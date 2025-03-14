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Війна в Україні

Путін вважає, що ще цей рік може воювати

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Путін вважає, що ще цей рік може воювати
Путін вважає, що ще цей рік може воювати

Росіяни усіляко сподівалися, що будь-яка переговорна рамка буде зірвана українцями.

Тому 28-го лютого, після конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, вони відкривали шампанське.

Але втрутилась Європа (Британія, Франція). Тут треба додати ремарку, що і Трамп, і Путін десь однаково оцінюють європейських лідерів як людей, не здатних не те що на подвиги, а навіть на самозбереження.

Але європейці зіграли свою партію і переконали Зеленського, що треба спробувати вдруге замиритись з Трампом. Попри небажання, у Зеленського вибору особливо не було.

Тому і сталося вибачення, Саудівська Аравія і переговори, які мали б відбутися ще 28 лютого.

Американці явно поспішають. Їх підганяє дата у 100 днів, саме тому були розписані наступні етапи: до 15 березня — зустріч Трампа з Путіним, до 1 квітня — вихід на тристоронню угоду про припинення бойових дій.

За задумом, все вело б далі до нового етапу — виборів в Україні, а згодом — до підписання великої мирної угоди.

Але так гарно буває лише в казках.

Росіяни вважають, що ще цей рік вони можуть воювати в тих самих обсягах, що і раніше. Підготовлені документи про загальну мобілізацію (на всяк випадок і для психологічного тиску). Економіка все ще може обслуговувати російський ВПК. Тому завдання — дотиснути Штати.

Останні продовжують робити помилки, бо діють виключно у системі бізнес-координат. Віткофф, який добрався до Москви, мабуть, пропонуватиме кооперацію, скасування санкцій і спільний заробіток на стагнуючих російських проєктах. Москва киватиме, прямо не суперечитиме — і буде максимально тягнути час, аби американці випали зі своїх графіків. Може висунути чергові умови для України.

І в один момент (коли США зрозуміють, що самі себе загнали у російську пастку), вони намагатимуться вийти з посередництва. І перекинути відповідальність на Європу. Не виключено, що саме в цей час прокинеться Китай зі своїми "мирними ініціативами". І все закрутиться по новому колу…

Також не виключений варіант, що РФ під тиском США піде на видимість якихось поступок і на "тимчасове перемирʼя", щоб прискорити процес виборів в Україні. Але в самий розпал кампанії (коли українці каменя на камені не залишать в ході виборів) знову підуть через лінію розмежування. Щоб добити Україну на піку громадянського розʼєднання. Можливо, в цьому і є їх варіант "Б", який не треба скидати з рахунків.

* * *

Шукаючи постійно оптимістичні сценарії, в короткостроковій перспективі все ще не бачу умов, коли б до кінця року склалися пазли щодо укладання угоди про довготривалий мир. Тому — допомагаємо Силам Оборони, донатимо для ЗСУ. Це наш найбільш надійний захисник і перемовник.

Джерело:facebook.com

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