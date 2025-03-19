Путін відмовився від ідеї перемир'я

Звісно, у заяві Кремля немає слова "ні". Виражається "згода" з нібито ідеєю Трампа не бити по енергетичній інфраструктурі двох країн упродовж 30 днів. Тобто РФ не намагається вразити українські газо- і нафтовидобувні потужності, а також об'єкти електроенергетики. Україна у відповідь має перестати завдавати ударів по російським НПЗ та нафтосховищам. Друга анонсована Путіним новина — обмін військовополоненими та передача Україні 23 тяжко поранених військовослужбовців. Це весь попередній результат двогодинної розмови президентів.

Далі текст мовою оригіналу.

Но на идею перемирия Путин не пошёл. Точнее выдвинул заранее неприемлемые условия:

остановка мобилизации

прекращение военной помощи Украине

Что естественно даёт РФ преимущество через упомянутый месяц.

Для Трампа результат, мягко говоря, не самый удачный. Но при этом Путин сделал предложения в российских традициях "фланговой дипломатии" - помочь в деэскаллации в Емене (то есть повлиять на хуситов) и, насколько понимаю из слов о "взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения", посредничество в переговорах с Ираном по ядерной сделке.

А в обмен попросил начать ещё один интересный процесс — переговоры о безопасности судоходства в Чёрном море. При этом РФ имеет лишь одну "сильную карту" - воздушные атаки на украинские порты. А вот позиции Украины в данном случае намного сильнее — Черноморский Флот давно не рискует далеко отходить от базы в Новороссийске. Но начало "переговорного трека" о безопасном судоходстве может создать условия при которых РФ попытается вернуть позиции. Кроме того, это тема, которую в будущем Путин попытается развить в вопросы, например, "демилитаризации Одессы". Крайне неудобный для Украины приём — дробление вопросов. В своё время, в рамках "Минского процесса" Кремль так вывел за скобки вопросы Крыма. Насколько понимаю, сейчас создаёт базу для аналогичной комбинации, только уже с прицелом на украинские порты, занять которые РФ так и не смогла.

И, наконец, Путин вероятно предлагал Трампу и совместную продажу природного газа европейским потребителям и некие контуры аналога "сделки о ресурсах". Тем более, что перед самым разговором в РФ ослабили ограничения для иностранных держателей российских активов. И части американских компаний разрешили их продажу. Если захотят. Ведь параллельно на съезде РСПП Путин заявил о готовности содействовать возвращению в Россию "иностранного бизнеса".

Таким образом, по Украине пока не договорились. Но Путин попытался сделать щедрое предложение США. Финансово выгодное.

Вопрос в реакции Трампа. Заявить о провале встречи он не может. Стороны, фактически договорились договариваться. Насколько американский президент будет готов действовать с позиции силы, покажут уже ближайшие две недели. Именно в этот период должен начать действовать последний санкционный пакет, введённый Джо Байденом. Или не начать — если Дональд Трамп распорядится выпустить несколько General License, фактически откладывающих момент начала действия санкций.

Тем не менее, первый раунд показал логику действий Кремля. А именно:

Попытка расширить поле обсуждения, предлагая США услуги в других регионах, требуя уступок по Украине взамен "Дробление" вопросов войны в Украине, пытаясь вывести отдельные составляющие в самостоятельный трек. Например, вопрос Чёрного Моря. Возможно, в будущем, энергетики Предлагая США экономические бонусы (или просто ресурсы) в качестве платы за отдельные политические уступки;

Пока на стол не выложена карта позиционирования РФ по отношению к КНР. Но тут, думаю, Путин будет торговаться и с Вашингтоном и с Пекином.