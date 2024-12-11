Чи потрібні уроки музики в школі, і чи не час їх взагалі прибрати!?

Ну, прибрати, значить забрати...

Але я взагалі дивуюся.

Діти люблять (!) Музику (!!). Не виймають навушників із вух (!!!).

Вдень і ввечері, на вулиці та в гостях, вдома та в транспорті, вони слухають різну музику та приємні для себе пісні-мелодії, чудово розбираючись у групах, течіях та стилях музики.

Це ж треба (!!!!!) в умовах повально-тотальної щирої та справжньої мотивації дітей до музики – так бездарно ігнорувати їхній інтерес. І перетворювати шкільні уроки музики на тортури та знущання.

Замість того, щоб поринути у молодіжну музику, і на цьому фоні трохи дати музичних знань… , розширити їх музичні горизонти. і знаходити дитячі таланти...

Замість того, щоб навчити їх писати фонограми, підбирати мелодії, "дринкати" на інструментах, влаштовувати конкурси на теми модних виконавців.

Замість того, щоб підхопити цю хвилю інтересу, підіграти їй і розвинути в дітях ті самі емоції, які дає в житті музика. , Дорослі постійно бурчать: Що ти слухаєш! Зроби тихіше! Негайно вимкни!

Замість того, щоб заразити музикою (хорошою, сучасною модною) дітей, душі яких відкриті, і тільки й чекають на це музичне наповнення...

...Замість цього вчителі музики хничать, що немає роботи, і що дітям чомусь не цікаво грати гами (що сходяться і розходяться), зубрити дореміфасоль, вчити сольфеджіо та біографії великих музикантів 17 століття.

Це ж треба бути такими сліпими в музиці і наполягати на її класичній архаїчності, геть-чисто вбиваючи дитячі почуття та їхню природну музичність.

...Мене кілька разів запрошували на лекції та майстер-класи з бізнесу, де організатори під час мого виступу тихенько включали фонову музику. І мені та аудиторії це сподобалося. Тоді я переніс цю ідею до школи.

І на деяких уроках фізики та хімії почала звучати спокійна гарна музика. Спробуйте і ви, отримаєте особливу насолоду.

А потім, на уроках безпосередньо музики, можна обговорити, яка музика для яких випадків підходить: у класі, на вулиці, на перерві, у кафе... І розібратися – чому: з ритміки, енергетики, тональності. А звідси вже тихо можна і сольфеджіо трохи вставити, ненав'язливо і дозовано.

А потім влаштувати змагання класів, де буде і класика у сучасній обробці (до чого гарна!!), і новомодні групи та виконавці.

Я ще пам'ятаю цю приказку: нові часи – нові пісні.

Тож давайте цю приказку використовувати у прямому розумінні. І ви побачите диво. Дитяче музичне диво.

А викидати уроки музики – це остання справа. Втім, це залежить від того, наскільки душевними ви хочете виростити своїх дітей.

Якщо це дійсно вам важливо.