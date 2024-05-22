Це лише початок: Росія втратила вже 25 літаків

Російську Чорноморську флотилію було остаточно видворено з тимчасово окупованого півострова Крим – і це стало безумовною перемогою України в Чорному морі, яка має продовження вже в питанні добивання залишків в АРК та перспективи пресингу в самому Новоросійську (РФ). Але натомість планомірно почала видавлюватися і російська авіація – причому не лише тактичного рівня. З початку 2024 року Сили оборони України вже знищили 25 російських літаків різного класу – не лише на небі, а й на землі. Але куди цікавіші не так цифри, як самі процеси та компоненти, які знищувалися в цей період.

Стратегія видавлювання ПКС РФ

З початку 2024 року Повітряні сили ЗСУ (14 січня та 23 лютого) знищили два унікальні літаки ДРЛВ А-50. Також було серйозно пошкоджено пункт управління Іл-22.

Ці удари значно підірвали потенціал російської авіації в забезпеченні цілодобової та планомірної розвідки, а також наведення та коригування ракетних ударів. Саме з цієї причини удари вглиб території України стали більш рідкісними, що обмежуються півтора-двома тижнями, а в ближній зоні почастішало застосування розвідувальних дронів ближнього радіуса дії, які коригують переважно балістичні засоби ураження оперативно-тактичного рівня.

Процес знищення російської авіації мав такий вигляд з початку 2024 року:

Січень

Су-34 – дві одиниці. Перший був спалений 4 січня в Челябінську під час спецоперації ГУР МО, другий – збитий 29 січня у небі над Луганською областю.

14 січня над Азовським морем було збито А- 50, а також пошкоджено літак Іл-22М. Це були найболючіші дві втрати ПКС РФ у січні 2024 року.

Лютий

Су-34 в лютому дивували частотою свого падіння в українському повітряному просторі. На думку багатьох, це було пов'язано з появою унікального інструментарія – блукаючого Patriot. Можливо, так воно і є, тому що результат у лютому і справді феноменальний – 9 збитих літаків.

Так само ПКС РФ втратили два багатофункціональні винищувачі Су-35С – 17 та 19 лютого.

Але вишенькою на торті стало знищення чергового А-50У. Сталося це у знаковий для російських ура-патріотів день 23 лютого. Але головне не це, а те, що А-50У був вражений на відстані понад 250 км від лінії бойових зіткнень в Україні та звалився на території Краснодарського краю в районі села Трудова Вірменія.

Також варто згадати знищення російського ударного вертольота Ка-52 на Авдіївському напрямку, яке зафіксовано 7 лютого.

Березень

Цього місяця ВКС РФ втратили два фронтові бомбардувальники, майже винищувачі, Су-34.

Один Су-27 зазнав аварії 28 березня з абсолютно не зрозумілої причини в районі Севастополя.

За даними ГУР МО України, внаслідок удару по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу ім. Берієва було знищено один літак А-50У.

Також на початку місяця було знищено вертоліт Ка-29, який був вражений разом із корветом проєкту 22160 "Сєргєй Котов" в результаті успішної спецоперації ГУР.

Квітень

Цього місяця переважно знищувалися гелікоптери російських окупаційних військ. Зокрема, 10 квітня – Ка-27 у Севастополі, а 26 квітня Ка-32 було знищено на стоянці міжнародного аеропорту "Остаф'єво" у Новомосковському адміністративному окрузі міста Москви (РФ). Знову ж таки, останній випадок був результатом спецоперації ГУР МО України.

Важливою віхою у протидії російським повітряним загрозам стало знищення 19 квітня стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3. Літак, який два роки безкарно обстрілював Україну ракетами Х-22/32, 19 квітня отримав пошкодження над Чорним морем і впав у Ставропольському краї.

Травень

Місяць ще не закінчився і продовжує радувати повідомленнями про знищення російської армійської авіації. Насамперед – штурмовиків Су-25. У травні ПКС РФ вже втратили їх 5. Востаннє настільки інтенсивні втрати Су-25 фіксувалися у жовтні 2023 року.

Примітно, що основним анігілятором цих штурмовиків стала 110 ОМБр, яка оперує на Авдіївському плацдармі, що говорить про появу цього формування необхідного інструментарію для знищення цієї компоненти АА.

Втрати цих літаків для РОВ вкрай болючі. Насамперед це пов'язано з тим, що Су-25 у Росії не виробляють. Все, що зараз може російський військово-промисловий комплекс – це ремонт, обслуговування і модернізація даних штурмовиків.

За рік до початку повномасштабного вторгнення в Україну ПКС РФ мали до 200 одиниць різної модифікації та ступеня боєздатності Су-25. З 2022 р. верифіковано втрату 31 літака, а відповідно до загальних даних – набагато більше (оскільки реальні втрати від верифікованих відрізняються часто в 2-2,5 рази). І кожна така втрата – безповоротна.

Але найважливіше у цьому те, що Су-25 – основна бойова одиниця армійської авіації для підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні. Знищення цього штурмовика наближає РОВ до настання паралічу вогневої повітряної підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні! І повноцінної, адекватної заміни Су-25 Росія просто не має!

Щодо інших втрат ворога цього місяця, то вперше з лютого було знищено (13 травня) ударний вертоліт Ка-52. У цьому випадку постарався зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 47 ОМБр.

Окремо повідомлялося про знищення російської авіації протягом травня не лише в повітрі, без особливої конкретизації, а й на землі. І насамперед за рахунок системних ударів СОУ по аеродромах – як на території Росії, так і на тимчасово окупованій частині України.

Удари по аеродромах

Регулярні удари по ворожих аеродромах є невід'ємною частиною процесу видавлювання російської авіації. І найспекотнішою локацією у виконанні цього завдання став Крим.

Тільки на аеродромі "Бельбек" внаслідок ураження ракетними засобами стало відомо про знищення двох перехоплювачів МіГ-31БМ, одного багатофункціонального винищувача Су-27 та МіГ-29. Причому це дані, що верифіковані супутниковими знімками.

Звичайно, хтось дуже розумний може сказати, що МіГ-31БМ – це не МіГ-31К (носій Х-47М2 "Кинжал"), а Су-27 – не Су-34 (основний носій КАБ), але це літаки, що виконували кожен день бойові завдання. Патрулювання, удари, розвідувальна діяльність, маневри, що відволікають… У будь-якому разі їх знищення – це добра справа! Але головне навіть не це.

Літаки були знищені на аеродромі, який прикривав дивізіон ЗРС С-400, що "не має аналогів у світі", який, до речі, разом з ними теж був ліквідований!

Тобто це досить промовистий натяк на те, що аеродроми навіть у локаціях, які вважалися донедавна глибоким тилом для постійного розміщення або навіть підскоку тактичної, фронтової авіації, такими більше не є. І жодний ЗРС С-400 уже врятувати не зможе.

Перспектива

До кінця 2024 року на тимчасово окупованих територіях України може не залишитися жодного аеродрому постійної дислокації або навіть підскоку, який використовувала б російська авіація. Ці функції зможуть виконувати лише аеродроми на території самої Росії, та й то не всі.

Аеродроми в РФ, які можуть використовуватися тими ж Су-34, практично всі перебувають у зоні впливу щонайменше дронів-камікадзе, дальність польоту яких становить до півтори тисячі кілометрів. Відводити тактичну авіацію так далеко, наприклад, за дві тисячі кілометрів, недоцільно і непрактично. Тому вони завжди будуть у зоні ураження – коли інтерес Сил оборони України зміститься з НПЗ на аеродроми (хоча вони й так час від часу привертають увагу наших пташок).

Зовсім інша історія почнеться, якщо Україна отримає дозвіл від своїх західних партнерів застосовувати засоби ураження, що передають нам, по території Росії. Тому що приліт дрона по Шайковці це одне, а ATACMS з бойовою частиною касетного типу – зовсім інше.