Відключення електроенергії: а казали, що всі енергооб'єкти мають захисні укриття

А казали, що всі енергооб'єкти мають захисні укриття, ага. Шмигаль ще влітку казав, що все готово до ракетних обстрілів на 85%. Очевидно, всі точкові влучання ворога в найбільш важливі об'єкти одним гамузом зараховуватимуться в оті всеосяжні 15%.

Якщо у смарагдових стратегів, в яких стійкість повинна замінити якість державного менеджменту, дві ліві руки з одного місця ростуть в умовах одноосібного царату, коли ніхто не заважає, ніхто не проконтролює, ніхто не спитає – то що було б за умов нормальної демократії з коаліційним принципом влади, системою противаг і балансів, дієвою нагляду, контролю й покарання?

Влада віртуалу. Влада суцільного Нібито. Влада масштабного Ніщо. Влада заголовків. Влада вдалих назв. Влада влучних формулювань. Влада презентацій. Влада Аdobe Рhotoshop. Влада PowerPoint. Влада слайд-шоу. Влада кліпів. Влада пустоцвітів. Влада аватарок. Влада голограм. Влада нікнеймів. Влада smm-технологій. Влада відео. Влада піяру. Влада роликів. Влада форми. Влада спритників. Влада трікстерів. Влада лукавої хитромудрості. Влада галочок. Влада інформаційних кейсів. Влада картинок і зображень. Влада інфографік. Влада харизматичного балабольства. Влада інформаційної попси. Влада химер. Влада вітрин. Влада грунів у значимість. Влада симулякрів.

Симулякр, за Бодріяром, - це дійсність, яка ретельно приховує той факт, що її нема.