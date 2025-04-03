Чому Маск стає політичним тягарем для Трампа?

Politico із посиланням на джерела: Трамп повідомив наближеним, що Маск за кілька тижнів піде з держслужби. Він задоволений Маском, але "рішення прийняте на тлі того, що технологічний магнат дедалі більше стає політичним тягарем".

При тому 2 квітня Трамп допустив повернення Маска до бізнесу після закінчення 130-денного (до 29 травня) терміну роботи на посаді голови DOGE. Але при цьому сказав, що утримуватиме Маска на роботі в уряді стільки, скільки зможе. Речниця Білого дому Левітт так само заперечила можливість звільнення Маска раніше за визначений термін.

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Так чи інакше, але токсичність Маска зростає, як зростає і визнання цієї токсичності серед політиків: демократи чимдалі активніше використовують це для перетягування республіканського електорату, республіканці поки здебільшого просто наважуються доволі обережно висловлювати невдоволення.

Пем ван Хендел, голова партійного відділення Республіканської партії в окрузі Аутаґеймі/ Outagamie, Вісконсин: "Я думала, що [Маск] буде активом для цих перегонів [виборів судді до Верховного суду у Вісконсині; це там, де Маск виліз на сцену у "сирній" шапці, бо Вісконсин – "штат набілу"]. Люди люблять Трампа, але, можливо, вони не люблять усіх, кого він підтримує. Може, в мене очі зашорені".

Мер-республіканець міста Вопен/ Waupun, той же Вісконсин, Рон Бішоп: "Я думав, що прихід Ілона може змусити цих людей піти та проголосувати. Я думаю, що [Маск] допоміг залучити виборців, оскільки він, можливо, привів більше виборців проти". У підсумку кандидат-республіканець програв, за загальною оцінкою – і через активну участь Маска в агітації.

Один із конгресменів-республіканців: "Те лайно, яке він [Маск] викладає в інтернеті" про держвитрати та їх економію "є неправильним", але охоче підхоплюється як MAGA-базою, так і місцевими ЗМІ та злить виборців".

Демократи вже запустили серію мітингів "Народ проти Маска" і телевізійну рекламу. В одному з роликів Маска називали "владним мільярдером", який намагається купити вибори.

Вже очікується, що демократи використають мільярдера як уособлення всього негативу республіканців і на подальших виборах, включаючи губернаторські та законодавчі вибори у Нью-Джерсі та Вірджинії у листопаді.

І якщо динаміка активності демократів у використанні Маска збережеться – Трампу доведеться все ж вивести мільярдера з адміністрації і з усіх політичних ініціатив.

На невдоволення республіканців Трамп навряд зважатиме. А от на втрату електорату – так.

Той випадок, коли наш звичний вже, на жаль, цинізм "все можна купити" недоречний. США з кількастолітнім досвідом публічної демократії – все ж не Україна.