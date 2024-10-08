План Кремля щодо Грузії змушує Байдена дозволити Україні все

Висока ймовірність, що "Мрія" в Грузії піде шляхом чавістів у Венесуелі і оголосить себе після 26 жовтня переможницею виборів, незважаючи на їхній результат. Якщо у Венесуелі так можна, то чомусь у Грузії не можна.

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Политические режимы Венесуэлы и Грузии объединяет то, что авторитаризм в них находится в первой фазе своего становления, когда он вынужден мириться с легальным существованием революционеров и оппозиции. Революционеры настаивают, что страна идёт не тем путём, а оппозиционеры утверждают – тем, но его надо корректировать. Для объективности, контрреволюционеры тоже настаивают, что путь не тот, чем доказывают – не все перемены к лучшему. В Грузии и Венесуэле есть революционеры и оппозиционеры, и пока контрреволюционные власти обеих стран не в силах извести первых и приручить вторых, как это произошло в РФ.

Это "пока" в Грузии длится с октября 2012 г., а в Венесуэле с 1999 г., когда Уго Чавес впервые был избран президентом и был бессменным диктатором до 2013 г. пока не умер. Его смерть, а вовсе не "печеньки" Госдепа, вызвала восстание, не меньшее, чем в Украине, где Виктория Нуланд тогда угощала на Майдане сэндвичами демонстрантов и полицию. Восстание 2013 г. сильно подорвало влияние чавистов. Они не могут восстановить его до сих пор, притом, что четверть века контролируют государственные институции и большую часть бизнесов.

За четверть века авторитаризм в Венесуэле так и не смог перейти в следующие фазы своей эволюции, подобно РФ, КНР или КНДР. Советским, китайским и северокорейским авторитаристам было проще, чем чавистам укрепить свои позиции, так как они пришли к власти после нескольких лет гражданской войны. Чавес в 1999 г. был избран президентом на честных выборах, подобно тому, как в 1933 г. Гитлер стал канцлером в Германии. Это в 2002 г. привело к тому, что военные, арестовавшие Чавеса, были вынуждены привезти его с острова на материк исключительно под давлением общественного мнения. Возможности диктатур, пришедших к власти разными путями, затем оказываются тоже разными.

Заявка Мадуро осенью 2023 г. на войну с Гайаной за 9 месяцев до выборов была ни чем иным как попыткой чавистов сохранить режим и расширить его электоральную базу путём аннексии половины её территории на референдуме 3 декабря. Мадуро пошёл путём, по которому уже ходили многие, включая царя Николая II, решившего сдержать революцию посредством маленькой и победоносной войны с Японией. Путин и рашисты начали 20 февраля 2014 г. войну против Украины после стояния на Болотной в Москве и на фоне Майдана, опасаясь всплеска протестов в РФ.

Гитлер и национал-социалисты смогли развернуться лишь благодаря тому, что в 1935 г. дипломатическими методами "отжали" Саарскую область у Франции. Если бы жители Саара на референдуме 1935 г. высказались за продолжение пребывания области в составе Франции, то сейчас, вероятно, мало кто помнил бы о Гитлере и его канцлерстве. В Сааре произнесли "А" и после этого даже Муссолини не смог возражать против референдума об аншлюсе Австрии и Германии. Мирное "собирание земель" продолжилось в Судетах по принципу – где немец, там и Германия под крик Геббельса об угнетении чехами немецкого языка. "Защиту" немцев в Польше и в вольном городе Гданьске провели уже танками.

Авторитаристы из кремлёвской "Мечты" пытаются выиграть выборы, обещая "отжать" у РФ путём переговоров округ Цхинвали, так называемую "Южную Осетию". Намекают, что потом смогут "отжать" без стрельбы и Абхазию. "План победы" Иванишвили прост и публичен – грузины должны всего лишь извиниться перед южноосетинским народом за попытку Саакашвили в 2008 г. выкинуть российских оккупантов из Цхинвали. "Братский народ", разумеется, примет извинения и начнёт переговоры об условиях своего возврата в "родную гавань". По этой схеме предлагается начать и переговоры с жителями Абхазии, где абхазы, по данным Москвы, составляют около 50%, несмотря на изгнание 250 тыс. грузин в первую российско-грузинскую войну 1991-1992 гг., составлявших половину её населения.

Иванишвили впервые озвучил это 14 сентября на предвыборном митинге в Гори, но в Абхазии слух, что Москва может вернуть её Грузии появился в июле. Слова Иванишвили вызвали негодование по всей Грузии и акции протестов в Тбилиси, но через две недели её премьер Ираклий Кобахидзе от "мечтателей" повторил их на Генассамблее ООН, сделав лишь акцент на Абхазии. Лавров, выступая в ООН, тоже озвучил этот план и поддержал Кобахидзе, чем снял все сомнения о месте рождения плана, если они были.

Итак, Кремль разрешил своим грузинским "мечтателям" обещать перед выборами, что они смогут вернуть округ Цхинвали, а может быть и Абхазию, если осудят и запретят партию "Национальное единство" и оставят навсегда в тюрьме Саакашвили, которому по их решению осталось сидеть три года. Кремль предлагает "мечтателям" по сути гибрид своих планов "денацификации" Молдовы и Украины. В Украине подобный план был в 2020 г. запущен через уже дважды сбежавшего юриста Портнова, требовавшего посадить за что-нибудь Порошенко и Турчинова. Генпрокурорша Венедиктова ещё в апреле 2022 г. бодро рапортовала, что продолжает вести следствие как они сдали Крым, пока не уехала послом в Швейцарию и Лихтенштейн.

Москва ничего не теряет, выдав такой план "Мечте". Обещание вернуть не означает вернуть, а только начать говорить об этом. Такие переговоры могут идти десятилетиями, как показывает история Молдовы. Зато уничтожение демократии и независимости будет осуществляться с размахом руками грузинских портновых, деркачей и им подобных, а не напрямую ФСБ. В финале Москва выйдет на схему где "Южная Осетия" аналог Гагаузии, а Абхазия – "ПМР". Обе признаны РФ частями Молдовы, несмотря на то, что кремлёвцы не смогли записать в конституцию Молдовы для них право вето по вопросам её внешней политики. Таким правом вето Москва 7 лет требовала наделить и пресловутые "Д-ЛНР".

Кремль ничем не рискует, запустив план капитуляции и национального унижения от Иванишвили и Кобахидзе, и надеется посредством него политически сохранить "Мечту". Но тут в Грузии возникают сложности, которых не было в Венесуэле.

В Венесуэле в июле выборы были президентскими, в Грузии парламентские. Чависты полагают, что сняли все проблемы, поставив выигравшего их профессора и дипломата Эдмундо Гонсалеса перед выбором – сесть в тюрьму или уехать в Испанию. Вероятно, Гонсалес решил в свои 75 лет, что штурм спецназом Мадуро здания посольства Бразилии в Венесуэле, где он находился под защитой посольства Аргентины, поставит в сложную ситуацию "великого миротворца" Лулу да Силву, и согласился уехать.

Лулу, не желая оказаться в идиотском положении тоже настаивал на его отъезде. Если бы спецназ захватил здание, а Лулу не объявил бы за это войну своему другу Мадуро, или выдал бы Гонсалеса чавистам, то Бразилию ожидали протесты как в октябре 2022 г., когда он опять стал президентом. Тогда её от гражданской войны спас оппонент и экс-президент Жаир Болсонару, призвав своих сторонников к спокойствию. Теперь добровольный с виду отъезд Гонсалеса спас Лулу от революции. Зато в феврале 2024 г. Лулу обвинил Болсонару в попытке госпереворота, а до этого в 2023 г. запретил ему баллотироваться в президенты до 2030 г. Бразилия Лулу – очень условная демократия, откуда и её альянс с китайскими авторитаристами.

Чависты удалили с поля Гонсалеса и формально им остаётся лишь дожить до 10 января, чтобы провести инаугурацию Мадуро за десять дней до инаугурации президента США. В Грузии "Мечта" не может честно выиграть выборы и выслать из страны тысячи людей из десятка партий. Но будет пытаться сделать и то, и другое. Иванишвили ещё весной, когда проталкивал закон "Об иноагентах", угрожал массовыми высылками и посадками после 26 октября. "Мечта" и Москва намерены масштабировать в Грузии опыт чавистов. Они сами, а вовсе не Госдеп США с "печеньками", превращают даже умеренных грузинских оппозиционеров в революционеров.

Что касается Госдепа, то политменеджмент США ещё в 2008 г. настроился на идиллию – президент-афроамериканец преодолевает ипотечный кризис, вводить новую экономику и ездит по миру, раздавая гранты на развитие демократических институтов и благословляя совместные инвестиционные проекты. Идиллия почти по Френсису Фукуяме – по всему миру либеральные правительства соблюдают права человека, включая инвалидов и ЛГБТ, как основу демократии, сотрудничают в экономике, совместно борются с глобальным потеплением и болезнями, чем наглядно убеждают всех, включая последние автократии, следовать этим путём. Ради этой идиллии Обама простил Москве даже нападение в 2008 г. на Грузию и подписал с медведевым пакт о перезагрузке. Госдеп собирался вообще ни во что не вмешиваться и нет в США больших изоляционистов, чем функционеры Демпартии, склонные к этому ещё со времён раннего Рузвельта и "Великой депрессии". Лозунг Трамп с 2016 г. – "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), сокращённый до "МАГА", – это точно не про изоляционизм.

Но эта вашингтонская идиллия стала разваливаться уже во вторую каденцию Обамы по двум основным причинам. Первая, революции – Арабская весна 2011 г., затем в Венесуэле, Украине и других странах. Они застали Госдеп и ЦРУ врасплох, как и ФСБ с кремлёвцами. Либералы оказались не готовы к ним политически и теоретически ещё больше, чем сами авторитаристы, у которых есть столетняя отмазка, что все революции совершаются из вне – французами, Госдепом, масонами или ещё кто-то. Вторая причина, имперская экспансия РФ в Украину и Сирию, окончательно разбившая хрустальную вазу планов Обамы.

В результате Байден с весны 2021 г. стал говорить о глобальном конфликте автократий и демократий. Аналитики Демпартии всё ещё надеялись, что это не зайдёт дальше санкций в торговле и политических демаршей, типа "путин – убийца". Но 24 февраля 2022 г. Москва разбила и это, проехав в Украине танком по остаткам хрусталя Обамы. Нападение Хамас на Израиль 7 октября загнало Демпартию США в ситуацию, когда ей пришлось начать ещё более активно выдыхать остатки своего изоляционизма и связанных с ним иллюзий.

Тем не менее, функционеры Демпартии ещё сохраняют иллюзию, что им удастся всё как-то уладить санкциями и уговорами в Венесуэле, Грузии, на Ближнем Востоке и т.д. По российско-украинской войне у них, похоже, тоже нет более чёткого плана, чем надежды на транзит власти в кремле. Таинственный "План победы" Зеленского лишь элегантный пиар ход для придания колорита рутинному визиту к Байдену за остатками денег, получить которые надо было пока в США не закончился финансовый год. Плюс создание интриги для спецслужб РФ.

Зависшая ситуация в Венесуэле, взрывная в Грузии, Нетаньяху, решивший воевать с Хамас и Хезболлой до полной ликвидации теократического режима в Иране и готовый дать оружие революционерам, – жёстко толкают Демпартию к комплексному пересмотру стратегий. Харрис придётся делать это и по российско-украинской войне. Похоже, что этим займётся уже Байден на совещании в Рамштайне 12 октября, а Трамп до ноября ещё привлечёт внимание не только призывом бомбить Иран, но и РФ. Республиканцы лучше, чем демократы готовы к комплексной смене стратегий Госдепа.