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"Хороші росіяни" знову підіграли на користь Кремля

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

'Хороші росіяни' знову підіграли на користь Кремля
''Хороші росіяни'' знову підіграли на користь Кремля

Собчак видала раптом потужний Z-спіч на тему, що росіяни можуть бути проти війни, але тепер, на тлі Курської операції, це не має жодного значення – кожен зобов'язаний підтримувати "СВО" і демонструвати лояльність до режиму.

"Так, ти можеш бути проти війни, але бойові дії тривають на території Росії, вже немає вибору ні в кого: ти або зі своєю країною, або ні. Так лягла карта...

Все вирішили за нас – так. Не ми здавали ці карти, і багато хто взагалі не хотів в них грати, але тепер це не має жодного значення".

Отже, Кремль вирішив, що послідовного мовчання на певні теми і відсутності публічного засудження окремих кроків і масштабних рішень вже недостатньо від кишенькової "еліти". Часи змінились – і тепер демонстрація лояльності і тотальної підтримки мусить бути чітко артикульована і регулярно публічно заявлятись.

''Хороші росіяни'' знову підіграли на користь Кремля
''Хороші росіяни'' знову підіграли на користь Кремля

Досить зображувати, що вони ні до чого і існують десь в паралельному щодо "СВО" і Путіна просторі. Так що тепер в Собчак ЗСУ – "супротивник" (однак поки не "ворог"; і ЗСУ, а не Україна в цілому). Однак, гадаю, незабаром риторика стане остаточно відповідною офіційній позиції кремлівських пропагандистів.

Хоча в Кремлі, коли розробляли ці тези, проігнорували важливий аспект: свій же культ "побєдобєсія". Адже виходить, що і німецькі (і не тільки) антифашисти, яких в хвіст і гриву юзає російська пропаганда, – це абсолютно нелояльна до держави злочинна група! Адже і там "держава воювала", "здали карти за них", з певного моменту військові дії перемістились на територію держави. Так що ті антифашисти мусили запхати свою антивоєнну (а тим більше антидержавну і прокомуністичну) думку чимглибше і кинути всі сили на сприяння рідній державі. Але вони свій обов'язок громадян проігнорували, свою державу зрадили. Але Кремль їх все одно чи не щоденно глорифікує... Як же ж так?

А в цілому такі камінаути "російської еліти, яка не приймає війну" корисні. Бо трохи (міф надто глибоко зачепився в більшості), але підважить віру і українців, і європейців в існування десь фантомних "хороших русскіх", "невинуватих русскіх", які десь в себе на кухні, в бутіках чи студіях сильно проти війни і за Україну, однак мовчать.

Джерело:facebook.com

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