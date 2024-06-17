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Результати мирного саміту. Кого обере Росія для наступних переговорів?

Олександр КочетковОлександр Кочетков

Результати мирного саміту. Кого обере Росія для наступних переговорів?
Результати мирного саміту. Кого обере Росія для наступних переговорів?

Доволі стримано сприймаю результати Швейцарського Саміту миру і вважаю його обмежено успішним. Хоча й визнаю, що за умов, що склалися, досягнути більшого було вкрай складно.

З позитиву – це те, що Саміт таки відбувся, хоча Росія і Китай доклали чимало зусиль для його зриву. У спільному комюніке у черговий раз було підкреслено, що мир в Україні повинен базуватися на визнанні нашого суверенітету та територіальній цілісності, а також інших принципах ООН. Там є навіть завуальована згадка про "мирний план Зеленського" у вигляді посилання на резолюцію ООН, яка на цьому плані і базується.

З негативу – те, що ми втрачаємо світову підтримку, у першу чергу, з боку Глобального Півдню. Тому що згадану резолюцію ООН підтримало 140 країн, а більш м’яке комюніке Саміту – лише 80, та ще й два учасники згодом відкликали підписи.

Недоімперія постійно співає країнам Африки і Латинської Америки про боротьбу з колоніалізмом, виставляючи Європу і США у вигляді загарбників. І ця риторика непогано лягає на колективну свідомість колишніх колоній, у яких повно застарілих претензій до розвинутих країн.

Але чому Україна практично мовчить про те, що ми ведемо визвольну війну проти того, щоб нас знову силою не зробили російською колонією?! Україна, а ніяка не Росія насправді очолює антиколоніальну боротьбу у світі! І ми не хочемо бути колонією ні Штатів, ні Європи, і тому укладаємо конкретні безпекові угоди з різними країнами.

Скільки представників Глобального Півдня належним чином проінформовані про цю позицію України? У значній кількості з них взагалі переконані, що це Україна за наказом США напала на Росію, і та зараз відчайдушно боронить власні території...

І є ще один значний результат Саміту, який поки що не можна однозначно визначити як позитивний або негативний. Це те, що у спільному комюніке фактично анонсовані майбутні переговори за участі агресора, бо інакше мирний процес не буде успішним.

Президент Зеленський вважає, що як тільки РФ почне дотримуватися принципів ООН, то з нею можна буде домовлятися про мир. Але з якого дива у Кремля виникне таке прозріння і каяття – невідомо.

Є два варіанти участі недоімперії у наступному Саміті миру. Або її буде представляти хтось відносно чистий на зразок Кириєнка, що отримав вказівку бути адекватним. Або це буде умовний Алкодмитро, який почне розповідати, що України не існує і не існувало, Європа давно замерзла без російського газу, а Штати зазнали геополітичної поразки, тому на додачу до п’яти українських областей треба віддати Росії ще й Аляску...

Адекватність агресора на переговорах, які вже точно будуть, визначить фронт. А у цьому сенсі все вкрай складно, хоча є й обнадійливі ознаки.

Джерело:facebook.com

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