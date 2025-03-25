Як ЗСУ знищили одразу 4 вертольоти РФ: деталі операції

Тут у декого виникли претензії до відео з ударом по російських вертольотах Мі-8 і Ка-52. Мовляв, дві ракети влучили в ціль, а дві прилетіли повз...

Нагадаю, що по майданчику підскоку в Бєлгородській області, на якому розміщувалися вертольоти Мі-8 і Ка-52, було завдано удару реактивними ракетами M30A2 GMRLS. Усі цілі було уражено. Але у деяких наших мамкиних "експертів", із сумнівною репутацією і кваліфікацією, а також російських ЧЛЕНІВ клубу знавців, одразу виникли претензії до того, що 2 ракети не влучили точно в ціль, тобто, 2 вертольоти не знищено!

Ось тільки мамині "експерти" не врахували, що реактивний високоточний снаряд M30A2 наповнений великою кількістю осколкових елементів, що створюють буквально вольфрамову хмару в зоні ураження. І тут я хочу звернути вашу увагу на відео, опубліковане сьогодні.

Два скріни з відео - перший, до прильоту поруч із вертольотами, другий після. Різниця в тому, що буквально за лічені хвилини після нанесення удару теплова сигнатура нібито не знищених гелікоптерів стала інтенсивнішою, що свідчить про виникнення на борту цих машин мікрозагорянь, спричинених множинними ушкодженнями.

Так, немає масштабної пожежі, як на НПЗ у Туапсе, і так, немає детонації, як на аеродромі в Енгельсі, але дві бойові машини виведені з ладу множинними ушкодженнями, внаслідок чого їхнє відновлення може тривати довгі-довгі місяці, а то і довгі місяці, якщо не тупо косметичний ремонт і продаж у якусь африканську країну з регіону Сахеля.

Окремо хочу зауважити, що пошкоджено на майданчику підскоку були не тільки ударні Ка-52, а й Мі-8, але не просто Мі-8, а Мі-8 АМТШ. На сьогоднішній день це найсучасніша модифікація вертольотів цього типу, вартістю понад $15 млн. Тобто, Мі-8 АМТШ дорожче ніж ударний Ка-52.

Простіше кажучи, за результатом цього удару РОВ зазнали фінансових втрат понад $60 млн. Але куди цікавіше те, що зараз виробництво цих вертольотів у росії вкрай і вкрай сповільнене через санкції, і якщо протягом наступних 6 місяців вони зможуть компенсувати ці втрати, то це, буде в кращому випадку, а в гіршому... Ну, путчистам у Судані зможуть продати.

Ось і робимо висновки, наскільки це справді був ефективний удар.