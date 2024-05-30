Як Путін пропонує українській еліті робити переворот

Дискутувати з Путіним на юридичні теми — марна справа. Тим більше марна справа — вести дискусію щодо норм Конституції України з найбільшим у світі її порушником. Адже дуже дивно, коли ти якісь статті читаєш, але вперто не помічаєш статтю 133 "До складу України входять: Автономна Республіка Крим…, Донецька…, Запорізька…, Луганська…, Херсонська… області… та Севастополь".

Тут читаємо — тут не читаємо? Власне, досить виконати Конституцію України, і війна завершиться. А там і вибори можна буде провести.

Але повторюсь — це все не про право. Зеленський на думку Путіна "став нелегітимним"? Тобто, до того був легітимний? І він посилав захоплювати Київ і "валити" повністю легітимну українську владу, усвідомлюючи її легітимність?

А як же теза, що "після 2014 року в Україні був переворот і влада нелегітимна", яку він радісно згодовував своїм прихильникам? І саме через "нелегітимність" він почав 2014 року війну. А тепер виявляється, що влада в Україні була легітимна?

Тому не треба занурюватися у ці помиї. Головне тут інше. Я довго думав, чого це Путін так відверто сам особисто почав озвучувати тези про "нелегітимність"? Це ж найгірший спосіб поширити ці думки в Україні, де вони тепер міцно будуть асоціюватися з російськими агресорами та їхнім вождем.

А потім зрозумів. Він не до народу звертається. Для нього ніяких народів не існує. Є плебс, чернь, яка не відіграє жодної ролі. Бо у нього самого у державі лише плебс та чернь, і він не може уявити, що десь не так.

Він звертається до української "еліти", і, зокрема, її парламентської частини. Влаштовуйте переворот, захоплюйте владу, і ми з вами "домовимося" — я вам щедро віддячу. І вже потім можна буде "загнати народ у стійло", бо бункерний свято вірить у таку можливість.

Взагалі, російський керманич давно і міцно зациклений на українському "майдані" (як він сам його розуміє), і дуже сильно хоче влаштувати "майдан навпаки", і у такий спосіб "відіграти це назад", хоча виходить він із абсолютно невірного розуміння природи Майдану як такого.

Для кремлівського вождя Майдан — це суто змова та заколот еліт, підбурюваних "колективним Заходом". Відповідно, "майдан навпаки" — це така сама змова, але в його власних інтересах.

Тому він і говорить про "нелегітимність" та "нову українську владу" особисто. Він хоче послати сигнал тим українським політикам, що хотіли би вступити з ним у торги, що він сам особисто стоїть за цим процесом, і може гарантувати всебічну вдячність.

Власне, Руслан Стефанчук уже відповів, але, думаю, в оточенні Путіна розраховують на інших українських парламентарів. На кого? А давайте поспостерігаємо, як вони себе будуть поводити. Від декого я чекаю на дуже цікаві заяви.

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А росіяни досі нас не зрозуміли. Почали записувати ІПСО українською, змінили тези, переробили пропаганду, диверсифікували вплив… але досі так нічого і не зрозуміли. Так само переносять аналогії власного внутрішньо російського досвіду на нас. Це велика помилка.