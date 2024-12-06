Призовний вік в Україні: у чому суть скандалу

Призовний вік...

Отже, тема про зниження призовного віку набула чергового адепта - екскомандувача Сухопутними силами США в Європі Бена Ходжеса, на думку якого, 25 років - це надто висока планка, і його потрібно знижувати до 18-19 років.

Бена Ходжеса складно звинуватити в некомпетентності, аж ніяк, але такі заяви звучать щонайменше дивно, від, здавалося б, досвідченого військового. Хоча, з урахуванням того, що Бен Ходжес говорить не про призов і подальшу участь у війні громадян США, а українців, то його позицію можна зрозуміти - йому начхати на життя молодих хлопців, фізично і психологічно неготових до війни. І це як мінімум, адже крім фізичних і психологічних параметрів, важливим є підготовка, досвід і комплектація таких підрозділів.

Але, про все по порядку.

Як ви вважаєте, які ідеальні фізичні параметри середньостатистичного штурмовика? 25-35 років - самий пік фізичного розвитку і відсутність хронічних хвороб та інших патологій. Вісімнадцятирічний хлопець ніколи не зможе виконати ті завдання, які під силу тридцятирічному бійцю. Армія - це той самий спорт.

Крім того, це вік більш уже сформованої, більш цілісної психіки, яка набагато стійкіше (хоча теж не до нескінченності) зможе справлятися з жахами війни, ніж у вісімнадцятирічного пацана.

По суті, бійці в категорії 18-25, яких відправляють у зону БД, будуть одними з перших у категорії добових втрат 200-300 хоча б тільки з цих причин.

Далі - комплектація.

Припустимо, стартує мобілізація 18-25, до речі, не найчисленнішої категорії в Україні. Припустимо, мобілізують 100 тисяч осіб. Це приблизно 125 батальйонів, які, своєю чергою, мають бути укомплектовані танками - 1 375, ББМ - 4 125, артилерією - 1 500 і так далі. Запитання до Бена Ходжеса, чи врахував він той факт, що у нас немає стільки техніки для комплектації такої кількості батальйонів? І це при тому, що у нас є не до кінця укомплектовані бригади, постачання техніки в які нашими партнерами постійно затримується.

Підрозділ, який не має повної комплектації, одразу ж просідає за ефективністю та якістю виконання бойових завдань у наступі та обороні. А підрозділ, укомплектований фізично і психологічно непідготовленим особовим складом, тим більше - просто м'ясо на полі бою.

Тобто, Бен Ходжес, досвідчений генерал, у день підписання Будапештського меморандуму, завдяки якому Україна стала беззахисною і відмовилася не тільки від ядерної зброї та розпиляла стратегічну авіацію, а й була пущена шляхом підписання та ратифікації Оттавської конвенції, що позбавила нас найкращого засобу захисту проти людської маси - протипіхотних мін, а згідно з договором 1990 року про скорочення звичайних озброєнь у Європі, українська армія позбулася масштабного парку ОБТ і ББМ, пропонує нам воювати людьми? Дещо лицемірно це звучить, особливо 5 грудня.

І важливий аспект, категорія 18-25 це саме та категорія, яка будуватиме нову Україну. Після перемоги. Це майбутнє нашої країни, відправка якого в м'ясорубку війни призведе не до демографічної катастрофи, а апокаліпсису!

Я був, залишаюся і буду противником зниження планки мобілізації до 18-25 років. Якщо говорити про потреби ротації, про доукомплектацію підрозділів, є інші методи, не менш ефективні, але не настільки бездумно примітивні, як почати мобілізувати 18-25 років. Так, у нас є серйозні проблеми, коли штурмовик - це 25-35 років, а дуже часто це штурмова рота, що складається з 40+, але повторюся - розв'язання вікової проблеми і поповнення лав СОУ - це не незграбні рішення на рівні: всіх під один каток.

І нагадаю, що високі втрати РОВ в тому числі через критичну недоукомплектацію технікою. За листопад втрати РОВ склали майже 46 тисяч. Це більше ніж середньостатистичний райцентр в Україні.

Просто до роздумів, адже в більшості випадків наші ЗМІ Бена Ходжеса процитують, але не пояснять.