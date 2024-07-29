ПВК ''Вагнер'' – вже відпрацьований матеріал. Про Африку вони можуть вже не мріяти

Туареги організували відмінну засідку на російських найманців ПВК "Вагнер", тим самим показавши, що нічого особливого у цих блідих окупантах – немає. Якоюсь мірою, розвінчанням ореолу певної особливості та ексклюзивності цього угруповання зайнялася у 2022-му році Україна, коли ПВК "Вагнер" була знекровлена, а їхнього керівника, після стрімкого медійного зльоту, довели до істерики, що призвела до відомого результату.

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Однако в резне среди барханов Мали есть интересный момент, кроме самого факта выноса колоны ЧВК "Вагнер", с большим количеством погибших и пленных россиян.

После истерического броска Пригожина на Москву, ЧВК "Вагнер" стала терять своё влияние в Африке. Её постепенно выдавливали с разных площадок влияния и, самым ярким примером стала полная замена "вагнеров" в Буркина-Фасо на Африканский корпус. Правда, темпы распространения влияния Африканского корпуса немного притормозили, поскольку часть их подразделений приняли участие в майском перформенсе мо рф.

В свою очередь, стоит отметить, Мали это последний участок, где ЧВК "Вагнер" сохраняла контроль и получала прибыль, прежде всего от золотодобычи. Важность Мали для вагнеров подчёркивается тем, что в этой стране лично присутствовал Антон Елизаров "Лотос", фактически руководитель группы. Но, не помогло…

Теперь замену ЧВК "Вагнер" на Африканский корпус готовят, по тому же принципу и сценарию, что и в Сирии.

Нынешний же разгром колоны может этот процесс лишь ускорит, с учётом уже не только ослабления ЧВК "Вагнер", но и показательного унижения группы Туарегами.

Что называется, нет худа, без добра. ЧВК "Вагнер" – это уже отработанный материал. Про Африку они могут забыть и не мечтать. А вот отправка Африканского корпуса и полная замена ими африканских участков контроля ЧВК "Вагнер" – разгрузит хотя бы одно направление на севере Харьковщины. В свою очередь, Туареги показали высокий класс нейтрализации российских наёмников и, более чем уверен, повторят это и с Африканским корпусом и не единожды.

Что же до ЧВК "Вагнер", недобитого в Африке и выдавленного отовсюду, то наёмникам группы следует понимать, что по возвращению в россию их там ожидает отнюдь не радужная перспектива. Руководство, в той или иной степени, будет пущено под нож, как в переносном, так и прямом смысле. А вот рядовой состав – просто кинуто в мясорубку в Украину.

После ликвидации трио Пригожин, Чекалов, Уткин, у ЧВК "Вагнер" был последний шанс на выживание, и этот шанс был в руках амёбы Антона Елизарова "Лотоса". Но амёба решила спрятаться подальше от россии в Мали – не помогло. Разгром от туарегов будет иметь последствия для ЧВК "Вагнер" куда более критические, чем просто десятки видео с десятками трупов и сгоревшими остовами ББМ. Это окончательный довод для полного вывода группы из Африки, после чего она окончательно будет зачищена в той или иной форме.

Поэтому, мясорубка в Мали, это несколько большее и далеко идущее, чем может показаться на первый взгляд.