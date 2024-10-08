ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

План Кремля щодо Грузії змушує Байдена дозволити Україні все

Сергій КлимовськийСергій Климовський

План Кремля щодо Грузії змушує Байдена дозволити Україні все
План Кремля щодо Грузії змушує Байдена дозволити Україні все

Висока ймовірність, що "Мрія" в Грузії піде шляхом чавістів у Венесуелі і оголосить себе після 26 жовтня переможницею виборів, незважаючи на їхній результат. Якщо у Венесуелі так можна, то чомусь у Грузії не можна.

Далі текст мовою оригіналу

 

Политические режимы Венесуэлы и Грузии объединяет то, что авторитаризм в них находится в первой фазе своего становления, когда он вынужден мириться с легальным существованием революционеров и оппозиции. Революционеры настаивают, что страна идёт не тем путём, а оппозиционеры утверждают – тем, но его надо корректировать. Для объективности, контрреволюционеры тоже настаивают, что путь не тот, чем доказывают – не все перемены к лучшему. В Грузии и Венесуэле есть революционеры и оппозиционеры, и пока контрреволюционные власти обеих стран не в силах извести первых и приручить вторых, как это произошло в РФ.

 

Это "пока" в Грузии длится с октября 2012 г., а в Венесуэле с 1999 г., когда Уго Чавес впервые был избран президентом и был бессменным диктатором до 2013 г. пока не умер. Его смерть, а вовсе не "печеньки" Госдепа, вызвала восстание, не меньшее, чем в Украине, где Виктория Нуланд тогда угощала на Майдане сэндвичами демонстрантов и полицию. Восстание 2013 г. сильно подорвало влияние чавистов. Они не могут восстановить его до сих пор, притом, что четверть века контролируют государственные институции и большую часть бизнесов.

 

За четверть века авторитаризм в Венесуэле так и не смог перейти в следующие фазы своей эволюции, подобно РФ, КНР или КНДР. Советским, китайским и северокорейским авторитаристам было проще, чем чавистам укрепить свои позиции, так как они пришли к власти после нескольких лет гражданской войны. Чавес в 1999 г. был избран президентом на честных выборах, подобно тому, как в 1933 г. Гитлер стал канцлером в Германии. Это в 2002 г. привело к тому, что военные, арестовавшие Чавеса, были вынуждены привезти его с острова на материк исключительно под давлением общественного мнения. Возможности диктатур, пришедших к власти разными путями, затем оказываются тоже разными.

 

Заявка Мадуро осенью 2023 г. на войну с Гайаной за 9 месяцев до выборов была ни чем иным как попыткой чавистов сохранить режим и расширить его электоральную базу путём аннексии половины её территории на референдуме 3 декабря. Мадуро пошёл путём, по которому уже ходили многие, включая царя Николая II, решившего сдержать революцию посредством маленькой и победоносной войны с Японией. Путин и рашисты начали 20 февраля 2014 г. войну против Украины после стояния на Болотной в Москве и на фоне Майдана, опасаясь всплеска протестов в РФ.

 

Гитлер и национал-социалисты смогли развернуться лишь благодаря тому, что в 1935 г. дипломатическими методами "отжали" Саарскую область у Франции. Если бы жители Саара на референдуме 1935 г. высказались за продолжение пребывания области в составе Франции, то сейчас, вероятно, мало кто помнил бы о Гитлере и его канцлерстве. В Сааре произнесли "А" и после этого даже Муссолини не смог возражать против референдума об аншлюсе Австрии и Германии. Мирное "собирание земель" продолжилось в Судетах по принципу – где немец, там и Германия под крик Геббельса об угнетении чехами немецкого языка. "Защиту" немцев в Польше и в вольном городе Гданьске провели уже танками.

 

Авторитаристы из кремлёвской "Мечты" пытаются выиграть выборы, обещая "отжать" у РФ путём переговоров округ Цхинвали, так называемую "Южную Осетию". Намекают, что потом смогут "отжать" без стрельбы и Абхазию. "План победы" Иванишвили прост и публичен – грузины должны всего лишь извиниться перед южноосетинским народом за попытку Саакашвили в 2008 г. выкинуть российских оккупантов из Цхинвали. "Братский народ", разумеется, примет извинения и начнёт переговоры об условиях своего возврата в "родную гавань". По этой схеме предлагается начать и переговоры с жителями Абхазии, где абхазы, по данным Москвы, составляют около 50%, несмотря на изгнание 250 тыс. грузин в первую российско-грузинскую войну 1991-1992 гг., составлявших половину её населения.

 

Иванишвили впервые озвучил это 14 сентября на предвыборном митинге в Гори, но в Абхазии слух, что Москва может вернуть её Грузии появился в июле. Слова Иванишвили вызвали негодование по всей Грузии и акции протестов в Тбилиси, но через две недели её премьер Ираклий Кобахидзе от "мечтателей" повторил их на Генассамблее ООН, сделав лишь акцент на Абхазии. Лавров, выступая в ООН, тоже озвучил этот план и поддержал Кобахидзе, чем снял все сомнения о месте рождения плана, если они были.

 

Итак, Кремль разрешил своим грузинским "мечтателям" обещать перед выборами, что они смогут вернуть округ Цхинвали, а может быть и Абхазию, если осудят и запретят партию "Национальное единство" и оставят навсегда в тюрьме Саакашвили, которому по их решению осталось сидеть три года. Кремль предлагает "мечтателям" по сути гибрид своих планов "денацификации" Молдовы и Украины. В Украине подобный план был в 2020 г. запущен через уже дважды сбежавшего юриста Портнова, требовавшего посадить за что-нибудь Порошенко и Турчинова. Генпрокурорша Венедиктова ещё в апреле 2022 г. бодро рапортовала, что продолжает вести следствие как они сдали Крым, пока не уехала послом в Швейцарию и Лихтенштейн.

 

Москва ничего не теряет, выдав такой план "Мечте". Обещание вернуть не означает вернуть, а только начать говорить об этом. Такие переговоры могут идти десятилетиями, как показывает история Молдовы. Зато уничтожение демократии и независимости будет осуществляться с размахом руками грузинских портновых, деркачей и им подобных, а не напрямую ФСБ. В финале Москва выйдет на схему где "Южная Осетия" аналог Гагаузии, а Абхазия – "ПМР". Обе признаны РФ частями Молдовы, несмотря на то, что кремлёвцы не смогли записать в конституцию Молдовы для них право вето по вопросам её внешней политики. Таким правом вето Москва 7 лет требовала наделить и пресловутые "Д-ЛНР".

 

Кремль ничем не рискует, запустив план капитуляции и национального унижения от Иванишвили и Кобахидзе, и надеется посредством него политически сохранить "Мечту". Но тут в Грузии возникают сложности, которых не было в Венесуэле.

 

В Венесуэле в июле выборы были президентскими, в Грузии парламентские. Чависты полагают, что сняли все проблемы, поставив выигравшего их профессора и дипломата Эдмундо Гонсалеса перед выбором – сесть в тюрьму или уехать в Испанию. Вероятно, Гонсалес решил в свои 75 лет, что штурм спецназом Мадуро здания посольства Бразилии в Венесуэле, где он находился под защитой посольства Аргентины, поставит в сложную ситуацию "великого миротворца" Лулу да Силву, и согласился уехать.

 

Лулу, не желая оказаться в идиотском положении тоже настаивал на его отъезде. Если бы спецназ захватил здание, а Лулу не объявил бы за это войну своему другу Мадуро, или выдал бы Гонсалеса чавистам, то Бразилию ожидали протесты как в октябре 2022 г., когда он опять стал президентом. Тогда её от гражданской войны спас оппонент и экс-президент Жаир Болсонару, призвав своих сторонников к спокойствию. Теперь добровольный с виду отъезд Гонсалеса спас Лулу от революции. Зато в феврале 2024 г. Лулу обвинил Болсонару в попытке госпереворота, а до этого в 2023 г. запретил ему баллотироваться в президенты до 2030 г. Бразилия Лулу – очень условная демократия, откуда и её альянс с китайскими авторитаристами.

 

Чависты удалили с поля Гонсалеса и формально им остаётся лишь дожить до 10 января, чтобы провести инаугурацию Мадуро за десять дней до инаугурации президента США. В Грузии "Мечта" не может честно выиграть выборы и выслать из страны тысячи людей из десятка партий. Но будет пытаться сделать и то, и другое. Иванишвили ещё весной, когда проталкивал закон "Об иноагентах", угрожал массовыми высылками и посадками после 26 октября. "Мечта" и Москва намерены масштабировать в Грузии опыт чавистов. Они сами, а вовсе не Госдеп США с "печеньками", превращают даже умеренных грузинских оппозиционеров в революционеров.

 

Что касается Госдепа, то политменеджмент США ещё в 2008 г. настроился на идиллию – президент-афроамериканец преодолевает ипотечный кризис, вводить новую экономику и ездит по миру, раздавая гранты на развитие демократических институтов и благословляя совместные инвестиционные проекты. Идиллия почти по Френсису Фукуяме – по всему миру либеральные правительства соблюдают права человека, включая инвалидов и ЛГБТ, как основу демократии, сотрудничают в экономике, совместно борются с глобальным потеплением и болезнями, чем наглядно убеждают всех, включая последние автократии, следовать этим путём. Ради этой идиллии Обама простил Москве даже нападение в 2008 г. на Грузию и подписал с медведевым пакт о перезагрузке. Госдеп собирался вообще ни во что не вмешиваться и нет в США больших изоляционистов, чем функционеры Демпартии, склонные к этому ещё со времён раннего Рузвельта и "Великой депрессии". Лозунг Трамп с 2016 г. – "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), сокращённый до "МАГА", – это точно не про изоляционизм.

 

Но эта вашингтонская идиллия стала разваливаться уже во вторую каденцию Обамы по двум основным причинам. Первая, революции – Арабская весна 2011 г., затем в Венесуэле, Украине и других странах. Они застали Госдеп и ЦРУ врасплох, как и ФСБ с кремлёвцами. Либералы оказались не готовы к ним политически и теоретически ещё больше, чем сами авторитаристы, у которых есть столетняя отмазка, что все революции совершаются из вне – французами, Госдепом, масонами или ещё кто-то. Вторая причина, имперская экспансия РФ в Украину и Сирию, окончательно разбившая хрустальную вазу планов Обамы.

 

В результате Байден с весны 2021 г. стал говорить о глобальном конфликте автократий и демократий. Аналитики Демпартии всё ещё надеялись, что это не зайдёт дальше санкций в торговле и политических демаршей, типа "путин – убийца". Но 24 февраля 2022 г. Москва разбила и это, проехав в Украине танком по остаткам хрусталя Обамы. Нападение Хамас на Израиль 7 октября загнало Демпартию США в ситуацию, когда ей пришлось начать ещё более активно выдыхать остатки своего изоляционизма и связанных с ним иллюзий.

 

Тем не менее, функционеры Демпартии ещё сохраняют иллюзию, что им удастся всё как-то уладить санкциями и уговорами в Венесуэле, Грузии, на Ближнем Востоке и т.д. По российско-украинской войне у них, похоже, тоже нет более чёткого плана, чем надежды на транзит власти в кремле. Таинственный "План победы" Зеленского лишь элегантный пиар ход для придания колорита рутинному визиту к Байдену за остатками денег, получить которые надо было пока в США не закончился финансовый год. Плюс создание интриги для спецслужб РФ.

 

Зависшая ситуация в Венесуэле, взрывная в Грузии, Нетаньяху, решивший воевать с Хамас и Хезболлой до полной ликвидации теократического режима в Иране и готовый дать оружие революционерам, – жёстко толкают Демпартию к комплексному пересмотру стратегий. Харрис придётся делать это и по российско-украинской войне. Похоже, что этим займётся уже Байден на совещании в Рамштайне 12 октября, а Трамп до ноября ещё привлечёт внимание не только призывом бомбить Иран, но и РФ. Республиканцы лучше, чем демократы готовы к комплексной смене стратегий Госдепа. 

Джерело:facebook.com

Блоги