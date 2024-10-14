Хто такий інтроверт та як з ним спілкуватися

Хто такі інтроверти — зануди, тихоні, скиглики чи мрійники, генії, тонкі натури? Знайти людину з інтроверсією простіше простого: це вона відмовчується на зборах, це вона сидить у кутку з телефоном у розпал вечірки, це вона боїться під час вимушеного спілкування з незнайомими людьми. Про інтровертів кажуть, що сотня людей для них більший подразник, ніж сотня книг чи сотня піщинок.

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В нашей статье мы расскажем больше об этом типе личности, а также разберёмся, кто такой интроверт и как воспитать ребёнка с выраженной интроверсией.

Интроверт: кто это такой

Интроверт — это человек, который, простыми словами, смотрит внутрь себя. Термин был введён швейцарским психиатром Карлом Юнгом. Его теория психологического типа описывала два вида личности с точки зрения особенностей взаимодействия с собой и окружающим миром.

Характеристика интроверта:

тихий, вдумчивый, глубокий человек;

стремится к одиночеству, независимости;

ориентирован на планирование, осторожен, предусмотрителен.

Источник его энергии кроется в нём самом, и если лишить интроверта возможности побыть наедине с собой, он начинает нервничать, раздражаться, остро реагировать на избыток контактов с так называемым внешним миром.

Негативное восприятие интроверсии

Существенно осложняют жизнь особенности восприятия другими людьми характера интроверта. Экстравертам кажется, что такой человек недружелюбный и даже заносчивый. Неуклюжесть в социальном плане приносит интроверту проблемы на работе, в личной жизни. Он предпочитает сидеть в укромном месте и не привлекать к себе внимание окружающих.

Противоположный пол с осторожностью строит отношения с интровертом — кто знает, что на уме у этого странного парня или тихой девушки. И только узнав человека поближе, окружающие могут заметить, насколько это глубокий и многогранный тип личности — интроверта интересно узнавать и изучать, но для этого нужно приложить усилия.

Кстати, не стоит путать интроверсию с социальной тревогой. Интроверты не боятся общения, их нельзя назвать социофобами. Им просто интереснее с собой, чем с другими.

"Учёные могут без труда описать поведение экстравертов, которые часто смеются, разговаривают, жестикулируют. Однако "если человек просто стоит в углу комнаты, вы можете объяснить его поведение пятнадцатью причинами. Но, что происходит у него в душе, останется неизвестным". "Интроверты. Как использовать особенности своего характера" Сьюзан Кейн

Как узнать, кто вы — интроверт или экстраверт

Можно прожить долгую и счастливую жизнь и даже не задумываться о типе своей личности. Но если вы начали замечать за собой особенности, которые в некоторых случаях мешают вам в жизни, то лучше прояснить картину, чем заниматься самобичеванием и требовать от себя невозможного.

Итак, чтобы понять, кто вы такой — интроверт или экстраверт, пройдите небольшой тест.

Поставьте себе 1 балл, если утверждение соответствует истине:

Вы любите быть в одиночестве. Компания иногда тоже нравится, но слишком долгое или частое общение утомляет. Вам неуютно находиться одновременно с большим количеством людей. Вы не любите шумную обстановку. Лучшие идеи и мысли приходят к вам в одиночестве. Вам больше нравится общаться с одним человеком, чем сразу со всей компанией. Вам нравится размышлять о прошлом, анализировать события. Также любите планировать и мечтать. Вы иногда получаете замечания от окружающих вроде "вернись на нашу планету" или "приём-приём, как слышно?". Для вас лучше оставаться в стороне, чем притягивать к себе внимание. Светская болтовня ненавистна вам. Но вы понимаете, что иногда она нужна, чтобы создать о себе приятное впечатление. Вам бывает сложно подобрать нужные слова, и рефлексируя о каком-то событии, вы часто ловите себя на мысли, что могли бы ответить по-другому. Письменная коммуникация даётся вам легче, чем вербальная. Ваши интересы устойчивы и глубоки. В работу вы погружаетесь с головой, а хобби остаются неизменными годами. Иногда вы чувствуете собственную неуместность в определённой обстановке. Особенно рядом с выраженными экстравертами.

Теперь подсчитайте количество баллов. Если их 6 и более, значит, в вашем типе личности ярко выражена интроверсия. Чем ближе к 12 баллов, тем увереннее можно сказать, что вы интроверт.

Признаки интроверта

Известно, что проявления интроверсии наблюдаются ещё в раннем детстве. Но мало кто из родителей задумывается, что значит "интроверт" и как выстраивать отношения с таким ребёнком. Принято считать, что эти черты личности — или генетика, или последствия воспитания. И иногда для родителей становится новостью то, что в одной семье могут родиться дети с совершенно непохожими характерами.

Причины интроверсии

Ни генетика, ни воспитание, ни какие-либо другие факторы не влияют на проявление интроверсии. Учёные до сих пор спорят, почему у интровертов мозг работает немного не так, как у экстравертов.

И если уж искать источник отличий, то лишь в плоскости физиологии. Известно, что у интроверта приток крови к лобной доле выше, чем у экстраверта. А лобная доля — зона головного мозга, которая отвечает за запоминание, планирование и решение проблем.

Есть ещё одна физиологическая особенность: мозг интроверта реагирует на дофамин немного иначе. Простыми словами это можно описать так: интроверт не получает удовольствия от того, что приводит в восторг экстраверта. Влияние гормона счастья на зону мозга, которая отвечает за вознаграждение и удовольствие, прямо противоположное — это изматывает и утомляет интроверта.

Виды интроверсии

Буквально несколько десятилетий назад профессор из Колледжа Уэллсли (Дублин, Ирландия) Джонатан Чик доказал, что существуют разные типы интровертов.

Вот они:

Социальный — человек предпочитает находиться в одиночестве, общаться с одним визави или с небольшой компанией. При этом у него нет застенчивости или других проблем с коммуникацией. Быть в одиночестве — это его сознательный выбор. Мыслительный — это выраженная интроспективность, то есть склонность к мысленной рефлексии. Такой человек имеет развитое воображение и высокий уровень креативности. Он постоянно перебирает в уме события прошлого, фантазирует о будущем и фактически "выпадает" из настоящего. Тревожный — такие люди избегают общества, потому что это доставляет им дискомфорт. В то же время тревога их не покидает и тогда, когда они находятся наедине с собой. В итоге мир интроверта тревожного типа представляет собой враждебную среду, в которой ему приходится постоянно выживать. Сдержанный — эти люди всегда тщательно обдумывают свои действия, не склонны принимать импульсивные решения. Осторожны, предусмотрительны и благоразумны. Сдержанный интроверт — это тот, кто дважды подумает, прежде чем что-то сделать.

Как общаться с интровертом

Если ваш близкий человек или тот, с кем по воле судьбы вам нужно регулярно общаться, — выраженный интроверт, знание особенностей общения с таким типом личности поможет быстрее найти контакт.

Со взрослым

Представьте, что ваш любимый человек — интроверт; как будете с ним общаться? Наверняка вы его хорошо знаете и понимаете, что иногда ему просто необходимы тишина и одиночество. Не обижайтесь за то, что большую часть времени он занят своими делами и мыслями. Даже выраженные интроверты отлично общаются со значимыми для них людьми.

Нужно просто помнить, что шумные компании, весёлые праздники, коллективные вылазки на природу — не их история. Если с уважением относиться к особенностям интровертов, никаких проблем не будет.

Правила общения:

Если вы видите, что человек "ушёл в себя", не призывайте с вами немедленно пообщаться. Уважайте его право побыть наедине с собой. Если контакт крайне необходим, лучше напишите ему в мессенджере или назначьте время для общения.

Не спешите с выводами, если видите что интроверт дистанцируется от вас. Это не всегда значит, что вы ему неприятны. Возможно, ему просто необходимо время, чтобы к вам привыкнуть.

Делайте передышки в общении. Займитесь своими делами, не трогайте интроверта какое-то время. Он будет только благодарен за отсутствие навязчивости с вашей стороны.

Не тормошите интроверта — он, скорее всего, никогда не станет весёлым балагуром и душой компании. Поэтому если вам важно строить отношения с яркой и открытой личностью, лучше продолжить поиск и оставить интроверта в покое.

Расскажите, как с вами обращаться. Иногда таким людям нужно объяснять очевидные вещи. Например, что не очень вежливо во время встречи с друзьями сидеть и изучать телефон. Но при этом не раздражайтесь, проявите терпение и понимание, если у вас не получится объяснить это с первого раза.

С подростком

В период гормональных бурь подростки крайне остро реагируют на критику и даже дружеское подтрунивание. А если старшие дети ещё и интроверты, то к их чувствам нужно относиться в очень аккуратно. Нельзя специально задевать ребёнка — он не поймёт вашего юмора, сарказма. Не устраивайте для него поводы для социального взаимодействия: навязанные развлечения вызовут протест и обозлят подростка.

Крайне болезненно такие дети воспринимают ситуации, когда они оказываются в неловком положении перед посторонними людьми. К этому может привести не только публичное высмеивание, но и любое неосторожное слово в адрес ребёнка.

В целом ваша задача — предложить свою помощь и отойти в сторону. Рано или поздно вы нащупаете способ, как общаться с юным интровертом, а он будет всё чаще выходить из своей "скорлупы" и контактировать с миром.

С ребёнком

Современное общество диктует нам определённые модели поведения. Социально приемлемым для детей считается активное общение со сверстниками. Если ребёнок чувствует неловкость в незнакомой компании, избегает общения, чаще молчит, принято его считать "каким-то не таким". Иногда родители буквально теряются: что делать с ребёнком-интровертом?

Вот несколько советов:

не пытайтесь его насильно сближать с другими детьми, заставлять дружить или общаться;

не упрекайте и не навязывайте вину за то, что он такой;

не просите других детей поиграть с вашим ребёнком — для него излишнее общение будет пыткой;

попросите учителя, чтобы для оценки знаний давал ему письменные задания, а не устные;

не посещайте детские праздники, если ребёнок сам этого не просит, и будьте готовы уйти, как только ему станет некомфортно в шумном месте.

Только терпение, безусловное принятие и любовь помогут вам сгладить те неловкие моменты, которые периодически будут случаться в жизни вашего ребёнка-интроверта. Своим понимающим отношением вы будете вселять в него уверенность и поддерживать самооценку на нормальном уровне.

Личность интроверта сложна и многогранна, что не может не привлекать внимания. Будьте аккуратны в общении с такими людьми, уважайте их чувства. И тогда, возможно, вам откроется их необычный, глубокий внутренний мир.