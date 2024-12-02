Наблизити кінець Путіну може тільки одна людина і часу в нього замало

Після того, як Путін наказав завдати удару балістичною ракетою "Орешник" по Дніпру ситуація в українсько-російській війні вийшла на якісно новий етап. І не тому, що росія застосувала ракетний комплекс, який може бути оснащений роздільними ядерними боєголовками, потужність яких в багато десятків разів перевищує потужність атомної бомби скинутої на Хіросіму, а тому що ця війна вступила у свою завершальну фазу. Якою вона буде, або може бути, ніхто не знає.

Крім того, Путін не тільки змінив свій ядерний шантаж, але змінив і ядерну доктрину застосування ядерної зброї. Тим самим, фактично надав собі не тільки необмежені повноваження до застосування ядерної зброї, а й тепер лише він може визначати підстави для нанесення ядерного удару, пояснивши ці свої дії дозволом США, які надали Україні право на використання далекобійних ракет американського і європейського виробництва по території росії. Разом з тим, рішення США дозволити Україні бити американською зброєю вглиб території росії не збільшило ризик ядерної ескалації, повідомляє Reuters з посиланням на п'ять джерел, знайомих із даними американської розвідки.

Один із неназваних агенцією чиновників зазначив, що, хоча Вашингтон вважає, що росія не прагнутиме ядерної ескалації, вона намагатиметься протистояти тому, що вона вважає ескалацією з боку США. За словами урядовця, розгортання нової ракети є частиною цих зусиль. Співрозмовники Reuters зазначили, що занепокоєння ескалацією, зокрема ядерне побоювання, було перебільшене. Проте, наголошують вони, загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, і ядерна ескалація не виключається. Запуск Росією минулого тижня нової балістичної ракети "Орешнік", який, на думку аналітиків, був задуманий як попередження Вашингтону та іх європейських союзників, не змінив цього висновку. Британська розвідка вважає, що росія запустила експериментальну ракету "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне повідомлення світу після дозволу Заходу на далекобійні удари його зброєю вглиб рф.

Перебуваючи в Астані, путін зробив ще одну тривожну заяву, що генштаб та міноборони рф обирають цілі для нових ударів балістичними ракетами, і ними можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві".

Чим Україна і краіни Заходу могли б відповісти на цей нахабний ядерний шантаж путіна. Чи є такі рішення, які можуть з однієї сторони забезпечити безпеку Україні і країнам Заходу від можливого ядерного удару балістичними ракетами середньої дальності по Україні і європейським країнам, або міжконтинентальними балістичними ракетами - по США.

На мій погляд, такі рішення -є!

Вони можуть бути обґрунтовані і такі які в повній мірі виконують функцію ядерного стримування проти путінської агресії і можуть бути достатньою гарантією забезпечення миру і безпеки України, без застосування можливостей НАТО, як гаранта колективної безпеки для членів Альянсу.

Отже, найкращою відповіддю путіну може бути розміщення на території України ядерної зброї США. Це одразу зніме багато питань і надасть дуже переконливу відповідь на усі можливі запитання. Щоб не допустити порушення міжнародних зобов’язань щодо непоширення ядерної зброї - ядерна зброя розміщена на території України повинна залишатись під повним контролем США і рішення про можливість її застосування повинні приймати виключно власники цієї зброї.

Можна передбачити, що буде чимало заперечень проти цієї пропозиції, багато з яких будуть слушні і обґрунтовані. Але не можна не погодитись з тим, що на ядерний шантаж путіна повинна бути надана адекватна відповідь України і Заходу. Правові і технічні умови для цієї пропозиції можуть бути дуже швидко реалізовані.

На даний час в Європі є п’ять країн, в яких розміщено американську ядерну зброю на зберіганні. Ядерна зброя довгий час відігравала надзвичайно потужний стримуючий ефект. Але після початку російської агресії проти України усі ці стримуючі фактори практично втратили силу. Більше того, тривалий час російська політика спекулювала на страху, який потужно поширювала росія на уряди і держави. І ця обставина була важливим фактором зовнішньої політики росії. Але зараз цей фактор проти західних країн вже не діє, путіна більше ніхто не боїться, в тому числі і його ядерного шантажу.

Але розміщення російської ядерної зброї в Білорусі поза межами території росії, це не просто був виклик західним країнам, це — реальна загроза.

Виступаючи на Всебілоруських народних зборах у Мінську 25 квітня 2024 року, , лукашенко, ключовий союзник президента росії путіна, заявив, що учасники зібрання одноголосно схвалили нову військову доктрину, яка передбачає розміщення російської ядерної зброї на білоруській території, як стратегічний фактор стримування.

Тобто, розміщення путіним ядерної зброї рф на території Білорусі, не викликало особливих застережень з боку світових країн, то й розміщення ядерної зброї США на території України може мати адекватну оцінку інших країн світу.

Розміщення ядерної зброї США на території Україні може кардинально змінити ситуацію не тільки на українсько-російському фронті, але й слугувало б істотним фактором миру і безпеки у всьому світі.

Навіть прийняття політичного рішення про розміщення ядерної зброї США на території України буде мати надзвичайно позитивний характер на безпекову ситуацію у світі.

Будь-які розмови, чи застереження на путіна жодним чином не діють, на нього може подіяти лише сила або обставини, які він не може ігнорувати.Такою силою є найбільший і найпотужніший ядерний арсенал США, а такою новою обставиною, яку він теж не зможе ігнорувати — це зменшення приблизно у декілька разів підльотного часу ядерної ракети до кремля.

Разом з тим, не можна не дооцінювати усі складнощі для реалізації цієї пропозиції щодо розміщення ядерної зброї США на території України, а тому навіть далекобійні модернізовані крилаті ракети наземного і повітряного базування "Томагавки" можуть кардинально змінити ситуацію на фронті, і потреба в розміщенні ядерної зброї США на території України може втратити актуальність.

Ми пам’ятаємо , що на Самміті НАТО у Вашингтоні була зроблена спільна заява США та Німеччини, в якій зазначено, що "У 2026 році США почнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині в рамках планування тривалого розміщення таких засобів у майбутньому. Після повного розгортання вони включатимуть SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю значно більшого радіуса дії, ніж нинішня наземна зброя в Європі. Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування."

Тобто, США і Німеччина вже запланували розміщення крилатих ракет "Тамагавк" і гіперзвукової зброї на території Німеччини в 2026 році.

Зважаючи на ситуацію, яка зараз складається у Європі і особливо у ході українсько російської війни, а також зважаючи на прямі погрози путіна США і країнам Заходу застосувати проти них ядерну зброю, було б абсолютно виправданим кроком розміщення частини цих модернізованих крилатих ракет "Тамагавк" і гіперзвукової зброї США на території України, що набагато наблизить їх до центрів прийняття рішень в росії і до інших важливих військових об’єктів, оскільки підльотний час зменшиться до декількох хвилин.

"Томагавки" і гіперзвукова зброя США в Україні це достойна відповідь путіну, але ядерна зброя США в Україні, — це була б найкраща відповідь йому на черговий ядерний шантаж. Швидке рішення президента Джо Байдена про розміщення крилатих ракет "Тамагавк" і гіперзвукової зброї на території України буде для путіна катастрофою і кінцем його влади.