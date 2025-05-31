Слідами вікінгів: незабутні пригоди в Стокгольмі

Столиця Швеції – це живий символ скандинавської краси та вишуканості. Стокгольм розкинувся на 14 островах, де води Балтійського моря відображають небесні відтінки північного сяйва. Тут старовинні бруковані вулички зустрічаються з сучасною архітектурою, а кожен район міста має унікальну атмосферу та історію.

Вибір місця проживання в Стокгольмі – це більше, ніж просто вибір готелю, це унікальний досвід у цьому місті. Ваше рішення визначить, як ви починатимете кожен ранок і закінчуватимете кожен вечір під час подорожі. Хочете прокидатися під дзвін дзвонів Гамла Стан чи насолоджуватися заходом сонця, відображеним у скляних фасадах сучасних будівель? У цій статті ми допоможемо вам зробити цей вибір свідомо, розповівши про найкращі місця для зупинки в Стокгольмі. Ми поділимося секретами, як обрати ідеальне місце для проживання, чи то розкішний готель, чи затишна скандинавська квартира. Готуйтеся до пригоди, яка починається, щойно ви опинитеся в Стокгольмі!

Огляд районів Стокгольма

Це місто ніби створене для мандрівників. Кожен район Стокгольма – це окремий світ із власним характером і історією. Обираючи місце для проживання, ви вирішуєте, які грані Стокгольма хочете відкрити першими.

Гамла Стан – Старе місто та його історичне значення

Це серце Стокгольма, де кожен камінь дихає історією. Тут розташований знаменитий Королівський палац і вузькі вулички, що ведуть до таємних площ і старовинних церков. Проживання тут підійде тим, хто хоче відчути дух минулих часів і перебувати в пішій доступності від головних пам’яток.

У районі є безліч шикарних готелів. Обирайте з найкращих готелів Стокгольма:

Castle House Inn . Рейтинг : 4.0 ⭐ Затишний готель у історичній частині Стокгольма, неподалік від Королівського палацу. Тут ви знайдете чудове розташування та безкоштовний Wi-Fi. Найближча станція метро – за 6 хвилин ходьби. Ідеально для мандрівників, які хочуть насолодитися атмосферою старого міста та оглядом пам’яток.

. : 4.0 ⭐ Затишний готель у історичній частині Стокгольма, неподалік від Королівського палацу. Тут ви знайдете чудове розташування та безкоштовний Wi-Fi. Найближча станція метро – за 6 хвилин ходьби. Ідеально для мандрівників, які хочуть насолодитися атмосферою старого міста та оглядом пам’яток. Hotel Gamla Stan, BW Signature Collection . Рейтинг : 4.0 ⭐ Бутік-готель у Стокгольмі з елегантними номерами та чудовим розташуванням. Розташований у трьох різних будівлях XVII століття, готель зберігає оригінальні деталі минулого. Деякі номери пропонують приголомшливі краєвиди на воду, інші – на вузькі бруковані провулки та історичні будівлі. Неподалік – зупинки туристичних автобусів і човнові термінали. Центральний вокзал Стокгольма, площа Стуреплан і жвавий район Седермальм – за 15 хвилин пішки.

. : 4.0 ⭐ Бутік-готель у Стокгольмі з елегантними номерами та чудовим розташуванням. Розташований у трьох різних будівлях XVII століття, готель зберігає оригінальні деталі минулого. Деякі номери пропонують приголомшливі краєвиди на воду, інші – на вузькі бруковані провулки та історичні будівлі. Неподалік – зупинки туристичних автобусів і човнові термінали. Центральний вокзал Стокгольма, площа Стуреплан і жвавий район Седермальм – за 15 хвилин пішки. Hôtel Reisen in The Unbound Collection by Hyatt. Рейтинг: 4.2 ⭐ Цей комфортабельний готель у Стокгольмі розташований біля набережної, неподалік від Королівського палацу. Усі номери оформлені в стриманих кольорах, кожен із власною унікальною історією. Ви можете обрати номер із цегляною стіною 1690 року або панорамним видом на місто. Готель пропонує безкоштовний спа-центр, фітнес-зал і сауну для всіх гостей. У ресторані можна насолодитися вишуканою кухнею, натхненною шведськими та французькими традиціями.

Якщо ви шукаєте унікальне місце для проживання в Стокгольмі, ці готелі – чудовий вибір.

Юргорден: найкращі місця для сімейного відпочинку

Найкращі місця в Стокгольмі для відпочинку з дітьми. Джерело: Image by M W from Pixabay

Оаза спокою та зелені в Стокгольмі. Цей район ідеально підходить для сімей із дітьми завдяки численним паркам, музеям і мальовничому зоопарку. Тут можна відвідати Музей Васа або прогулятися вздовж берегів дивовижних каналів.

Ось список трьох хороших готелів у районі Юргорден у Стокгольмі для незабутнього відпочинку:

Generator Stockholm . Рейтинг : 4.3 ⭐ Стильний і сучасний готель лише за 5 хвилин від головних пам’яток Стокгольма. Центральний вокзал міста – за 10 хвилин пішки. Готель пропонує розміщення в загальних або приватних апартаментах, де кожен номер має краєвид на місто. Приватні номери оснащені власною ванною кімнатою з душем. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi та коктейлями в скандинавському стилі в затишному ресторані.

. : 4.3 ⭐ Стильний і сучасний готель лише за 5 хвилин від головних пам’яток Стокгольма. Центральний вокзал міста – за 10 хвилин пішки. Готель пропонує розміщення в загальних або приватних апартаментах, де кожен номер має краєвид на місто. Приватні номери оснащені власною ванною кімнатою з душем. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi та коктейлями в скандинавському стилі в затишному ресторані. Hotel Hasselbacken . Рейтинг : 4.1 ⭐ Цей історичний готель розташований на острові Юргорден, поруч із музеєм просто неба Скансен. Готель пропонує ситний сніданок і відокремлене розташування, ідеальне для відвідування концертів на арені Cirkus. Будівля готелю – велична стара споруда, оточена лісом.

. : 4.1 ⭐ Цей історичний готель розташований на острові Юргорден, поруч із музеєм просто неба Скансен. Готель пропонує ситний сніданок і відокремлене розташування, ідеальне для відвідування концертів на арені Cirkus. Будівля готелю – велична стара споруда, оточена лісом. Downtown Camper by Scandic. Рейтинг: 4.4 ⭐ Готель із панорамним дахом розташований у популярному районі для мандрівників, за 5 хвилин від вокзалу та 100 м від центру міста. Номери чудові, а сніданок – неперевершений.

Ці комфортабельні готелі залишать незабутні враження від перебування в центрі Стокгольма.

Васастан: бюджетні варіанти розміщення в Стокгольмі

Цей район відомий своїми вінтажними магазинами, затишними кафе та близькістю до центральних пам’яток. Васастан приваблює бюджетними варіантами розміщення, які не поступаються комфортом.

Clas på Hörnet. Рейтинг: 5.0 ⭐ Чарівний готель у Стокгольмі з затишним інтер’єром і привітним персоналом. Усі гості мають доступ до безкоштовного Wi-Fi на всій території. Вранці подають континентальний сніданок. Номери в стилі резиденції унікальні за своїм інтер’єром і пропонують відокремлений притулок від гамірних вулиць.

Hotel Ruth, WorldHotels Crafted . Рейтинг : 4.6 ⭐ Стильний готель у Стокгольмі з чудовим сніданком. Тут ви знайдете сучасні та елегантні інтер’єри, приголомшливі панорамні краєвиди та зручне розташування.

. : 4.6 ⭐ Стильний готель у Стокгольмі з чудовим сніданком. Тут ви знайдете сучасні та елегантні інтер’єри, приголомшливі панорамні краєвиди та зручне розташування. Blique by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels. Рейтинг: 5.0 ⭐ Прекрасний готель у Стокгольмі з відмінними зручностями, який вражає своїм інтер’єром і близькістю до головних пам’яток. Також пропонує смачний сніданок із чудовими краєвидами.

Ці затишні місця дозволять відпочити в Стокгольмі з комфортом і без переплат.

Норрмальм, Естермальм, Седермальм: шопінг, ресторани, нічне життя

Дивовижна природа Швеції. Джерело: Image by NakNakNak from the Pixabay website

Норрмальм, Естермальм і Седермальм – райони для тих, хто шукає активного міського життя. Тут ви знайдете найкращі магазини, ресторани та клуби Стокгольма. Ці райони пропонують розваги на будь-який смак і гаманець.

Норрмальм – жвавий район у центрі Стокгольма, відомий сучасними торговими центрами, офісними будівлями та культурними установами. Це місце, де історія зустрічається з сучасністю, і ви можете насолоджуватися як шопінгом, так і відвідуванням історичних пам’яток. І, звісно, тут є чудовий вибір відмінних готелів Стокгольма.

Bank Hotel, a Member of Small Luxury Hotels. Рейтинг: 4.5 ⭐ Фантастичний готель у Стокгольмі з чудовим розташуванням. Він розташований за кілька кроків від набережної, найкращих магазинів, клубів і культурних пам’яток міста. Це місце, де багата історія поєднується з унікальним дизайном і сервісом найвищого рівня, створюючи щось надзвичайне. Від простих комфортабельних номерів до розкішних двокімнатних люксів – кожен гість знайде ідеальний притулок для відпочинку. У готелі є кілька ресторанів і барів, включно зі знаменитим Le Hibou, який створив відзначений нагородами коктейль Hoot Hoot. Гості можуть насолоджуватися сніданком в історичній банківській залі або проводити ділові зустрічі в унікальних приміщеннях готелю.

Grand Hôtel Stockholm . Рейтинг : 4.6 ⭐ Гранд-готель із приголомшливими краєвидами та вишуканими люксами. У готелі 300 номерів і 31 люкс, 24 банкетні та конференц-зали, два ресторани, бар і спа-центр Nordic Spa & Fitness . Один із ресторанів очолює шведський шеф-кухар Матіас Дальгрен. Номери з кондиціонерами оснащені телевізорами з плоским екраном і міні-барами. Вони пропонують краєвиди на внутрішній двір, місто або набережну. Гості мають доступ до спа-центру з тренажерами та критим басейном. Спа-послуги включають процедури для обличчя, масажі ніг і сеанси пралапаті. Готель також пропонує трансфер лімузином із водієм і цілодобову доставку їжі та напоїв у номер.

. : 4.6 ⭐ Гранд-готель із приголомшливими краєвидами та вишуканими люксами. У готелі 300 номерів і 31 люкс, 24 банкетні та конференц-зали, два ресторани, бар і спа-центр . Один із ресторанів очолює шведський шеф-кухар Матіас Дальгрен. Номери з кондиціонерами оснащені телевізорами з плоским екраном і міні-барами. Вони пропонують краєвиди на внутрішній двір, місто або набережну. Гості мають доступ до спа-центру з тренажерами та критим басейном. Спа-послуги включають процедури для обличчя, масажі ніг і сеанси пралапаті. Готель також пропонує трансфер лімузином із водієм і цілодобову доставку їжі та напоїв у номер. Lydmar Hotel. Рейтинг: 4.4 ⭐ Шикарний готель на набережній у Стокгольмі з краєвидами на Старе місто та Королівський палац. Готель пропонує просторі номери, кожен із яких індивідуально оформлений із дерев’яною підлогою. Деякі номери зберігають оригінальні ліпнини, дерев’яні балки та високі вікна. Усі номери оснащені телевізорами та міні-барами. Кухня ресторану поєднує класичну французьку кулінарію з традиційними шведськими стравами та впливами світової кухні. Меню змінюється залежно від сезону та доступності продуктів.

Ці готелі Стокгольма приваблюють гостей своєю елегантною атмосферою, високим рівнем сервісу та увагою до деталей.

Естермальм – вишуканий район Стокгольма, відомий елегантними будівлями, розкішними бутіками та високими цінами на проживання. Проте тут також можна знайти чудові варіанти розміщення.

Executive Living Östermalm Suite . Рейтинг : 4.1 ⭐ Розкішні апартаменти з садом і чудовим розташуванням неподалік від центру міста та станції метро. У номерах є пральна машина та безкоштовний Wi-Fi. Гості можуть відпочивати на патіо. Апартаменти мають 2 спальні, вітальню, повністю обладнану кухню з холодильником, кавоваркою та іншими зручностями, а також ванну кімнату з душем і безкоштовними туалетними засобами.

. : 4.1 ⭐ Розкішні апартаменти з садом і чудовим розташуванням неподалік від центру міста та станції метро. У номерах є пральна машина та безкоштовний Wi-Fi. Гості можуть відпочивати на патіо. Апартаменти мають 2 спальні, вітальню, повністю обладнану кухню з холодильником, кавоваркою та іншими зручностями, а також ванну кімнату з душем і безкоштовними туалетними засобами. Villa Dagmar. Рейтинг: 4.4 ⭐ Затишний готель у Стокгольмі за 200 метрів від Армійського музею. У готелі є всі зручності, включно з рестораном і баром. Також є фітнес-центр і приватна парковка. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi, замовляти їжу та напої та користуватися цілодобовою стійкою реєстрації.

Якщо ви плануєте відвідати Стокгольм, рекомендуємо звернути увагу на ці розкішні готелі.

Седермальм – богемний і мальовничий район Стокгольма, відомий ультрамодними бутіками, клубами та ресторанами, які гармонійно поєднуються зі старими дерев’яними будівлями XVII–XVIII століть. Як найгустонаселений район центральної частини міста, він пропонує неймовірні зелені зони та чудові краєвиди на Старе місто та Ратушу завдяки розташуванню на пагорбах і скелях. Тут розташовано кілька найкращих готелів Стокгольма.

Hotel Frantz, WorldHotels Crafted. Рейтинг: 4.5 ⭐ Цей стильний готель розташований у районі Седермальм, неподалік від Музею середньовіччя та Королівського палацу. Він розташований біля станції метро та пропонує чудове розташування для дослідження міста. У Hotel Frantz є бар і номери з кондиціонерами, безкоштовним Wi-Fi та власною ванною кімнатою. Гості можуть насолоджуватися сніданком "шведський стіл".

Hotel Rival . Рейтинг : 4.5 ⭐ Історичний готель займає будівлю 1930-х років у стилі ар-нуво в жвавому районі Седермальм біля площі Маріаторгет. У Hotel Rival є фітнес-центр, ресторан, бар і приватна парковка. Гості можуть насолоджуватися сніданком "шведський стіл". Також є концептуальний магазин і Dagmar Spirit & Retreat .

. : 4.5 ⭐ Історичний готель займає будівлю 1930-х років у стилі ар-нуво в жвавому районі Седермальм біля площі Маріаторгет. У є фітнес-центр, ресторан, бар і приватна парковка. Гості можуть насолоджуватися сніданком "шведський стіл". Також є концептуальний магазин і . Hellstens Glashus. Рейтинг: 4.2 ⭐ Цей сучасний готель розташований у мальовничому районі Седермальм неподалік від Старого міста Стокгольма. Яскравий і барвистий готель пропонує комфортабельні номери різних розмірів і дизайну. Невеликі, але затишні номери оснащені телевізором із плоским екраном, робочим столом і безкоштовним Wi-Fi. У готелі є ресторан, бар і цілодобова безкоштовна кава та чай для гостей. Ресторан пропонує міжнародну кухню, поєднуючи риси скандинавської та екзотичної кулінарії. Влітку можна обідати на терасі.

Ці готелі були відібрані на основі їхньої популярності та відгуків гостей. Будь ласка, перевірте наявність і ціни на дати вашого перебування, оскільки вони можуть змінюватися.

Кунгсхольмен: найбюджетніший район для проживання

Топові пам’ятки Стокгольма. Джерело: Image by Erich Westendarp from the Pixabay website

Мальовничий район у центрі Стокгольма, який поєднує природну красу та міську архітектуру. Відомий своїми парками, такими як Роламбсховпаркен, історичними будівлями, включно зі знаменитою Стокгольмською ратушею, і різноманітними кафе та ресторанами, що робить його популярним місцем для відпочинку та розваг. Кунгсхольмен – вибір для тих, хто шукає бюджетне розміщення в Стокгольмі без втрати зручностей.

Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen . Рейтинг : 4.3 ⭐ Затишний готель із просторими номерами та хорошим сніданком. Він пропонує безкоштовний Wi-Fi і доступ до тренажерного залу. Просторі номери оснащені всім необхідним, включно з кондиціонером, великими ліжками та холодильником. Деякі номери пропонують краєвиди на озеро Меларен.

. : 4.3 ⭐ Затишний готель із просторими номерами та хорошим сніданком. Він пропонує безкоштовний Wi-Fi і доступ до тренажерного залу. Просторі номери оснащені всім необхідним, включно з кондиціонером, великими ліжками та холодильником. Деякі номери пропонують краєвиди на озеро Меларен. Sky Hotel Apartments, Stockholm . Рейтинг : 4.3 ⭐ Сучасні апартаменти в Стокгольмі, які знаходяться лише за 10 хвилин їзди на метро від Центрального вокзалу. Кожен номер має сучасну кухню, телевізор і безкоштовний Wi-Fi.

. : 4.3 ⭐ Сучасні апартаменти в Стокгольмі, які знаходяться лише за 10 хвилин їзди на метро від Центрального вокзалу. Кожен номер має сучасну кухню, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. Clarion Hotel Amaranten. Рейтинг: 4.1 ⭐ Стильний готель розташований на Кунгсхольмені, поруч зі станцією метро Родхусет і за 7 хвилин ходьби від Стокгольмської ратуші та Центрального вокзалу. Апартаменти готелю комфортабельно мебльовані та оснащені кондиціонером, холодильником і сучасною ванною кімнатою.

Кожен район Стокгольма має свою унікальну атмосферу та переваги. Вибираючи місце для проживання, визначте, що для вас у пріоритеті: історичні пам’ятки, природа, культурне життя чи активний відпочинок. Стокгольм відчинить свої двері в будь-якому районі, який ви оберете.

Що подивитися та чим зайнятися в Стокгольмі

Столиця Швеції відома своєю величною архітектурою, багатою історією та мальовничими водними шляхами. Від королівських палаців до сучасних музеїв, від зелених парків до модних районів – це місто пропонує безмежні можливості для дослідження.

Щоб зробити вашу подорож до Стокгольма незабутньою пригодою, обов’язково відвідайте найцікавіші місця, унікальні пам’ятки, пориньте в місцеву культуру та насолоджуйтеся кожною миттю в цьому дивовижному місті.

Пам’ятки столиці Швеції

Від величних королівських палаців до затишних вуличок Старого міста, Стокгольм сповнений контрастів.

Відкрийте для себе найзнаковіші місця, які стали символами шведської столиці. Кожен куточок тут приховує свої таємниці та красу:

Музей Васа . Відвідайте цей унікальний музей, де можна побачити знаменитий корабель Васа, який затонув у 1628 році та був піднятий із води через 333 роки.

. Відвідайте цей унікальний музей, де можна побачити знаменитий корабель Васа, який затонув у 1628 році та був піднятий із води через 333 роки. Старе місто (Гамла Стан) . Прогуляйтеся вузькими брукованими вуличками, оточеними будівлями XVII–XVIII століть, і відчуйте атмосферу старовини.

. Прогуляйтеся вузькими брукованими вуличками, оточеними будівлями XVII–XVIII століть, і відчуйте атмосферу старовини. Королівський палац . Один із найбільших у Європі, цей палац є офіційною резиденцією короля Швеції.

. Один із найбільших у Європі, цей палац є офіційною резиденцією короля Швеції. Глобен Арена . Спортивний стадіон Стокгольма, виконаний у оригінальній сферичній формі, що символізує сонце.

. Спортивний стадіон Стокгольма, виконаний у оригінальній сферичній формі, що символізує сонце. Скансен . Велика експозиція просто неба, яка відображає всю суть Швеції в мініатюрі.

. Велика експозиція просто неба, яка відображає всю суть Швеції в мініатюрі. Грьона Лунд. Один із найстаріших парків розваг, надзвичайно популярний серед місцевих жителів і гостей міста.

Стокгольмська ратуша . Монументальна будівля, де вручаються п’ять із шести Нобелівських премій.

. Монументальна будівля, де вручаються п’ять із шести Нобелівських премій. Музей ABBA . Музей, присвячений знаменитій шведській поп-групі.

. Музей, присвячений знаменитій шведській поп-групі. Естермальм Салугалл . Історичний ринок, що пропонує широкий вибір продуктів і делікатесів.

. Історичний ринок, що пропонує широкий вибір продуктів і делікатесів. Монтеліусваген. Оглядовий майданчик у районі Седермальм, звідки відкривається панорама всього міста.

Ці місця – лише частина з багатьох цікавих локацій, які варто відвідати в Стокгольмі. Плануйте свою захоплюючу подорож до Стокгольма вже зараз.

Розваги в Стокгольмі

Прогулянки архіпелагом Стокгольма. Джерело: Image by Hans Fryklund from the Pixabay website

Місто не лише зачаровує пам’ятками, а й пропонує безліч активностей для всіх вікових категорій і інтересів. Від захоплюючих екскурсій на каяках архіпелагом до культурних заходів у місцевих театрах. Готуйтеся до пригоди, яка залишить яскраві спогади про ваш час у Стокгольмі:

Подорож на човні архіпелагом . Досліджуйте сусідні острови та насолоджуйтеся красою шведської природи з води.

. Досліджуйте сусідні острови та насолоджуйтеся красою шведської природи з води. Велосипедні тури . Огляньте місто або природні стежки на велосипеді.

. Огляньте місто або природні стежки на велосипеді. Піші походи . Досліджуйте численні туристичні маршрути та парки Стокгольма, як-от Екопарк.

. Досліджуйте численні туристичні маршрути та парки Стокгольма, як-от Екопарк. Каякінг і SUP-бординг . Спробуйте каякінг або SUP-бординг на водах Стокгольмського архіпелагу.

. Спробуйте каякінг або SUP-бординг на водах Стокгольмського архіпелагу. Лижні та сноубордні схили. Насолоджуйтеся зимовими видами спорту на схилах, таких як Хаммарбю Баккен.

Ці активності допоможуть вам чудово провести час і відчути справжній дух Стокгольма.

Організація дозвілля залежно від сезону

Незалежно від пори року, Стокгольм пропонує безліч варіантів для активного та цікавого дозвілля. Однак кожна пора року може внести свої особливості.

Літо. У Стокгольмі багато сонячних днів, ідеальних для пікніків в одному з численних парків міста або купання та засмагання на місцевих пляжах.

Зима . Місто перетворюється на справжню казку. Насолоджуйтеся катанням на ковзанах на замерзлому озері або відвідайте різдвяні ярмарки за подарунками та смаколиками.

. Місто перетворюється на справжню казку. Насолоджуйтеся катанням на ковзанах на замерзлому озері або відвідайте різдвяні ярмарки за подарунками та смаколиками. Весна . Стокгольм оживає, і це чудовий час для відвідування квітучих садів, таких як Королівський парк, де можна побачити цвітіння сакур. Також можна вирушити на велопрогулянки містом, коли температура стає м’якшою.

. Стокгольм оживає, і це чудовий час для відвідування квітучих садів, таких як Королівський парк, де можна побачити цвітіння сакур. Також можна вирушити на велопрогулянки містом, коли температура стає м’якшою. Осінь. Стокгольм пропонує яскраву палітру кольорів, особливо в парках і на островах, таких як Юргорден. Це також час гастрономічних фестивалів і виставок, де можна скуштувати місцеві делікатеси.

Погода може бути мінливою, але це додає особливого шарму міським пейзажам. Плануйте свою подорож до Стокгольма заздалегідь і враховуйте погодні умови, щоб максимально насолодитися цим величним містом.

Використання громадського транспорту

Піші походи в Стокгольмі. Джерело: Image by G Poulsen from the Pixabay website

Стокгольм, відомий своїми островами та мостами, пропонує одну з найкращих систем громадського транспорту у світі, що дозволяє жителям і туристам легко пересуватися містом.

Метро Стокгольма (Tunnelbana) – швидкий і зручний спосіб дістатися до більшості частин міста. Воно забезпечує легкий доступ до районів, таких як Седермальм, Норрмальм і Естермальм. Станції прикрашені творами мистецтва, що робить кожну поїздку не лише комфортною, а й культурно насиченою.

– швидкий і зручний спосіб дістатися до більшості частин міста. Воно забезпечує легкий доступ до районів, таких як Седермальм, Норрмальм і Естермальм. Станції прикрашені творами мистецтва, що робить кожну поїздку не лише комфортною, а й культурно насиченою. Автобусна мережа Стокгольма охоплює великі території, куди метро не дістається, і є чудовим способом оглянути місто. Трамваї пропонують мальовничіші маршрути, зокрема лінія 7, яка проходить через мальовничий район Юргорден.

Пороми в Стокгольмі – це не лише засіб пересування, а й спосіб насолодитися краєвидами міста з води. Вони з’єднують центральну частину міста з архіпелагом і пропонують унікальний спосіб дослідження прибережних зон.

– це не лише засіб пересування, а й спосіб насолодитися краєвидами міста з води. Вони з’єднують центральну частину міста з архіпелагом і пропонують унікальний спосіб дослідження прибережних зон. Стокгольм – велосипедне місто з розвиненою мережею велодоріжок. Оренда велосипеда або використання міських велопрокатів – чудовий спосіб провести активний день і побачити місто з іншого ракурсу.

Ось кілька порад, щоб краще орієнтуватися в системі громадського транспорту Стокгольма та зробити вашу подорож комфортнішою:

Придбайте транспортну картку SL Access для зручного доступу до всіх видів транспорту;

для зручного доступу до всіх видів транспорту; Використовуйте мобільний додаток SL для планування маршрутів і перевірки розкладів;

для планування маршрутів і перевірки розкладів; Пам’ятайте, що в центрі міста багато пам’яток знаходяться в пішій доступності одна від одної.

Подорожуючи Стокгольмом, завжди враховуйте пору року та погодні умови, оскільки вони можуть впливати на розклад транспорту. Також майте на увазі, що автобуси та метро можуть бути переповненими в години пік.

Висновок

Подорож до Стокгольма – це не просто відпустка, це занурення в унікальну атмосферу міста, де історія та сучасність переплітаються на кожному кроці. У цьому місті кожен знайде щось своє: від величних палаців і тихих вуличок Старого міста до бурхливого життя сучасних районів із магазинами та нічними клубами. Стокгольм відкриває свої обійми любителям мистецтва, історії, природи та гастрономії.

Столиця Швеції чекає, щоб подарувати вам спогади, які залишаться з вами на все життя.