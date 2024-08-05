Як змінять F-16 перебіг війни та які літаки є в РФ

Вже майже місяць ходять чутки про те, що F16 вже в Україні

Офіційна інформація з'явилася лише вчора.

Ніхто не знає ні реальну кількість F16, яку ми сьогодні можемо мати, ні їхні технічні характеристики (які залежать від ступеня модернізації та від оснащення).

Є інформація у відкритих джерелах та спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки

Це перелік основних ударних типів літаків, які росія (зеборонена терорестична держава) застосовує на полі бою проти України:

1. Су-35С:

- Максимальна швидкість: 2400 км/год

- Бойовий радіус: 1600 км

- Практична стеля: 20000 м

- Радіус дії РЛС: до 400 км.

- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 300 км (Р-37М)

2. Су-34:

- Максимальна швидкість: 1900 км/год

- Бойовий радіус: 1100 км

- Практична стеля: 17000 м

- Дальність застосування керованих ракет: до 250 км.

3. Су-30СМ:

- Максимальна швидкість: 2120 км/год

- Бойовий радіус: 1500 км

- Практична стеля: 17300 м

- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 км.

4. МіГ-31:

- Максимальна швидкість: 3000 км/год

- Бойовий радіус: 720 км

- Практична стеля: 20600 м

- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 км.

- Дальність ураження ракетами: до 280 км (Р-37)

5. Ту-22М3:

- Максимальна швидкість: 2300 км/год

- Дальність: 7000 км

- Практична стеля: 14000 м

- Дальність застосування ракет: до 600 км (Х-22)

6. МіГ-29:

- Максимальна швидкість: 2400 км/год

- Бойовий радіус: 700-900 км

- Практична стеля: 18000 м

- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 100 км (Р-77)

7. Су-27:

- Максимальна швидкість: 2500 км/год

- Бойовий радіус: 1500 км

- Практична стеля: 18000 м

- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 240 км.

- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 110 км (Р-27ЕР)

Що протиставляє Україна:

1. МіГ-29:

- Максимальна швидкість: близько 2400 км/год

- Бойовий радіус: 700-900 км

- Практична стеля: 18000 м

- озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73 (дальність до 40 км), Р-27 (до 130 км)

- Може нести деякі види ракет "повітря-земля" та бомби

2. Су-27:

- Максимальна швидкість: 2500 км/год

- Бойовий радіус: близько 1500 км.

- Практична стеля: 18000 м

- озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 км)

- Може нести різні ракети "повітря-земля" та бомби

3. Су-25:

- Максимальна швидкість: 950 км/год

- Бойовий радіус: близько 750 км.

- Практична стеля: 7000 м

- Озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо керовані ракети малої дальності

4. Су-24:

- Максимальна швидкість: 1700 км/год

- Бойовий радіус: до 1050 км.

- Практична стеля: 11000 м

- Озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря-земля" з дальністю до 200 км.

5. F-16 Fighting Falcon - багатоцільовий винищувач:

- Максимальна швидкість: близько 2120 км/год

- Бойовий радіус: 550 км

- Стеля: 15,240 м

- Двигун: один турбореактивний

- Екіпаж: 1 пілот

Можливе озброєння:

- Ракети "повітря-повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM

- Ракети "повітря-земля": AGM-65 Maverick

- Керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM

- 20-мм гармата M61 Vulcan

Дальність поразки залежить від типу озброєння, наприклад:

- AIM-120 AMRAAM: до 160 км

- AGM-65 Maverick: 22-27 км

Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20 (!), повідомив британський журнал .

Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.

На жаль, зараз складно оцінить як вплине на перебіг бойових дій поява 10-ти F16.

Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил.

Тим не менш, можна спрогнозувати як вони можуть бути використані:

1. Інтеграція F16 в існуючу систему ППО (збитих ракет буде ще більше)

2. Використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Патріотами)

3. Застосування для підтримки наземних операцій

4. Проведення розвідувальних місій

У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ

F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і на цілитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.

Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 км.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.

У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ -35

Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:

- Командні пункти ворога

- Склади боєприпасів та палива

- Радіолокаційні станції

- Мости та інші елементи інфраструктури

- Бронетехніка (танки, БМП, БТР)

- Артилерійські установки

Що ж.

Поки що рано робити висновки.

Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил.

Одне очевидно.

Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.

А це означає:

- Підтримки з повітря російської армії буде менше

- Менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає

- Зросте кількість збитих повітряних цілей Росії

- Зросте кількість знищених штабів та складів

- Та українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!