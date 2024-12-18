Перемога Бойка на виборах неважлива, у росіян на 2025 рік інший план

Бойко зробив вигляд, що вибачився і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойко. І ось чому:

Ватний електорат України оцінюється, як максимум, в 15%. При чому, умовних путіністів, не більше 3-5%. І росіяни прекрасно розуміють свої електоральні шанси. Вони не будуть і не збираються говорити про русскій мір. Їхні наративи будуть про інше. І перейменування, яке зачепив Бойко - це спроба виходу за межі ОПЗЖ.

Росіяни не вірять в вибори в 2025 році. Тоді, як більшість "українських" ватних блогерів діють в передвиборчій логіці. І ми аналізуємо їх дії саме в передвиборчій логіці.

Ціль росіян на 2025 рік - хаотизація і створення максимальної кількості точок конфлікту, а не перемога Бойка на виборах. Здавалося б, нічого нового, але ми вчергове наступаємо на ті самі граблі.

Що потрібно робити?

1. Людина не може ставити перед собою одночасно дві цілі: виграти війну і виграти вибори. Усвідомлення цього - відправна точка для виходу з нинішньої кризи.

2. Є важливе правило: "політики не ображаються". На жаль, наш подітикум у внутрішньому і, що особливо трагічно, у зовнішньому житті носить дитячі образи. Показати дулю зараз - це ж так круто в уявленні багатьох.

Без усвідомлення цього, ми будемо скочуватися в хаос.

Є й примітивніше речі: наприклад, розкласти на молекули виборчу кампанію в Румунію, щоб зрозуміти, як далі будуть діяти росіяни у нас. Але це ж нікому не потрібно… Може варто було б також поговорити про те, а хто ж очолить центр стратегічних комунікацій Мінкульту. Хоча, напевне, спочатку було б варто поговорити, а який у нього буде функціонал (крім отримання грантів) і інструментарій. Але це ж теж нікому не потрібно… ну а про таку дурницю, як центр вивчення Росії, взагалі мовчу. ..