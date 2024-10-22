Політична битва року: чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?

Трамп за пару тижнів до голосування буром намагається вигризти перевагу, а Гарріс "завмерла" у своєму зростанні.

Трамп в останній місяць зробив ставку на використання популярних vip-персон – Роберта Кеннеді-молодшого та Ілона Маска. А ось фактор Тейлор Свіфт виявився занадто вузьким для ривка Гарріс.

За даними видання The Hill та опитування Університету Саффолка Гарріс лише на 1% випереджає Трампа. У неї 45%, у нього 44%. 5% ще не визначились, інші відмовились відповідати.

За даними аналітиків видання, Гарріс може втрачати позиції серед латиноамериканців і чорношкірого населення. Латиноамериканці схильні підтримувати Трампа більше, ніж Гарріс.

Повну інформацію не дадуть вам і агрегатори з моделювання голосування. Якщо RealClearPolitics прогнозує перемогу Трампа в усіх 7 "фіолетових штатах", то fivethirtyeight прогнозує перемогу Гарріс у 4 штатах (фінально дає 276 голосів виборників), Трампу – в трьох (фінально 262 голоси).

Трамп за пару тижнів до голосування буром намагається вигризти перевагуфото: Олег Постернак

І при цьому варто зазначити, що перебільшена можливість перемоги Трампа може бути своєрідною технологію з боку демократів для несамовитої мобілізації свого електорату.

Останні тижні кампанії, це, як правило, фінальні удари та мобілізаційні стратегії, адже виборець має бути остаточно "зварений і приготовлений".

Politico пише, що слід враховувати сценарій, за яким Трамп програє, але все рівно приходить до влади. Адже 2024-й – це не 2020-й і Трамп буде йти до своєї цілі екстремальніше.