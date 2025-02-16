Після зустрічі Трампа з ''Путіним'' зникне РФ

Про стан відносин США та РФ багато говорить така деталь як обмін 63-річного громадянина США Марка Фогеля на 45-річного громадянина РФ Олександра Винника. У РФ вчителя Фогеля звинувачували у зберіганні марихуани, незважаючи на наявність довідки від лікаря. У США звинувачували Винника у відмиванні грошей на зареєстрованій ним у Греції біржі щодо обміну крипти на валюту. Але важливо не це, а процес обміну.

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За Фогелем 11 февраля прилетел в Москву самолёт, забрал и сразу улетел назад в США. У обозревателей в РФ сразу возник вопрос, на кого обменяли Фогеля? Песков ответил им 11 февраля, что не скажет, пока этот человек не окажется в РФ. После его слов стало ясно – Трамп серьёзно нагнул "путина", так как заставил отступить от стандартов обменов. Он потребовал сначала вернуть Фогеля и лишь после прибытия того в США отдал Винника.

С 12 февраля появились новости из США – Фогеля обменяли на Винника и готовят того к перелёту в РФ. Песков избавился от необходимости выдавать гостайну – американцы сами назвали имя Винника. Так же стало известно, в обмен на него из тюрем Беларуси в Литву прибыли три человека. Среди них журналист "Радио Свобода" Андрей Кузнечик и политактивистка Елена Мовшук.

В итоге – обмен не по правилам и в пропорции один к четырём. Некоторые узрели в этом капитуляцию Трампа и что он, если не агент кремля, то такой же авторитарист как "путин". Оптимисты даже изрекли, что он разваливает США. Непросто обеспокоенные кинулись искать Кита Келлога и бить тревогу – почему он не едет в Киев. Где Келлог?! Почему Трамп назначил для общения с РФ не его, а другого? Почему Трамп позвонил сначала "путину" и лишь потом Зеленскому, а должно быть наоборот. Трамп хамло и за Бусечку обидно.

Так что у всех в Мюнхене, а не только у Келлога, был к ним только один вопрос: это вы сами придумали или кто-то подсказал? Для получения на него ответа ехать в Киев было ни к чему.

Кит Келлог примечателен ещё и тем, что является однофамильцем Фрэнка Келлога, госсекретаря США в 1925-1929 г., получившего Нобелевскую премию мира за пакт Бриана – Келлога. В 1928 г. он и Аристид Бриан, глава МИД Франции, организовали подписание Германией, Францией и США договора об отказе от войны как средства для выяснения отношений.

Этот договор состоит всего из двух статей или двух абзацев.

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для разрешения международных споров и отказываются от нее как от инструмента национальной политики в своих отношениях друг с другом.

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что урегулирование или разрешение всех споров или конфликтов, каков бы ни был их характер и каково бы ни было их происхождение, которые могут возникнуть между ними, никогда не будет осуществляться иначе, как мирными средствами.

До середины 1930-ых к нему присоединились все государств, кроме Монголии и Тувы. На основании пакта Бриана – Келлога провели Нюренбергский и Токийский трибуналы, на которых Германию и Японию обвинили в его нарушении и осудили. После 1971 г. к нему присоединились Барбадос, Фиджи, Доминика, Антигуа и Барубуда, Словения, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина. При создании ООН обе статьи Пакта вошли в её Устав.

В США этот Пакт был ратифицирован в 1928 г. по всей процедуре. При голосовании в Сенате лишь один депутат из Висконсина был против, ссылаясь на то, что Великобритания может напасть на США.

Пакт криминализирует войну как таковую, независимо от того, совершались в ходе неё военные преступления или нет. Его подписание – первая попытка создать глобальную архитектуру безопасности, которую РФ требует себе после нападения на Украину в 2014 г. Логика Москвы очевидна – мы немного тут земли захватили, так дайте нам гарантии, что Украина не будет требовать её назад, и тем более возвращать военным путём.

Подписанты Пакта Бриана – Келлога давали честное слово джентльменов, что не будут ни на кого и никогда нападать. Точно также, как при подписании Будапештского договора. Но в 1939 г. Германия, СССР и Словакия нарушили честное слово и напали на Польшу, а затем СССР в одиночку напал на Финляндию. Так началась Вторая мировая война. В 2014 г. РФ тоже нарушила своё честное слово.

Не будем гадать, как республиканцы и Трамп собираются использовать Пакта Бриана – Келлога в текущей ситуации. Время покажет. Но появление Кита Келлога выглядит очень символично. Символично и то, что он не суетится.

Нужно указать и на другой символизм. После встречи в 1986 г. Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике через пять лет самораспустился СССР. Эта встреча тоже проходила под знаком разрядки напряжённости и свёртывания гонки вооружений, так как в Москве поняли, что не смогут пробить "Орешниками" щит американцев из СОИ – стратегической оборонной инициативы. Также поняли, что и продолжать долго оккупацию Афганистана не смогут.

Если верить профессору Соловью и Космачу, то в кремле все суеверные. Но и без таких суеверий понятно, что заключение перемирия и тем более мира, вызовет в РФ ментальные и другие подвижки, и они могут обрушить путинский режим. Не все движухи одинаково полезны для РФ. Мир углубит коллапс в РФ. Но продолжение войны тоже выглядит для РФ не манной небесной, особенно если Трамп таки изгонит её с мирового рынка нефти в отдельно взятый Китай. Тогда о Китае можно будет сказать: "Наша Галя балувана", и не все сорта нефти подходят ей по такой цене.

Поэтому некоторые в кремле уже воспринимают даже подписание выгодного для РФ мирного договора о возврате к линии фронта на 2022 г. как свою новую геополитическую катастрофу. Катастрофу, из-за которой может исчезнуть РФ. В результате какие-то группы хорошо информированных оптимистов в кремле уже пытаются сорвать переговоры РФ с США. Для этого они ударили в два часа ночи 14 февраля дроном по саркофагу над 4-ым блоком Чернобыльской АЭС. За три часа до этого в Москве приземлился военный самолёт США с Винником и американскими дипломатами.

Похоже, оптимисты ошиблись в расчётах и этот самолёт успел приземлиться, так как не получил команду вернуться в Польшу до выяснения ситуации с атакой на Чернобыльскую АЭС. Если бы это произошло, то возмущение Москвы из-за срыва возвращения Винника не имело бы ограничителей.

Судя по темпераменту Трампа, если его встреча с "путиным" состоится, то РФ исчезнет быстрее, чем СССР. Если не состоится, то исчезнет ещё быстрее.