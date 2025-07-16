Найкращі пляжі Гаваїв: 8 курортних місць із райською атмосферою

Тропічний архіпелаг Гаваї асоціюється із сонячними пляжами, пальмами, розслабленою та неквапливою атмосферою та кришталево чистими водами. Найкращі пляжі Гаваїв справді виглядають як шматочки раю на землі. 50-й штат США, розташований посеред Тихого океану, складається з 8 основних островів, включно з островом Гаваї, який називають Великим островом, та низкою менших островів.

Окрім найгарніших пляжів із ідилічними піщаними затоками, оточеними пишними пальмами, Гаваї відомі своїми вулканами, деякі з яких є активними. Це також одне з найкращих місць, щоб насолодитися спокійною культурою серфінгу, найсмачнішими морепродуктами та яскравою гавайською культурою.

На Гаваях забагато гарних пляжів, тож відвідати їх усі було б складно. Вибір найкращого пляжу для відпочинку на Гаваях також непростий. Види на вулкани та водоспади, перлинно-білий або чорний пісок, блакитна вода та дивовижна морська фауна – відпустка тут буде захоплюючою. У нашому рейтингу ми зібрали різні пляжі Гаваїв, щоб ви могли обрати найкраще місце для вашої тропічної відпустки.

1. Пляж Капалуа-Бей, Мауї

Найкращий пляж Гаваїв для каякінгу, веслування на дошці, бодібордингу та плавання, Капалуа-Бей розташований у північно-західному куті Мауї. Він приваблює мандрівників золотими пісками, оточеними пальмами, та прозорою бірюзовою водою, ідеальною для дайвінгу. Капалуа обмежена двома кораловими рифами, які формують затоку у формі півмісяця. Візьміть маску та трубку, щоб дослідити красу підводного світу. Найкращу видимість ви знайдете біля скелястого північного краю, де менше піску, тож можна спостерігати за морськими черепахами та рибами-папугами.

Капалуа – один із найпопулярніших пляжів Гаваїв, але попри це йому вдалося зберегти спокійну атмосферу. Окрім відпочинку на піску та купання в хвилях, варто дослідити околиці під час прогулянки стежкою Капалуа-Костал до парку Флемінг-Біч. На пляжі є місця, де можна поїсти, наприклад, завершити день вечерею з морепродуктів у модному ресторані Merriman's на південному кінці пляжу.

Пляжі Гаваїв зазвичай пропонують хороший вибір місць для проживання під час відпустки. Наприклад, у Капалуа є комплекс Hale Napili з видом на пляж, садом і зонами для барбекю.

2. Ланікай, Оаху

Вода на місцевих пляжах ідеально підходить для дайвінгу. Джерело: Pixabay

Цей пляж на Гаваях невеликий: його довжина становить лише пів милі. Але його приголомшливі краєвиди створюють ідеальну гавайську картину: білі піски, мерехтливі бірюзові води, що відображають пальми, та прекрасний вид на острови Мокулуа. Ця піщана смуга на острові Оаху заслужено входить до числа найкращих пляжів Гаваїв за красою краєвидів.

Ланікай чудово підходить для плавання та водних видів спорту, оскільки тут немає сильних хвиль. Спокійні хвилі у вітряні дні приваблюють любителів каякінгу, віндсерфінгу та вітрильного спорту. Також є кілька великих ділянок коралових рифів, які варто дослідити. Ви можете орендувати обладнання у місцевих операторів або взяти каяк напрокат і вирушити у водну подорож до островів Мокулуа, де розташований заповідник морських птахів.

Пляж Ланікай розташований приблизно за 40 хвилин їзди від Гонолулу в тихому житловому районі Кайлуа, тому він залишається більш розслабленим. Але тут є чудові місця для проживання, наприклад, розкішний 5-зірковий готель Kahala з кількома ресторанами, спа-центром і відкритим басейном.

3. Пляж Мауна-Кеа, острів Гаваї

Один із найвідоміших пляжів Гаваїв – це незаймана краса з м’якими хвилями та бірюзовою водою. Цей пляж на Великому острові також називають Каунаоа. Його довжина становить понад чверть милі, а сам пляж оточений зеленню та м’яким білим піском.

Затока чудово підходить для сімей: вода спокійна, а глибина становить менше 10 футів. Взимку хвилі стають потужнішими, але влітку вони досить спокійні. Околиці популярні серед любителів водних видів спорту: каякінгу та снорклінгу для дослідження коралових рифів уздовж скелястого південного краю пляжу. Обладнання можна орендувати в 5-зірковому курорті Mauna Kea Resort, який розташований навпроти пляжу. Також варто зупинитися тут, щоб повечеряти в ресторані або насолодитися тропічним коктейлем у пляжному барі. Однією з головних пам’яток цього місця є вечірнє шоу скатів-манта, яке найкраще спостерігати з оглядового майданчика Manta Ray Point.

Найкращі пляжі Гаваїв пропонують варіанти розміщення, наприклад, Hilton Grand Vacations Club Kings Land Waikoloa на узбережжі Кохала, який має 4 відкриті басейни, ресторани та джакузі.

4. Пляж Ханалеї, Кауаї

Ці пляжі сховані в затоці за високими зеленими горами. Джерело: Pixabay

Чудова затока пляжу Ханалеї оточена пальмами та 400-футовими смарагдовими горами. Технічно вона складається з кількох гарних пляжів і парків Гаваїв, об’єднаних в одну вражаючу двомильну смугу вздовж північного узбережжя острова Кауаї.

Пляжі Гаваїв – одні з найпопулярніших у світі місць для серфінгу. Пляж Ханалеї приваблює натовпи любителів цього спорту взимку. У місті є кілька магазинів, де можна орендувати дошки для катання. Влітку вода спокійна, створюючи ідеальні умови для плавання, веслування та вітрильного спорту.

Ця затока у формі півмісяця, один із найгарніших пляжів Гаваїв, була місцем зйомок голлівудських фільмів "Південна частина Тихого океану" та "Нащадки". Уздовж берегової лінії розташований знаменитий історичний пірс Ханалеї, побудований у 1892 році, та парк Блат Пот Біч. У парку є душові, столи для пікніків та інші зручності. Це популярне місце для кемпінгових відпусток. Також є комфортніші варіанти проживання, наприклад, курортний готель Halaei Bay Resort, за 15 хвилин від пірсу, з прямим доступом до пляжу та великим відкритим басейном.

5. Затока Хулопо, Ланаї

Один із найкращих пляжів на південному узбережжі острова Ланаї на Гаваях, ця чудова золота затока у формі півмісяця ідеально підходить для плавання, снорклінгу та серфінгу. Як і більшість крутих пляжів Гаваїв, він може похвалитися кришталево чистою водою та перлинно-білим піском. Пляж обладнаний столами для пікніків, грилями для барбекю, душовими та туалетами.

Родзинкою затоки Хулопо є басейни на східній стороні пляжу, сформовані під час припливів у вулканічній породі, де мешкають краби-відлюдники, морські зірки та дрібні види риб. З цих припливних басейнів варто пройти 15 хвилин уздовж скель, щоб побачити головну пам’ятку Ланаї – 80-футову скелю Пуу Пехе, а пізніше розпитати гіда про трагічну легенду, пов’язану з цим місцем.

Це також один із найкращих пляжів для сімейного відпочинку на Гаваях. Тут не лише хороші умови для пляжних активностей, але й можливість спостерігати за морським життям. У середині хвиль часто можна побачити дельфінів-спіннерів, що стрибають, а взимку – горбатих китів.

6. Пляж Пунаулу, острів Гаваї

Цей пляж відомий своїм чорним піском. Джерело: Pixabay

З 8 кліматичними зонами, кількома активними вулканами та безліччю чудових пляжів острів Гаваї має власну унікальну атмосферу для відпустки. Одне з найдивовижніших місць тут – пляж Пунаулу, відомий своїм чорним піском. Він складається з дрібних частинок магматичного базальту, утворених після виверження вулкана. Пляж розташований неподалік від Національного парку вулканів Гаваїв та шосе Мамалахоа, також відомого як Гавайська кільцева дорога. До пляжу легко дістатися, а завдяки пишним кокосовим пальмам, незвичайному піску та чистій воді, придатній для плавання та дайвінгу, він вважається найпопулярнішим пляжем на Гаваях.

На Пунаулу є рятувальники, зони для пікніків і природні прісноводні басейни, що робить його популярним вибором для сімей. Відпочивальників також приваблює можливість спостерігати за групами великих морських черепах. Багато пляжів Гаваїв пропонують спостереження за цими тваринами, але Пунаулу є домом для зникаючих черепах-бісс. Проте пам’ятайте, що чіпати тварин не можна, а також слід триматися на відстані щонайменше 15 футів.

На острові є різноманітні варіанти розміщення. Наприклад, у Keola Retreat Glamping у Наалеху можна зупинитися в стильному наметі посеред дикої природи.

7. Парк пляжу Халава, Молокаї

Пляж Халава оточений густим тропічним лісом і високими горами та пропонує гарні краєвиди на водоспади вдалині. Цей пляж, можливо, найменш відвідуваний туристами через його віддалене розташування на північно-східному краю спокійного острова Молокаї. Але він може претендувати на звання найгарнішого пляжу Гаваїв і виглядає як утопічний доісторичний рай. Молокаї не втратив своєї полінезійської автентичності та розслабленої, справжньої гавайської атмосфери.

Парк Халава складається з двох заток, розділених скелями: піщаного пляжу у формі півмісяця Камалаеа та пляжу Кавілі з його суровою красою та потужним прибоєм. Обидва ці пляжі Гаваїв популярні для плавання в літні місяці. Вони також є чудовими місцями для піших прогулянок, спостереження за горбатими китами вдалині та зеленими гірськими пейзажами з тропічним лісом. Похід долиною Халава дозволить вам побачити руїни стародавніх храмів і, можливо, освіжитися біля витоків водоспадів Моаула та Хіпуапуа.

Поблизу парку Халава є різні варіанти розміщення, від кемпінгу до розкішних готелів, таких як готель Molokai з відкритим басейном і видом на узбережжя.

8. Пляж Вайлеа, Мауї

Серед найкращих пляжів для відвідування на Гаваях із дітьми – Вайлеа на південно-західному узбережжі Мауї. Його характеризують м’які золоті піски, ніжна кобальтова вода та курортна атмосфера. На пляжі є ванні кімнати, душові та достатньо безкоштовного паркування.

З Вайлеа варто насолодитися приголомшливими краєвидами кратера Молокіні (є екскурсії на човнах) та островів Кахоолава і Ланаї, а також поспостерігати за китами з листопада по квітень. Коли хвилі заспокоюються, доступні бодібординг, серфінг і снорклінг навколо скелястих виступів. У районі також є кілька полів для гольфу.

Багато хто вважає Вайлеа найвідомішим пляжем Гаваїв, де розташовані преміум-курорти, які іноді приваблюють знаменитостей. Південно-західне узбережжя Мауї, довжиною в чверть милі, оточене розкішними 5-зірковими курортами, які допомагають підтримувати пляж у бездоганному стані. Окрім хороших варіантів оренди номерів, поблизу є місця, де можна перекусити після активного пляжного відпочинку – від невимушених закладів до розкішних лаунджів із нічними шоу хула.