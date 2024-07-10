Путін підставив Орбана та Моді

Своєю атакою по київській дитячій лікарні "Охматдит" президент Російської Федерації Володимир Путін підставив прем'єр-міністрів Угорщини й Індії Віктора Орбана і Нарендру Моді

Про те, що Путін підставив Орбана, який якраз перед цією атакою відвідував російську столицю і переконував у необхідності припинення вогню і мирних перемовин між Росією та Україною, сказав очільник українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що після цієї атаки говорити про те, що Путін бажає якихось мирних перемовин, і підкреслювати необхідність подальших миротворчих зусиль стає досить складно.

Однак ми знаємо, що сам Віктор Орбан намагається вийти з цієї ситуації, бо доводить, що його зусилля якраз потрібні хоча б тому, що він передрікав: у наступні місяці війна між Росією та Україною стане набагато більш жорсткою, ніж за останні роки, і саме тому потрібні нові зусилля для того, щоб припинити вогонь і допомогти країнам, які перебувають у війні, сісти за стіл для перемовин.

Хоча Дмитро Кулеба має рацію. На тлі цієї людиноненависницької атаки Росії на Україну ці слова прем'єр-міністра Угорщини виглядають непереконливо. І сам факт того, що він, очолюючи країну, що головує в Європейському Союзі, відвідав російську столицю й обмінявся рукостисканнями з воєнним злочинцем Володимиром Путіним, навряд чи посилює престиж і можливості Угорщини в ЄС.

Але разом із цим Путін не обмежився тим, що підставив тільки Віктора Орбана. Прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді – очільнику набагато більшої за своїми економічними та політичними можливостями країни, ніж Угорщина, довелося зустрічатися з Путіним того самого дня, коли в Москві атакували Київ та інші українські міста і прямим влучанням руйнували дитячу лікарню. І, звичайно, на тлі цього ракетного влучання самі обійми між Нарендрою Моді й Володимиром Путіним виглядають, м'яко кажучи, сумнівно, про що і говорив український президент Володимир Зеленський. Нарендра Моді це також розуміє і виходить з ситуації інакше, ніж Віктор Орбан.

Розмовляючи з індійськими журналістами, очільник уряду Індії наголосив, що він виступає проти війн, в яких гинуть невинні діти. Нарендра Моді не сказав прямо, про яку війну він говорить, коли підкреслив цей факт під час свого перебування у російській столиці, але всі прекрасно усвідомлюють, про що саме говорить прем'єр-міністр Індії. Тим паче, що Нарендра Моді, як відомо, був першим політиком, який під час саміту Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді сказав Володимиру Путіну, що XXI сторіччя – не час для війн, і потрібно вирішувати складні проблеми за столом для перемовин.

Це ж саме очільник індійського уряду повторив і під час свого перебування у російській столиці. Повторив публічно, тому що Нарендра Моді прекрасно розуміє, якого удару по його іміджу завдає дія Володимира Путіна – ця злодійська атака росіян на Україну, це намагання знищити українську дитячу лікарню, вбити якомога більше невинних людей.

І, звичайно, в цій ситуації ми можемо уважно подивитися на самого Володимира Путіна. З одного боку, він очолює країну, яка перебуває у справжній міжнародній ізоляції. Що б там не розповідав Путін про те, що йому вдається подолати цю ізоляцію, візити закордонних політиків до Росії є епізодичними подіями з часу, коли Путін почав війну проти України.

І мова не тільки про західних політиків. Політики з країн Глобального Півдня, попри те, що їхні країни продовжують підтримувати вигідні економічні взаємини із Російською Федерацією, намагаються не так вже й часто відвідувати Росію просто тому, що змушені балансувати між цивілізованим світом та Росією, і не хотіли б, щоб їхні приїзди до Москви якимось чином позначалися на тих взаєминах, які у них є зі Сполученими Штатами та країнами Європейського Союзу.

Таким чином без будь-яких проблем до Росії приїздять тільки країни, які не мають зараз жодних серйозних взаємин із країнами цивілізованого світу. Країни, лідери яких і самі знаходяться під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії. Але таких країн не так і багато. Приїздять лідери колишніх радянських республік. Але, якщо ми уважно подивимося на те, як вони відвідували Москву раніше, й те, як вони приїздять сьогодні, можемо сказати, що і тут великого бажання зустрічатися з Володимиром Путіним, гуляти з ним по Красній площі ні в кого більше немає.

І от є люди, які готові зараз приїхати з якихось своїх власних політичних міркувань до Москви – Віктор Орбан і Нарендра Моді. Орбану потрібно продемонструвати власну політичну вагу і насамперед, до речі, не Володимиру Путіну, а швидше іншій людині – голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну. Показати, що він, Орбан, невтомно працює над тим, щоб доносити до світу подробиці китайського "мирного плану". Недарма ж перше запитання, яке він поставив Володимир Путіну, стосувалися саме цього китайського "мирного плану".

Орбан готовий їхати до Києва, Орбан готовий їхати до Москви, Орбан готовий їхати до Пекіна, щоб показати свою важливість як політика і свою необхідність голові Китайської Народної Республіки. І що робить Путін практично наступного дня після його перебування в російській столиці? Б’є ракетами по київській дитячій лікарні, таким чином ставлячи під сумнів усі миротворчі зусилля угорського прем'єр-міністра. І сам китайський "мирний план", до речі, також.

Приїздить Нарендра Моді. Теж розуміємо, чому. Нарендра Моді досить серйозно стурбований китайсько-російським стратегічним партнерством. Китай залишається важливим геополітичним конкурентом Індії. Прем'єр-міністру Індії потрібно, щоб президент Російської Федерації продовжував хороші взаємини з його країною попри те, що він, очевидно, не сприймає всієї агресивної сутності путінської політики, навіть не бажає цього приховувати.

Здавалося б, міг бути візит, під час якого Путін, з погляду гостинності, конкурував би із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, який нещодавно приймав Нарендру Моді у Сполучених Штатах. Тоді американські медіа навіть меню бенкету на честь індійського прем'єр-міністра оповідали як сторінку американсько-індійських взаємин. І що замість цього? Замість цього Путін супроводжує урочистий прийом на честь Нарендри Моді вбивством українських громадян. От вам і вся сутність ставлення Путіна до зовнішнього світу. Його не сильно хвилює ізоляція. Його хвилює виключно демонстрація своєї влади, сили та жорстокості.