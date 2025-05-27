На росії продовжують будувати умовну стіну від світу. Я вже не кажу про повернення у інформаційний простір росії майже усіх радянських кумирів та символів, наприклад, сталіна, піонерського галстука та іншого, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Схоже, путін вирішив витягти останній один козир з рукава – перетворення росії на срср. Бо саме про це мріє критична більшість населення, як росії, так й ОРДЛО.

Інших перемог чи досягнень у кремля немає, а населенню треба щось згодовувати, щоб тримати у тонусі.

З екранів телевізора постійно кажуть про захист росії від світового зла, перемогу росії у Другій світові (нагадаю, що сучасній росії усього 34 роки), про погане НАТО, ЄС, які оточують невинну росію та, звісно ж, про найсмачніше у світі морозиво та ковбасу.

Чиновники росії трясуть у простір кулаками, обіцяючи народу контроль над цінами. Це найулюбленіша гра радянської людини – контроль над цінами, бариг розстріляти, підприємців посадити.

Ціни, звісно, ніхто не контролює, як й якість, але нарід у захваті слухає старі-нові пісні про їх головні мрії: забрати, поділити, розстріляти, справедливість, насилля, кров.

Ну, таке собі "з кожного крана піде дієтична кола безкоштовно" на російський лад.

У школах та навчальних закладах марширують діти-піонери та їх батьки, теж піонери. Пілотки, галстуки тепер продають на кожному кроці, це модно.

Люди моляться скульптурі сталіна й пишуть доноси на усіх, хто потрапляє на очі.

На фоні того, що на росії хочуть відродити безкоштовні трудові табори, то скоро їх бараки приймуть поповнення.

Створюючи срср всередині, росія робить усе можливе, щоб утворити абсолютну закритість суспільства від інформаційно-соціального впливу.

Звісно ця "завіса" не для усіх.

"Золотий" бомонд росії спокійно живе та користується цивілізацією у багатьох європейських країнах. Це вдома вони борці з капіталізмом та палкі поборники соціальної справедливості, а ось відпочивати, лікуватися "борці" люблять за кордоном.

Як люблять шуткувати самі "борцуни" – "красти краще вдома, а витрачати за кордоном".

А ось з життя пересічних росіян викреслюють будь-які натяки на цивілізацію, залишаючи лише червоні галстуки.

Ну, не розумію, чому нарід незадоволений, бо зрештою втілюється мрія критичної більшості росія – "пожить в ссср".

На в’їзді до Ростова демонтують пам’ятний арт об’єкт, який був встановлений перед Чемпіонатом світу з футболу-2018.

О, Чемпіонат світу з футболу, це було колись до… До чого? Війна вже йшла. Українці вже гинули. А світ обіймався з вбивцею та окупантом, роблячи вигляд, що нічого не відбувається.

Вже був збитий рейс МН-17. Вже плакали вдови та сиріти, вже горіла окупована земля, вже світ "пишався" Героями ДАП, але обіймався з вбивцею та окупантом.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року, 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальна частина якого пройшла на росії з 14 червня до 15 липня 2018 року.

Я вже була біженка. А світ ще не розумів, що відбувається. Чи розумів, просто старанно робив вигляд "нічого не бачу, нічого не чую, нікому ніяких зауважень не скажу".

А міг би. З 2014 року світ міг би…

Арт-об’єкт у вигляді футбольного м’яча, на якому розміщено прапори країн-учасниць Чемпіонату.

Знищити! Бо там прапори країн НАТО. Це лякає комуністів, соціалістів та інших адептів срср, любителів ковбаси, розстрілів та морозива.

Здивувала реакція ростовчан.

"Стадион тоже разбирать будут, ведь на нем играли команды недружественных нам стран".

"А там есть флаги натовских стран?"

"Там витает их дух, уже 7 лет".

Що ж, Ростовщина як завжди в гуморі, а це гарна ознака, бо це стратегічне прикордоння, яке має цікавий національний склад та є дуже показовим лакмусом соціальних коливань.

Дуже дивно, але ініціатива знищення арт-об’єкту не отримала бажаної підтримки, бо одна частина Ростовщини без світла, інша потопає у нечистотах, у школі обвалився дах, впало кілька будинків, за один місяць у провали на асфальті провалилося 7 машин тільки у центрі міста.

На Ростовщині зупинилися три заводи з виготовлення сільгосптехніки. Фермери попереджають про наявні проблеми: відсутність запчастин, низька якість добрив, низька якість посівного матеріалу, важкі погодні умови ведуть до недоотримання урожаю. А це продуктові картки та голод.

Ростовщина перша побачила війну, бо це російські ворота на Схід України. Саме через Ростовщину заходили на Луганщину російські окупанти. Але саме Ростовщина перша побачила бумеранги та збирає "урожай" війни, бо саме через ці ворота на росію повертаються 200-ті.

Слухаючи обіцянки, які кремль щедро роздавав мешканцям Луганщини та Донеччини, ростовчани дивувалися, а чому б москві не зробити усе це безкоштовне щастя їм, мешканцям росії.

Тому за 10 років війни, тут вже знають, хто, що, й де "шахтарі Донбасу купили зброю". Не можу сказати про рівень підтримки кремля чи "сво" мешканцями Ростовщини, але досі відверті антикремлівські коментарі тут не рідкість.

"Мы все дальше от цивилизации" – як на мене дуже показовий коментар.

Нагадаю, що у 2022 році на Ростовщині буяв скандал з приводу кольорів ростовської збірної по футболу. Люди перелякано вимагали позбутися форми, заборонити ростовську футбольну команду та навіть розстріляти гравців й усе через жовто-блакитний офіційний колір футбольного клубу.

Подібні істерії тут виникають частенько, бо Ростовщина любить своїх футболістів, спортсменів, тому часто прикрашає у жовто-блакитне ялинки, будинки, вивішує жовто-блакитне освітлення на вулицях.

Але не надягайте рожеві окуляри, у 2022 році підтримка "сво" тут була нічогенька.

Громадськість наполягає, щоб на місці "фашистського символу" були встановлені радянські символи чи символи перемоги, бо ж "діди воювали".

Знищення на росії футбольного арт-об’єкту з Чемпіонату світу з футболу 2018 року, бо ж на ньому вражі прапори вражих країн НАТО, мало б зараз вибухнути інформаційною бомбою на найкращих телеканалах світу у прайм-тайм. Бо це дуже показовий месендж тим, хто досі репетує "спорт вне политики" й вірить у це у відносинах з країною-терористом, країною-окупантом, країною-вбивцею.

Ось вам спорт, ось вам "вне политики" в одній картинці.