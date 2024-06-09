Чому Москва боїться оголосити війну США чи НАТО

Нарратив "США (Захід) не хоче допустити перемоги України та поразки РФ, бо боїться її розпаду та розповзання ядерної зброї" регулярно вкидається Москвою у медіапростір у різних варіаціях, але з однією очевидною метою – довести всім, насамперед собі, – поразку та розпад росії неможливі. Оскільки неможливі, то Україні слід упокоритися з окупацією та визнати нинішню лінію фронту новим кордоном. Кремлівці сором'язливо називають це "визнанням реалій землі", оскільки за їхніми запевненнями, расея будь-коли вела загарбницьких воєн, лише оборонні.

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Опираясь на этот нарратив, группа "Профессор, холодильник и генерал СВР", а также часть "хороших русских" и Арестович строят прогнозы и стратегии. Временами этот тезис по инерции повторяют в украинских, американских и европейских СМИ, особенно, когда хотят покритиковать Байдена за медлительность в поставке оружия. Иногда это делают и для того, чтобы не разочаровывать кремлёвцев – пусть веруют, что поражение и распад РФ невозможны. Оно так для всех спокойней. Показательно, что официальные лица в Киеве и других столицах Европы никогда этот нарратив не использут, а Байден в интервью 4 июня чётко сказал: "россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину".

Официальные лица кремля тоже не озвучивают этот нарратив, но по другим причинам. В кремле суеверно считают, если "путин", песков, медведев и ещё кто-то произнесут – РФ может проиграть войну и распасться, то это станет первым шагом в данном направлении. Поэтому опасаются произносить, даже с уточнением, что США этого не хотят и боятся.

Из-за этого кремлёвцы попадают в ловушку – они не могут мобилизовать расеянцев на "великую отечественную войну", поскольку поражение и распад РФ не грозят и даже не улыбаются, так как Вашингтон против её распада и сделает всё, чтоб этого не допустить. Так как смертельной опасности нет, то зачем тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы. Но если мобилизация и военные рельсы нужны, то это официальное признание, что РФ в двух-трёх шагах от поражения и распада. Может быть, даже в одном шаге.

Реакция на такое заявление из кремля может быть как у коммунистической элиты в октябре 1941 г. при подходе немцев к Москве – массовое бегство из города и появление настроения вписаться в национал-социалистический режим и в его новый справедливый мировой порядок. Идеологические это не представляло для коммунистов сложности, так как Гитлер в тот момент воевал с англо-французскими империалистами на практике, а не на словах как СССР, и французских империалистов уже победил. Оставалось победить только английских империалистов, а США в войну ещё ни с кем не вступили.

Гитлеровцы тоже были социалистами-интернационалистами – в состав Рейха вошла только северная часть Франции, а её юг был признан самостоятельным государством и СССР в 1940 г. установил дипломатические отношения с ним. Немцы даже не отняли у этой южной Франции колонии в Африке и Азии. Французская администрация во Вьетнаме в 1941 г. увеличила по просьбе Берлина поставки товаров в уже союзную ей Японию и эту социалистическую идиллию портили только вылазки британских "пиратов" из Малайзии. Гитлер из романтических побуждений хотел восстановить государство Бургундия, но его убедили эту затею отложить из практических мотивов, чтобы не ссориться с Муссолини и швейцарцами, и не вызывать у французов новый прилив негативных эмоций.

Московские коммунисты легко вписались бы в этот "новый порядок" в качестве новых партнёров и нашли бы гораздо более глубокие исторические связи с Германией, чем одни сочинения Карла Маркса. Троцкист Джордж Оруэлл в романе "1984" писал о глобальной войне социалистических государств не просто так – это калька с второй мировой войны и идеологий в континентальной Европе. Оруэлл придумал лишь "Англосоц".

В кремле опасаются, если объявить официально о грозящей катастрофе и мобилизации, то не только среди элиты, но и населения возникнут настроения – может лучше распасться или сдаться по частям или целиком, и не обязательно кому-то на западе. Можно сдаться Китаю, Казахстану, Японии и ещё кому-то на востоке вплоть до США, а на юге можно статься Турции и Азербайджану как минимум.

Эти опасения у кремлёвцев основаны на опыте "ограниченной мобилизации" 2022 г., когда из РФ выехало около 700 тыс. населения, а по мнению некоторых – миллион. Это притом, что кремлёвцы тогда не кричали – "Отечество в опасности!" и "Все на борьбу с Украиной!". Но и без этого крика все в РФ поняли, что к чему. Некоторые решили, если дошло до мобилизации, значит в войну скоро вступит блок НАТО, а РФ выиграть войну у НАТО не может по определению, поэтому лучше уехать.

Это была логичная реакция тех, кому с 1949 г. постоянно рассказывали о грядущей войне с НАТО, об исходе которой даже советские политработники и лекторы говорили – всё неоднозначно. Реакция тем более логичная, что с марта за стойкой у соловьёва все только и говорили, война с НАТО уже идёт и в Украине армия воюет с настоящими натовскими солдатами. Zет-каналы даже какие-то фото выгладывали. Если до осени в РФ ждали нашествия полчищ микробов из американских биолабораторий в Украине, то после объявления мобилизации надо было ждать уже самих полчищ НАТО. В этом убеждали и крупные отступления рашистов в Харьковской и Херсонской областях – не могли же сами украинцы так вломить второй армии мира, а значит без НАТО не обошлось.

Аналогичная реакция, но в меньшем масштабе и именно среди богемы и элиты в РФ наблюдалась уже весной, когда стал очевиден провал блицкрига. Из РФ начали выезжать не только те, кто ожидал репрессий, но и такие лояльные к режиму персонажи как Собчак и Абрамович. Крупные состояния стали покидать Москву быстрее своих владельцев и в моду вошёл поиск евреев в родословной. Это происходило по той же причине – в провал блицкрига из-за теробороны Баштанки образованное сословие не верило, подозревало в этом НАТО, а в возможность выиграть войну у НАТО верило не больше, чем Александр І и его двор в возможность выиграть войну у Наполеона. Когда Наполеона всё-таки сослали на Св. Елену, то Александр І окончательно впал в мистику и оккультизм, поскольку так и не смог свыкнуться с мыслью, что он в числе победителей.

Наоборот, царь Николай I умер не очень естественной смертью, когда понял, вопреки изначальной уверенности, – он не может победить в Крымской войне. Информационная война тогда тоже велась, но в Москве тогда не было аналога профессора Соловья, чтобы три года рассказывать – царя скоро свалит кондрашка и он уже в холодильнике. Герцен стал издавать "Колокол" в Лондоне только после войны, а до того не отсвечивал и нёс что-то в духе дугина о миссии русских. Зато революционные европейцы, которые не знали, что они "левые", желали поражения империи, а Энгельс с Марксом советовали британцам как её лучше атаковать – через Кронштадт или из Румынии.

Если сейчас после 27 месяцев маленькой "сво" кремлёвцы вдруг заявят о начале войны с НАТО, мобилизации, военных рельсах для экономики и бомбоубежищах в Москве и во всех крупных городах, то повторится эффект имевший место после провала "Киев за три дня" и после частичной мобилизации. Объявление войны НАТО может стать толчком к дворцовому перевороту в кремле и к закрытию бренда "путин".

"Чекисты" это знаю и воздерживаются от такого шага даже после заявлений Байдена, Шольца и других лидеров стран Европы о разрешении Украине поражать их оружием рашистов на территориях пока ещё входящих в РФ. Заодно перетряхивают генералов, а профессор Соловей "крякает" как подсадная утка – группа чемезова и он в её числе, готовят свержение "путина" вопреки воле патрушева, истинного правителя РФ. Чемезов, как главный контролёр производства оружия в роли заговорщика и "голубя", – это из серии – пчёлы против мёда. Патрушев, сосланный в судостроение, которого в РФ почти нет, смотрится в роли главного "ястреба" и тайного правителя также комедийно, как и чемезов, его мистический конкурент в борьбе за власть.

Поэтому за 27 месяцев кремлёвцы так и не решились сделать три шага, которых от них все ждут.

Первый шаг, заявить "отечество в опасности" и ввести полноценное военное положение по всей РФ как в Украине, а не ограниченное и в шести субъектах. Причём со странным ограничением – в Республике Адыгея его нет, а вокруг неё в Краснодарском крае оно есть. В результате Краснодарский край два года воюет с Украиной и НАТО, а Адыгея не воюет. Её власти в январе 2023 г. даже опровергли слух, что в Адыгее введено особое положение. Внешне Адыгея выглядит как Швейцария с 1939 по 1945 г. – кругом война, а она такая вся из себя нейтральная, в ней даже живут сотрудники Лиги Наций, так как выехать не могут. Отличие лишь в том, что Швейцарию даже Гитлер признавал отдельным государством и у неё была своя армия, а Адыгею государством никто не признаёт, даже Абхазия и у неё нет ни своей армии, ни валюты, а есть только оккупационные войска РФ на полигоне вблизи Майкопа.

В итоге шесть субъектов РФ воюют с Украиной и НАТО, а остальные придерживаются типа нейтралитета и только наёмников и носки шлют на войну. Если Москва объявит военное положение у себя и вплоть до Чукотки и Сахалина, то реакция может оказаться неоднозначной. Чукчи могут вспомнить, что у них на Аляске родственники живут, и что до прихода русских у них таких глобальных проблем не было. Вспомнить историю могут не только чукчи, и не только им не нужна война с Украиной, и тем более с НАТО. Поэтому в кремле не рискуют вводить военное положение по всей РФ и объявлять войну НАТО.

Второй шаг, который не рискует сделать в связи с этим кремль – начать полноценную и официальную пропаганду о том, как НАТО хочет захватить РФ, присвоить её несметные сокровища и поработить её население. Лицензия на повторение этого древнего советского нарратива распространяется только на два конкурирующих трактира – "У соловьёва" и "У скабеевой", а также на индивидуальных мэтров, типа симоньян.

Первые лица кремля такое могут сказать, только когда им совсем невтерпёж. Можно вспомнить слова "путина" в 2021 г., произнесенные с обидой, – это что же, надо ужаться до размеров Московии, или вопль матвиенко-тютиной в январе этого года – Запад хочет колонизировать РФ. Больше она такое не произносила и даже пропагандистам запретили это повторять.

Вальку-Стакан предупредили – про колонизацию забудь. Это табу, иначе вспомнят взятие Казани, Дербента, покорение Сибири и далее по списку. Хуже того, на расеи мало кого уже испугаешь такими символами колониализма как Макдональдс и пиво "Балтика", производство которого запустили датчане. Если будешь кричать про угрозу колонизации РФ, то сбегут не только Райффайзенбанк, но и итальянцы с сантехникой. На дворе январь, трубы лопаются, ты что нашей погибели хочешь? Или тебе санкций и импортозамещения мало. Матвиенко и заткнулась.

С порабощением уже порабощённых тоже есть проблем. Оно может выглядеть очень привлекательно, если новые поработители увеличат паёк, сократят рабочий день, будут отправлять в отпуск только летом, а не зимой, разрешат выезжать за границу, слушать любую музыку, смотреть любое кино, даже порно, перестанут рассказывать, что джинсы – это одежда американских нищих и разрешат иметь дома печатную машинку без справки от Союза писателей СССР.

Это одна из причин, по которой рухнул советский проект, – почти все были согласны на такое порабощение. Пугать им снова в РФ – бесперспективно. Поэтому пугают отменой семьи, позабыв, что Маркс с Энгельсом относились к ней скептично как к буржуазному пережитку, о чём и высказались однозначно в своём "Манифесте". В общем, или Ленина похороните, или "путина" обвенчайте с Кабаевой. С пропагандой войны с НАТО тоже не всё так однозначно, как кажется.

Третий шаг, которого от кремлёвцев ждут с марта 2022 г. – наотмашь ударить по НАТО. Лавров тогда обещал удары Польше за пропуск оружия в Украину, и все кремлём обещали утопить Британию. Кричать немцам "Можем повторить" обломались сами и сняли дедов с палок. В конце 2022 г. лавров, медведев и прочие хором вопили, украинцы и поляки хотят втянуть РФ в войну в США, а расейская ракета в Польше не падала и никого не убила, и войны с НАТО не хотим. Теперь лично "путин" пообещал удары по маленьким и густонаселённым странам Европы за разрешение Украине бить по рашистам в РФ. В этот момент Польша предложила провести дискуссию в НАТО, что кибератака – это основание для включения пятой статьи. Из-за этого лукашенко в тот же день улетел в Монголию, а оттуда отправился на экскурсию по Сибири, лишь бы не находиться в Беларуси в начале июня и не ехать 5 июня на петербургский экономический форум, чтобы не попасть в лапы кремлёвцам. Президент оккупированной росиянцами ЦАР на него из Африки прилететь, а лукашенко улетел подальше от него в Монголию.

Причина – слова "путина" 5 июня на форуме, – разрешение ударов по территории РФ европейским и американским оружием – это "прямое участие в войне" данных стран, и Москва оставляет за собой право "действовать аналогичным образом". Лукашенко знал, что "путин" что-то такое скажет, и что "аналогичным образом" – это атаки из Беларуси по Украине, Польше или Литве оружием от РФ. Поэтому решил перекантоваться вдали, пока кремлёвцы будут перетирать, как именно должны выглядеть такие удары. Пусть трут без него, а ему сообщат о плане, когда определятся, если определятся, и он начнёт говорить, что Беларусь не может объявить в одиночку войну НАТО. Лукашенко надеется включить что-то на манер Пашиняна про Армению, войну и ОДКБ.

В Белом доме это видят в ещё более широком контексте, чем в окружении лукашенки, поэтому Байден и произнёс загодя 4 июня, лично он против принятия Украины в НАТО в ближайшие годы, но за гарантии безопасности. Этим он выбил у кремлёвцев "козыря" в информационной войне о НАТО, приближающемся к границе и прочем. Насколько это был продуктивный ход – выяснится вскоре на саммите мира в Швейцарии.