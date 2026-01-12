Єдина "мова", яку розуміють росіяни
Якщо раптом хтось переживав за ефективність далекобійних ударів по території рф, то от відповідь.
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу рф. У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.
Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.
відео дняPlay VideoAdvertisement
Дрони "Альфи" СБУ також вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа.
Новий рік - цілі відомі.
Очевидно, що Україна буде масштабувати удари по російським об'єктам, бо лише така мова і такі "санкції" - це те, що може бути ефективним у плані донесення української позиції.
Це та "мова", яку розуміють росіяни.