інших засобів вогневого ураження.

Можливо, такі думки виникли через застосування в зоні бойових дій fpv-дронів на оптоволокні? Але ж у зоні БД не всі fpv-дрони у РОВ на оптоволокні. За перший тиждень липня РОВ застосували понад 12 500 fpv-дронів і менше половини з них на оптоволокні, що не робить РЕБ безглуздим і низькоефективним засобом на ЛБС.

Крім того, в Україні розробляється і випробовується в реальних бойових умовах безліч перспективних систем РЕБ, здатних створити справжню радіоелектронну стіну. Наприклад, компанія Kvertus презентувала систему Atlas, яка може стати першим у світі, єдиним бар'єром від fpv-дронів, що визначає напрямок і робочі частоти дронів у радіусі 30 км, визначаючи їхній напрямок і робочі частоти, та їхнє придушення.

Хоча, здогадуюся, з чим пов'язані подібні рефлексії.

Щойно з'являється якийсь новий засіб боротьби з ворожими дронами, одразу на другий план відходять традиційні засоби і навіть перспективні з тих, які вже існують і розвиваються. Буквально днями ми були свідками, як чергове відро помиїв було вилито на легкомоторну авіацію, що знову стало ударом по ідеї застосування проти дронів-камікадзе засобу, який би працював завжди і за будь-яких обставин. Тепер спливають поверхневі висловлювання щодо РЕБ.

Профнепридатність і обмеженість мислення призводить до того, що час від часу противник нас ставить у позу, коли шукати вирішення проблеми, що виникає, доводиться в авральному режимі.

Відсутність комплексного підходу та базового прогнозування подальшого розвитку і дій ворога, відомого в аналітичних колах як "red team", призводить до того, що з нескінченного авралу ми так з вами і не вийдемо. Дії на випередження ворога, а не за наслідками його дій, це не наше, адже ми не шукаємо легких шляхів.