Чи можна використовувати мобільний телефон у літаку: причини обмежень для власників телефонів і правила безпечного польоту

Мобільні телефони давно стали невід’ємною частиною нашого життя і атрибутом, без якого ми не можемо обійтися жодного дня. Звісно, у мандрівників виникає закономірне питання: чи можна використовувати мобільний телефон у літаку? У цій статті ми розглянемо правила, потенційні небезпеки та причини, чому використання мобільних телефонів у літаку обмежене.

Чи дозволено використовувати мобільний телефон у літаку?

Режим польоту робить використання телефону безпечним. Джерело: Image Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

Коротко кажучи, так, це не заборонено. Серед пасажирів поширена думка, що використовувати мобільний телефон під час певних етапів польоту, зокрема під час зльоту та посадки, заборонено. Насправді правила використання мобільних телефонів у літаку на крейсерській висоті різняться залежно від авіакомпанії.

Більшість авіаперевізників дозволяють пасажирам використовувати мобільні пристрої в режимі польоту, коли літак перебуває на безпечній висоті. У цьому режимі вимкнені функції стільникового зв’язку, Bluetooth і Wi-Fi, тож пристрій не створює перешкод для систем зв’язку та навігації на борту.

Причини заборони телефонів у літаку

Існує кілька обмежень на використання мобільних телефонів на борту. Основна причина, чому мобільні пристрої заборонені під час певних етапів польоту, – це забезпечення безпеки польоту через можливі перешкоди для систем літака. Кожна країна чи регіон зазвичай встановлює конкретні правила та рекомендації щодо використання мобільних пристроїв, розроблені місцевими авіаційними регуляторними органами. Пасажирам варто ознайомитися з цими обмеженнями, щоб зрозуміти, чи можна і на яких етапах дозволено використовувати телефон під час польоту.

Сучасні літаки оснащені найновішими технологіями, які мінімізують ризики зовнішніх перешкод, але потенційна загроза електромагнітних перешкод (EMI) все ще існує і її слід враховувати.

Чому небезпечно використовувати телефони під час польоту?

Мобільні пристрої в літаку можуть створювати електромагнітні перешкоди та відволікати увагу. Як ми зазначали раніше, сучасні літаки здатні протистояти зовнішнім перешкодам. Проте ризик того, що телефони через ненавмисну передачу сигналів і різні частоти можуть заважати критичним системам літака, залишається.

Крім того, телефони можуть відволікати пасажирів у важливі моменти, коли екіпаж робить оголошення або бортпровідники проводять інструктаж із безпеки. Це не той час, коли варто відволікатися на серфінг в інтернеті, листування чи дзвінки. Під час надзвичайних ситуацій або турбулентності пасажири повинні швидко виконувати правила безпеки та залишатися пильними, що складно, якщо вони "зависли" в телефоні, пропустивши інструктаж і оголошення, і тепер не розуміють, що сталося і що робити.

Варто наголосити, що ризики від використання телефонів є потенційними: це запобіжний захід, а не підтверджені випадки, коли політ опинився під загрозою через перешкоди від телефону. Але це не означає, що правила використання телефонів у літаку можна ігнорувати: авіаційні органи встановлюють їх насамперед заради безпеки всіх на борту.

Чи є стільниковий зв’язок на борту?

Здійснити стандартний дзвінок із мобільного на борту не вийде. Джерело: Image Orna/Pixabay

У більшості випадків традиційний стільниковий зв’язок, який ви зазвичай використовуєте для дзвінків і обміну повідомленнями, на борту недоступний. Коли літак досягає крейсерської висоти, він стає недосяжним для наземних вишок стільникового зв’язку, тож сигнал просто не доходить. Крім того, конструкція літака ускладнює прийом сигналу, тому можливість здійснити дзвінок або надіслати повідомлення за допомогою звичайного телефону вкрай низька.

Чи є доступ до інтернету під час польоту?

Хоча звичайний стільниковий зв’язок для доступу до інтернету в літаку відсутній, є інший спосіб підключитися до Всесвітньої павутини. Більшість авіакомпаній сьогодні надають пасажирам доступ до Wi-Fi. Ви підключаєтеся до бортової мережі Wi-Fi і можете виконувати всі необхідні дії в інтернеті – від роботи з пошуковими системами та листування в соціальних мережах до перегляду фільмів онлайн (якщо якість зв’язку достатньо хороша). Wi-Fi в літаку працює за допомогою супутників і наземних систем, які встановлюють зв’язок із літаком.

Умови підключення до Wi-Fi можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії, як і вартість цієї послуги. У деяких перевізників Wi-Fi безкоштовний і загальнодоступний, в інших за нього потрібно доплачувати, а в окремих він включений до переліку послуг для власників усіх типів квитків або певного класу.

Чи працює Wi-Fi у літаку?

Питання, чи можна використовувати телефон у літаку, часто пов’язане з бажанням або потребою отримати доступ до інтернету. Сучасні авіакомпанії йдуть у ногу з потребами пасажирів і, як ми вже згадували, пропонують доступ до Wi-Fi. Його наявність чи відсутність залежить від авіакомпанії та конкретного літака. Деякі перевізники поки не поспішають запроваджувати таку послугу на своїх літаках.

Як дізнатися, чи можна використовувати інтернет на телефоні в літаку? Уточніть це питання в авіакомпанії під час бронювання квитка. Інформацію можна знайти на їхньому вебсайті або звернувшись до служби підтримки. Запитуйте не лише про наявність Wi-Fi, але й про вартість послуги та процедуру підключення до бортової мережі.

Якість і швидкість Wi-Fi під час польоту можуть варіюватися залежно від розташування літака, кількості підключень та інших факторів. Перед покупкою квитків також перевірте, чи є пакети або плани для бортового Wi-Fi: іноді можна знайти вигідну пропозицію, яка відповідає вашим потребам.

Часті запитання

Дізнайтесь, як підключитися до Wi-Fi на борту. Джерело: Image Pexels/Pixabay

Ознайомтеся з відповідями на популярні запитання пасажирів, щоб отримати всю необхідну інформацію про те, чи дозволено використовувати мобільний телефон у літаку.

Чи можна використовувати телефон у режимі польоту? Так, це однозначно дозволено. Ви не зможете виконувати дії, які потребують підключення до мережі, але матимете доступ до функцій, таких як фотографування, ігри та офлайн-контент.

Що станеться, якщо використовувати телефон під час польоту? Нічого катастрофічного не відбудеться, тож не варто надмірно перебільшувати питання безпеки телефонів у літаку. Але це за умови, що порушення правил буде одиничним, а не масовим. Якщо багато пасажирів вирішать використовувати мобільні пристрої, це може потенційно порушити роботу систем і зв’язку літака. Сигнал, який випромінюють телефони, особливо під час передачі даних і голосових дзвінків, може створювати перешкоди для електронного обладнання в системах зв’язку та навігації, чутливих до зовнішніх впливів. Тому пам’ятайте про необхідність увімкнення режиму польоту під час критичних фаз польоту та дотримуйтесь правил.

Чи можна надсилати повідомлення в літаку? Як правило, ви не зможете надсилати традиційні текстові повідомлення, оскільки стільникові мережі, необхідні для цього, будуть недоступні. Але якщо авіакомпанія пропонує доступ до Wi-Fi, ви зможете листуватися з іншими абонентами через месенджери, соціальні мережі тощо.

Що буде, якщо не увімкнути режим польоту? У такому разі існує ймовірність створення потенційних ризиків для роботи систем літака, хоча вони й досить малі. У будь-якому разі не варто ризикувати своєю безпекою. Тож увімкніть режим польоту на вашому мобільному пристрої або просто вимкніть його на час польоту.

Чи можлива авіакатастрофа через використання телефону? Після питання, чи можна використовувати телефон у літаку, цілком логічно виникає думка про те, що станеться, якщо це зробити. Хороша новина: літак навряд чи зазнає аварії через використання вами телефону. Але під час критичних етапів польоту, таких як зліт або посадка, необхідно виключити будь-які потенційні ризики, які можуть заважати нормальній роботі систем літака. Тому не варто ризикувати своєю безпекою, а слід беззаперечно дотримуватися правил і обмежень авіаційних органів щодо використання телефонів.