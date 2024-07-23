Орбан продовжує боротися за капітуляцію України

Не дивлячись на те, що угорського прем’єр-міністра останнім часом притиснули в Європейському парламенті, він продовжує боротися за капітуляцію України під виглядом ефемерного миру з Росією. Так рупор орбанівської влади газета Magyar Nemzetпрокоментувала виступ прем’єр-міністра Віктора Орбана в програмі "Доброго ранку, Угорщино!" на Kossuth radio.

Він має назву – "Віктор Орбан: Коли ми виступаємо за мир, ми також працюємо для Угорщини"(Orbán Viktor: Amikor a béke mellett állunk ki, akkor Magyarországért is dolgozunk). Де висловлюється повна підтримка цьому затятому європейському путіністу. "Він підкреслив, що в Європарламенті йому доведеться вести битви з Манфредом Вебером. "Ми досягли великого прогресу, але ще не прориву", – додав він. "Я все ще в це вірю – я б не назвав це обіцянкою – але я вважаю, що це мій план, щоб до кінця року патріоти складали більшість у західному світі, – заявив Віктор Орбан".

Цей промосковський політик власне ніколи не приховував, що хоче знищення української державності. Як і Путін, який в якості призу за антиєвропейську роботу в Європарламенті та інших поважних інституціях об’єднаної Європи, обіцяв Угорщині українське Закарпаття.

Орбан, поки Угорщина є членом Європейського Союзу і НАТО, не може публічно приєднатися до нової вісі зла: Росії, Північної Кореї, Ірану і Китаю. Але все те, що він постійно робить на світовій арені, вказує, що душею він вже давно там. А Москва і Пекін йому ментально куди ближчі, ніж Брюссель і Вашингтон. Угорський прем’єр зовсім не проти того, щоб московити бомбували мирні міста України, проте його дуже чомусь турбує, коли українці у відповідь знищують військові об’єкти на території Російської Федерації.

Орбану дуже хочеться, що об’єднані тоталітарні диктатори перемогли Захід, але поки що він мусить утримуватися від більш різких кроків на підтримку своїх політичних патронів Путіна і Сі Цзіньпіна. Відчувається, що йому важко витримувати це своє геополітичне роздвоєння, та куди подінешся, коли продовження існування його режиму напряму залежить від фінансових подачок з Брюсселю, а надходження нафти і газу з Росії за дуже заниженими цінами, може припинитися у будь-який найбільш невдалий момент. Що тоді робити одному з останніх європейських диктаторів?

Згодом феномен Віктора Орбана будуть скрупульозно досліджувати поважні європейські історики, а поки що він сам вліз з Росією і Китаєм в історію, з якої йому буде дуже важко виплутатися. Хоча орбанізм, великою мірою, став похідною путінізму, адже без підтримки і допомоги Кремля, Орбану не вдавалося б так довго розкладати Євросоюз із середини.

Варто лише почитати, що озвучує цей європейський борець за політичне зближення з Москвою: "Народ хоче національного суверенітету, а ліві – ні. Європейці хочуть Європи, відмінної від тієї, яку їм пропонують. Є чітка, краща пропозиція, озвучена об’єднаними патріотами. Додавши, що Європейська народна партія, яка працює посередині, могла вирішити повернути вправо, але вона закінчила тим, що пішла ліворуч".

Тобто, за Орбаном, європейці хочуть, аби Європа, як і він сам, орієнтувалася на Росію, проте деякі відступники не дають їм зробити цей історичний, єдино правильний вибір. За його твердженням, "патріоти" – це саме ті, хто прагнуть знищення об’єднаної Європи. "Так у нас зараз, це буде змінюватися, ми над цим працюємо", – заявив прем’єр, який також додав, що найближчим часом будуть укладені альянси, а патріоти будуть другою за чисельністю фракцією в Європарламенті".

Важко зрозуміти, чому не можна призупинити членство в Євросоюзі держави, керівник якої відверто працює на московського ворога. Цілком очевидно, що він є не тільки прихильником Росії, а й політичним васалом Путіна, який використовує нестикування в європейських законах, щоб маніпулювати своїми сусідами по ЄС, допомагаючи тим, хто намагається знищити Україну.

Користі для Євросоюзу від керованої Орбаном Угорщини насправді ніякої, та, шляхом шантажу і тиску, йому вдається отримати від ЄС все те, чого він хоче. Зараз настає час розв’язати питання з угорським диктатором. ЄС і НАТО мають продемонструвати свою рішучість вжити заходів щодо цього чужорідного тіла в об’єднаній Європі.

Немає значення, що Орбан загнав економіку Угорщини в канаву або те, що її економічний обсяг і 10-мільйонне населення є крихітною частинкою від загальної кількості населення ЄС. Важливо те, що Угорщина, троянський кінь Путіна в серці Європи, стала зброєю нищення Європейського Союзу від імені Москви. Орбанівській Угорщині не місце в ЄС, якщо мета Євросоюзу – залишатися союзом демократичних країн.

Європейський Союз багато зробив для миру та процвітання в Центральній та Східній Європі (зокрема і в Угорщині), але дозволити Орбану постійно блокувати необхідну підтримку Україні, неприпустимо. Адже це приблизно так само суперечить цілям і цінностям ЄС, як і політичні марення фрау Ангели Меркель про те, що Росія була нормальною, договороспроможною країною, з якою можна мати справу.

Орбан та його подільники в ЄС готуються перевернути європейську політику. І зараз потрібно знайти якийсь спосіб вийти з інституційного глухого кута, навіть ціною певного порушення деяких формальних юридичних вимог, щоб подолати згубні впливи Угорщини на Євросоюз.

Угорщина постійно виконує роль помічника Москви у знищенні України. Прикидаючись, що він дбає виключно про угорські національні інтереси, Віктор Орбан став геополітичним слугою Путіна. Постійно поводячи себе так, нібито російська загарбницька війна в Україні є і в національних інтересах Угорщини.

Орбан так чекає на повернення до Білого дому колишнього американського президента Дональда Трампа, що вже зараз готовий просувати далі, так звану, "угорську миротворчу місію". Він переконаний в тому, що "китайці виступають за мир, американці можуть змінитися зараз, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, і це залежить від нас, європейців".

Прокремлівський прем’єр переконаний, що "Угорське головування має відповідальність працювати над тим, щоб Європа не відставала, тому існує миротворча місія. Після листопада настане епоха миру, Європі слід думати наперед. Щодо миротворчої місії він заявив, що є багато противників миротворчої місії, які роблять усе проти неї. У зв’язку із замахом на Дональда Трампа він підкреслив, що сили війни намагаються знищити промирні сили".

При цьому "мирний Орбан", як завжди, ні слова не говорить про страшну криваву війну Росії в Україні, ні про сотні тисяч українських жертв цієї несправедливої війни. Для нього головне, щоб Путін отримав передишку, і через короткий час знову вдерся на територію України, щоб остаточно знищити її державність.

Зараз в Європі уважно стежать за винятковою прихильністю до Віктора Орбана кандидата у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венса. Попри те, що в Брюсселі прем’єр-міністра Угорщини вважають зіпсованим політком і лідером клептократичної автократії, він популярний серед консерваторів у Сполучених Штатах. Європейські лідери та політики вже почали готуватися до можливого повернення Дональда Трампа та внесли зміни у свої відносини з США у сфері торгівлі та безпеки, якщо Трамп дійсно переможе в листопаді.

Те, що Венса було обрано напарником Трампа – гучного критика допомоги Сполучених Штатів Україні – викликає закономірну тривогу у Брюсселі та Києві. На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки сенатор-республіканець від Огайо закликав європейців прокинутися, оскільки США збираються "розвернутися" до Східної Азії. Його ізоляціоністські погляди дали Європі та Україні підстави для занепокоєння щодо можливих варіантів закінчення війни в Україні.

Джей Ді Венс хотів би багато чого запозичити у Віктора Орбана. Особливо йому імпонує контроль довічного прем’єра над пресою в Угорщині. Коли підібрані медіа-олігархи, погоджуються на всі умови орбанівського режиму, перекреслюючи цим головне завдання преси – бути четвертою владою. За це, закономірно, для них відкривається легкий доступ до всіх дивідендів, яке гарантує авторитарне правління наближеним до влади особам. На сьогодні ці олігархи контролюють майже 90 відсотків угорської преси.

Улюбленець американських республіканців, Орбан, розтрощив демократію Угорщини та критично понизив базовий рівень вимог до держав членів ЄС. А саме: незалежність судової системи, свободу ЗМІ, права меншин, чесні вибори та толерантність.

Віктор Орбан буквально "випотрошив" вільну пресу, і коли читаєш угорські ЗМІ здається, що найбільшою проблемою для Угорщини є незалежна Україна. Хоча це не зовсім так. Оскільки промосковська пропаганда в газеті Magyar Nemzet, це ще далеко не погляди всього угорського народу.

Проте поки Віктор Орбан і його Fidesz не підуть, або їх не відсторонять від влади, Угорщина приречена на поступову, але невідворотну деградацію. Орбанівський режим – це яскравий зразок безвідповідального, недемократичного і неефективного правління узурпатора влади. Орбан втратив легітимність, знищивши демократію у власній країні та утримуючи владу незаконними методами підкупу виборців.

Дивно тільки одне, як швидко угорці забули про радянські танки на вулицях Будапешта та ріки крові, якими Москва залила намагання угорців приєднатися до цивілізованого західного світу.

Віктор Орбан – ракова пухлина на тілі європейської демократії. І це в природі авторитарних лідерів: правити без жодних правил, без контролю за їхньою діяльністю та без представництва інтересів власного народу.