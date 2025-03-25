Переговори: логіка дій росіян зводиться до формули – пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час

Логіка дій росіян зводиться до формули: пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час.

Отже, як це працює?

1. Путіна пропонує американцям ряд високомаржинальних угод. Я неодноразово писав і говорив: пропозиція РФ зводиться до того, що американцям пропонують не просто увійти в видобуток і розробку Арктики. Їм віддають посередництво в торгівлі підсанкційними товарами в недружніх країнах (перш за все ЄС). При цьому Путін вирішив підіграти логіці Трампа. І тому він готовий говорити, як кажуть, навіть про частки в Росатомі та Роскосмосі. І це головний фактор тиску на Трампа. На кону, повторюся, десятки мільярдів доларів по року.

2. В обмін він просить дві речі: зняття санкцій і визнання російськими українських територій. І паралельно тягне час. Навіщо?

- він хоче провести літню воєнну кампанію, бо вважає, що ми посиплемося ( і це остання кампанія можлива без мобілізації);

- Йому потрібно підготувати Росію до мирного життя і особливо потрібно закрити питання з можливими мовчазним спротивом 30-35% ура-патріотів, які вже є кістяком антипутінськоі цра-патріотичноі меншості. Але меншості, теоретично, готової до агресії;

- Він готується до того, що Трамп спіткнеться. І його головна зовнішня гра - стати потрібним одночасно і США в Китаю перед їхніми майбутніми переговорами. Це той зовнішньополітичний фактор на який ми маємо особливо звернути увагу. І тут поле гри - світ. Вчора я писав про гру на Чорному морі (лінк буде в коментах), те саме він пробуватиме робити в Ірані, в Африці (перш за все регіон Сахель), спробує щось зіграти в Латинській Америці, хоча тут шансів мало.

3. Швидкого миру не буде (його вірогідність низька). Але крім воєнної і дипломатичної кампанії нам явно не вистачає інформаційної кампанії в США "Путін маніпулює Трампом". Справа в тому, що в Путіна є до двох місяців, коли він може тягнути час і знайти такі точки впливу на Трампа, які дозволять останньому закрити очі на маніпуляції. Довше тягнути час буде нереалістично - це стане аж надто помітним. І в Трампа буде два варіанти - або вводити санкції проти Росії, або переключитися на щось інше. Нам не можна допустити переключення на щось інше.