Як виправити історичну помилку в Криму

Кримськотатарський прапор нерідко сприймають насамперед як національне полотнище корінного народу півострова. Але варто згадати, що це ще й прапор держави, знищеної більшовиками — і фактично такої, що ніколи й не воскресла, — пише Віталій Портников для Крим.Реалії.

Так, зрозуміло, майже будь-який державний прапор має національну, "кореневу" основу — але сенс сучасної держави якраз у тому, що такий прапор сприймають за свій усі громадяни — незалежно від їхньої національності, віросповідання та політичних поглядів. Ставлення до українського полотнища пройшло саме таку еволюцію — не випадково комуністи намагалися представити сучасний державний прапор України як "націоналістичний".

Прапор кримських татар мав би мати приблизно таку саму долю. Він був затверджений як прапор Кримської Народної Республіки — і, якби не більшовицьке вторгнення, можливо, став би прапором для всього Криму. Але є історичні помилки, які ще можна виправити.

День кримськотатарського прапора нагадує всім, що в майбутньому, коли Україна поверне контроль над окупованим півостровом, прапор кримських татар, упевнений, стане прапором Криму в складі Української держави — прапором для всіх кримчан. Це і буде відновлення історичної та національної справедливості, відмова від безглуздої територіальної автономії на користь національно-державної суб'єктності Криму у складі України.

І на цій суб'єктності Україна, гадаю, має наполягати вже сьогодні, щоб тема відновлення прав корінних народів Криму не була підмінена розмовами про населення і територію. Крим — не територія, а цивілізація, нехай навіть Росія з катерининських часів робила все можливе, щоб цю цивілізацію розгромити і підмінити. І кримськотатарські - кримські — прапори над Бахчисараєм, Сімферополем і Севастополем повинні будуть поставити крапку в цій історії несправедливості та підміни.