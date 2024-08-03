Путін отримав те, що хотів: тактика взяття заручників спрацювала

Я теж щасливий, що Кара-Мурза, Сколиченко та інші політв'язні та іноземні заручники на волі. Так, по суті, зупинено їхнє повільне, тортурне вбивство російським терористичним режимом. Це гуманітарний аспект того, що сталося. Він безперечний і бездоганний. Проте ця угода має ще й політичну сторону, не просто сумнівну (вперше внаслідок такого обміну випущено терориста-вбивцю), але вкрай небезпечну.

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Путинская террористическая тактика взятия заложников оказалась эффективной. А значит, Кремль фактически поощрили её активизировать. Более того, российским властям сошло с рук убийство Навального, Путин всё равно получил то, что хотел.

Путин непросто убил Навального, чтобы не допустить его обмен. Он изначально не собирался отпускать своего личного врага, которого тяжело и жестоко ненавидел. Российский диктатор попытался обмануть западных "партнеров" в привычном ему стиле бандитского Петербурга. Он решил получить очень нужного ему Красикова, не отдавая Навального - вначале договориться об обмене, а потом убить Алексея и подсунуть взамен него (умер, мол, человек) других, не столь важных для диктатора заключенных. Об этом я писал здесь сразу после убийства, выражая уверенность, что эта разводка не удастся. Однако у Путина получилось. После чекистской операции по похищению и выдаче на смертную казнь в Беларусь немецкого гражданина, Запад дрогнул. Даже убив Навального, Путин сумел добиться своего и получить Красикова.

Политические последствия этого обмена в том, что Путин и его киллеры ещё крепче уверуют в свою безнаказанность, в слабость и лоховатость западных лидеров, в успешность своей террористической тактики. Они будут еще активнее и наглее убивать, похищать заложников, вести гибридную войну против свободного мира.