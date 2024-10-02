Як Кремль намагається імітувати підготовку до ''мирного процесу'', не прагнучи в реальності до миру

Банда четырёх?

В продолжение вчерашнего поста рассажу о том, как Кремль пытается имитирировать подготовку к "мирному процессу", не стремясь в реальности к миру. Нужно это Путину, чтобы усыпить бдительность и морально демобилизовать Украину и Запад в преддверии "мирных переговоров", которых не будет (я подробно писал об этом здесь вчера).

Итак, в Европе замечен активно вращающийся и громко жужжащий электроВеник (он же Алексей Венедиктов), который трется в приемных французских и немецких политиков, тусуется с журналистами, пытаясь внушить всем им, что Путин готов к переговорам и согласен закончить войну, но ему надо пойти навстречу, проявить уважение, вернуть в число легитимных мировых лидеров.

Из слов Венедиктова, болтающего об этом в Европе направо и налево, можно сделать вывод, что создана некая неформальная "миротворческая" (в реальности мошенническая) группа. Работает она якобы по личному поручению Путина, с которым периодически встречается. Главный "миротворец" - Абрамович. Ему помогают восставший из политического гроба Сурков, Дмитрий Муратов и сам Венедиктов. Абрамович для того, чтобы создать имидж "миротворца", организует переговоры по возвращению похищенных украинских детей и обменам военнопленными. А главное, он финансирует продвижение "мирной" (то есть в реальности пораженческой) повестки в Украине и на Западе. Муратов и Венедиктов эту повестку озвучивают. А Сурков креативит и продвигает её через старые связи в Украине.

Понятно, что если дойдет до дела, и западные политики попробуют ссылаться на какие-то мирные обещания, которые им дали Веник и Ко, российские власти от всего откажутся и заявят, что это никем не уполномоченные люди. Веник заранее создает алиби своему кремлевскому хозяину на такой случай. Причем делает это глумливо стебно. На визитке, которую он дает французским политикам и журналистам, прямо написано Imposteur, то есть самозванец. Занавес!

Фото визитки самозванца ниже