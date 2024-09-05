Ердоган захотів у БРІКС, щоб не бачити Путіна у Туреччині

Нерозумно ображатися на Монголію за те, що в ній не заарештували "путіна", якщо Обама не виконав Будапештський меморандум і для виправдання повторював тези кремля. Краще подивитися, з якою метою кремлівці відправили "путіна" до Монголії.

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Главная и единственная цель – лично вручить приглашение на саммит БРИКС в Казань президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсухому и убедить приехать. Саммит БРИКС – это сейчас идея-фикс у кремлёвцев. На него поставлено многое, почти вся РФ. Если саммит станет провальным для них, то тогда им придётся сушить вёсла и сливать воду, – другими словами, – запускать процесс ребрендинга РФ.

Смысл затеи – доказать, прежде всего, самим себе, что Москва не в изоляции. Доказать, вопреки тому, что в ООН её поддерживают пять авторитарных и диктаторских режимов, зависящих от Москвы, при воздержании Пекина. Очередной демонстрацией этого факта 22-23 сентября станет саммит глав стран-членов ООН в рамках сессии Генассамблеи.

Поэтому кремлёвцы хотят создать антитезу ООН и Второму саммиту мира, а для этого собрать 22-24 октября в Казани под вывеской БРИКС лидеров и глав около ста государств. Если "путин" невыездной, то пусть едут к нему, в больную на всю голову РФ. Что ещё им остаётся? Рашисты хотят вызвать у росиянцев ощущение – они глобальное большинство, к ним ездят, поэтому и стоит задача выйти на сакральное число сто, приехавших в Казань.

Число сто сакрально по нескольким причина. В ООН – 193 государства, следовательно, сто – это больше половины членов ООН. На Первом саммите мира было около ста стран. В Третьем саммите "Голос глобального Юга", проводимого Индией, тоже участвовали сто государств. Под бразильско-китайскими тезисами о мире, вроде, готовы подписаться тоже сто государств, и вообще, сто убедительно звучит.

В результате Москва лезет вон из кожи, зазывая всех, кого может, в Казань. Поэтому "путин" смотался в Баку и уговорил Алиева приехать и привезти заявление Азербайджана на вступление в БРИКС. После этого рванул в Монголию и тоже вручил приглашение в Казань. Символично приурочил поездку ко 2 сентября – дню выхода Японии из второй мировой войны.

По справедливости, в Москве должны каждый день благодарить Японию и Турцию, что они не вступили в войну, когда немцы подошли к Сталинграду, несмотря на, что Гитлер их об этом просил. Японцы воевали за себя, а не за Германию, а потому не вступили, так как сочли, лучше тёплые страны, чем холодная Сибирь.

Турцию удержали Великобритания и США, а ведь у турок был огромный соблазн войти на Кавказ, когда немцы были у Грозного. Если бы турки не прислушались к просьбам Лондона и Вашингтона, то Гитлер мог бы закончить свое СВО в СССР ещё в 1942 или 1943 г. и столицей РФ стала бы Самара (Куйбышев) или другой город в Поволжье. Не исключено, что и Казань.

Но московиты, вместо благодарности, поносят англосаксов и свысока смотрят на японцев. Турки для них – вообще какое-то недоразумение из заблудившихся туркменов, которых в Москве ещё в 1920-ые называли туркестанцами.

Кислица, представитель Украины в ООН, не выдержал и потролил Москву за два дня до поездки "путина" в Монголию. Написал, что лавров сдох или близок к тому. Это близко к истине, поскольку всем очевидно, что лавров – загнанная лошадь, и на повороте от него избавятся. Естественно, что слова Кислицы вызвали радостное оживление в соцсетях и сделали нервы делегации РФ перед поездкой в Монголию.

Эрдоган, глядя на московскую суету, вспомнил, что приглашал "путина" приехать в Турцию после 31 марта, и встревожился, что этот придурок действительно может взять и приехать сейчас, и привезти приглашение в Казань и БРИКС. Поэтому он сходу заявил, что Турция уже хочет вступить в БРИКС, лишь бы "путин" к нему не приезжал. Лавров, кстати, тоже. Это заявление Эрдогана ни к чему Турцию не обязывает, так как Саудовскую Аравию в прошлом году официально приняли в БРИКС, а в этом году она заявила, что вступила в него не полностью и не совсем. В результате, до сих пор не понятно, член она БРИКС или нет, но приглашение в Казань ей направили.

К тому же, у Эрдогана есть несколько причин, чтобы слетать в Казань. В их числе и низкая цена за газ из РФ с загадочными схемами оплаты. Это можно трактовать как плату РФ за то, что Турция была нейтральной во второй мировой войне. Она не объявила войну не только СССР, но и Болгарии как союзнице Гитлера, которая оккупировала север Греции и часть Югославии. Если бы Турция выступила против Германии, особенно после того, как войска США и Британии высадились на Сицилии, а затем в Нормандии, то могла бы по примеру СССР, требовать себе с десяток островов у Греции и что-то от Болгарии.

В кремле сомневаются, что выйдут на заветное число из ста государств, и намерены сделать микс из государств, международных организаций и партий. Поэтому пригласили Махмуда Аббаса, один раз и навсегда избранного президентом палестинской автономии, и партию "Возрождение" из Болгарии. Партия промосковская и ультраконсервативная настолько, что на её фоне Орбан может сойти за либерала. Из Германии могут пригласить такой же блок Сары Вагенкнехт, и ещё какие-то партии из Европы, чтобы всё не выглядело слишком однозначно. Лукашенко будет представлять в Казани себя и союзное государство, поэтому его можно считать за двоих.

С партиями и Аббасом рассчитаются наличкой и криптой, в отличие от государств, которым Москва обещает заказ на постройку танкеров, как Азербайджану, или много электростанций на угле, как Монголии. С этих позиций саммит в Казани можно только приветствовать как удар по валютным заначкам Москвы.

Очень большие надежды у кремлёвцев на Африку, но с ней не всё однозначно. Союз украинцев и туарегов больно ударил по престижу РФ там. Ещё больнее по нему ударил вывод части войск РФ из Буркина-Фасо в связи с переброской их в Курскую область. У союза трёх промосковских хунт в Мали, Нигере и Буркина-Фасо должны возникнуть неизбежные подозрения, что с РФ тоже не всё так однозначно.

Африка – это континент, с которым после 2022 г. срочно захотели дружить многие государства Азии. Индия, Индонезия и Китай, а не только РФ стали проводить саммиты мы и плюс Африка. Это без учёта арабоязычных государств и Израиля, который давно поступает иначе. Он не тратится на то, чтобы зазвать всю Африку к себе, а присылает представителей на саммиты Африканского союза.

Второй форум Индонезия плюс Африка открылся 2 сентября, но на него приехали лишь делегации от 29 стран, а не от 47, как на первый в 2023 г. В этот день в Индонезию прибыл и Папа Римский в рамках своего турне по Океании. Папа путешествует сидя в кресле-каталке, что указывает – в столь дальний путь он отправился не только по воле небес.

Стоит вспомнить, в Океании находится единственное государство в мире, официально разорвавшее дипотношения с РФ за нападение на Украину. Это – Федеративные штаты Микронезии (ФШМ). Сделали ФШМ это 25 февраля 2022 г. Их президент Дэвид Пануэло тогда произнёс искреннюю и обличительную речь в адрес РФ. Притом, что ФШМ ничего Украине никогда не обещали, тем более гарантии суверенитет и безопасности, в отличие от США. Микронезия разорвала отношения с РФ по всем канонам и сразу. Исландия в июне 2023 г. ничего не заявляла, а закрыла посольство РФ и сделала вид, что для неё РФ не существует. Латвия, Литва и Эстония из-за войны снизили уровень дипотношений с РФ. Польша в мае 2024 г. поддержала предложение Чехии об ограничении перемещения для сотрудников дипмиссий РФ. США и ЕС в целом лишь сократили число дипломатов РФ, и то формально не из-за войны, а в целях борьбы с её шпионажем. Лидер в этом – Чехия.

Если за двумя форумами Индонезия – Африка изначально стояли бизнес-интересы, то за последним угадывается политика. Новый президент Индонезии Прабово Субианто 31 июля летал в Москву для встречи с "путиным". Кремлёвцы явно пробуют использовать его в своих играх вокруг БРИКС. У кремля могут быть какие-то виды на Индонезию как противовес бразильско-китайскому "мирному плану". Её предыдущий президент Джоко Видодо летом 2022 г. прилетал в Киев и увёз от Зеленского какое-то письмо к "путину". Тогда появилась тема о некоем индонезийском мирном плане. До появления тезисов Пекина по российско-украинской войне было ещё полгода, а до указа Зеленского о запрете общения с "путиным" – три месяца.

Так что, индонезийский "мирный план" старше китайского, а у Прабово Субианто, экс-министра обороны, репутация на родине человека Москвы и преемника Джоко Видодо. Это в феврале во время выборов создавало ему проблемы и привело к протестам, а опыт по борьбе с партизанами и демонстрантами у генерала Прабово большой, как и закупки вооружений в РФ. В Индонезии, где живёт самая большая диаспора китайцев, логично опасаются КНР. Во время гражданской войны отряды коммунистов состояли в основном из местных китайцев.

Если у генерала Прабово есть незакрытые долги по оружию, то у Москвы есть виды на него под Казань на случай, если Китай там навяжет ей свою линию. Как результат поездка генерала в Москву всего через три месяца после выборов и при не очень устойчивом положении – в августе опять были протесты за его отставку. Открывал форум Индонезия – Африка на Бали тоже не он, а Джоко Видодо.

В отличие от форума на Бали в Пекин на форум Китай – Африка приехали все, кроме королевства Эсватини. Там считают, что легитимное правительства Китай находится на Тайване, а не в Пекине. Китай сейчас называют самым крупным кредитором Африки – по оценкам континент должен ему один триллион. Проводит Китай эти форумы с 2000 г. раз в три года, и чередует – один в Пекине, следующий в Африке. На этот раз в его кулуарах геополитика явно будет преобладать над экономикой.

БРИКС изначально был научной и кабинетной выкладкой экономистов, но Москва в 2006 г. решила извлечь из неё какую-то пользу для себя. Если советская Москва собирала кружки возле себя по идеологическим критериям, то теперь решила создать клуб крупных экономик с большим числом населения. ВВП Китая сейчас близко к ВВП США. Но одна поправка – населения США в 3-4 раз меньше, чем КНР, так как истинное число китайцев неизвестно.

До расширения 2023 г. БРИКС был несколько странным экономическим клубом, так как всего его члены входили в Большую Двадцатку. При этом по-настоящему устойчивые и значительные торговые связи в нём есть только между Бразилией и Китаем. РФ и КНР – это особый и экстренный случай. Теперь Москва хочет в Казане переформатировать его в нечто типа покойного мирового коммунистического лагеря и опять, как в прошлый раз, сталкивается в нём лбом с наследниками Мао.

Но Китай давно не бедный родственник, которого Сталин принял в соцлагерь, где Москва долго помыкала им. Похоже, в Казани опять схлестнутся московская и пекинская партийные линии. Но на это раз будут не взаимные выяснения, кто из них ревизионист, а кто настоящий марксист, а нечто другое. Лучше бы в кремле составляли графики вывода войск из Украины и начинали публичный конкурс на переименование РФ.