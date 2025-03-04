Аргентинський урок для України: воля замість рівності (в бідності)

Останнім часом в українському суспільстві точаться запеклі дискусії щодо сутності свободи. Лівоорієнтовані політики та активісти намагаються приватизувати це поняття, ототожнюючи його з рівністю та соціальною справедливістю. Однак, як показує досвід Аргентини та інших країн, справжня свобода полягає в протилежному – в індивідуальній відповідальності, мінімальному втручанні держави та максимальній реалізації особистих можливостей.

Свобода – це не рівність у бідності, як її трактують прихильники соціалізму. Це насамперед право на самовизначення, на власний вибір та на відповідальність за своє життя та добробут своєї сім'ї. Свобода – це відсутність надмірного державного регулювання, яке обмежує ініціативу та підприємницький дух. Це можливість реалізувати свій потенціал без штучних обмежень та перешкод.

Саме таку свободу, або, як її ще називають, волю, Україна має закласти в основу своєї нової державності. Як показує досвід Аргентини, де нещодавно розпочалися радикальні реформи, спрямовані на зменшення ролі держави в економіці, саме такий підхід дає змогу країні вирватися з кола бідності та корупції.

Новий уряд на чолі з Хав'єром Мілеєм розпочав рішучі кроки з демонтажу соціалістичної моделі, яка десятиліттями гальмувала розвиток країни. Влада Аргентини оптимізує державний апарат шляхом ліквідації дублюючих або неефективних міністерств та відомств. Це дозволяє скоротити витрати на утримання бюрократичного апарату та підвищити ефективність державного управління. Президент у найближчі місяці планує звільнити 70 000 державних службовців, що є одним з прикладів того, як лібертаріанський підхід пропонує скоротити непомірно роздутий державний апарат. Задля виявлення та скорочення неефективних витрат новий аргентинський ряд також переглядає бюджетні програми. Це включає скорочення субсидій, соціальних виплат та інших програм, які не приносять очікуваних результатів.

Також з метою запобігання корупції та неефективному використанню бюджетних коштів в Аргентині планують приватизувати 41 державну компанію, у тому числі державних монополій з метою підвищення їхньої ефективності та залучення інвестицій: найбільшу авіакомпанію, державну теле- радіо компанію, головну газову енергетичну компанію, державну залізницю, національну поштову службу, компанію з обслуговування доріг. Новим аргентинським урядом передбачаються податкові пільги та встановлюються правила для іноземних інвестицій у такі ключові сектори, як видобуток корисних копалин. Окрім цього широко дерегулюється нафтогазовий сектор, який історично стикався з жорсткими експортними квотами.

У 2025 в Аргентині планується зниження кількості податків на 90%, зокрема, податків на прибуток підприємств та доходи фізичних осіб з метою стимулювання економічної активності. Уряд впроваджує електронне адміністрування податків та інші заходи для запобігання корупції в податкових органах та спрощення процедур оформлення трудових договорів і звільнення працівників.

Україна, як і Аргентина, потребує радикальних змін. Наша країна страждає від надмірного державного регулювання, корупції та неефективного використання бюджетних коштів. Перейняти аргентинський досвід планує й українська влада. За тиждень до Нового 2025 року року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Аргентини Хав’єром Мілеєм і запросив його відвідати Україну.

"Дуже тепла й змістовна розмова з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з Різдвом і Ханукою, з прийдешнім Новим роком, а також відзначив прогрес Аргентини в економічних реформах, лібералізації зовнішньої торгівлі та приборканні інфляції. Аргентина демонструє, що воля до змін і рішучість здатні досягати великих результатів у піднесенні країни", - Зеленський написав у соцмережі X і побажав лідеру країни та аргентинському уряду й наступного року демонструвати таку ж позитивну динаміку, оскільки "успіх в одній частині світу означає можливість користі для всіх".

Нам потрібна справжня свобода, яка дасть змогу кожному громадянину реалізувати свій потенціал та побудувати успішне майбутнє. Для цього в Україні необхідно передовсім:

Реформувати Конституцію: Зміцнити інститут приватної власності, обмежити втручання держави в економіку, забезпечити незалежність судової системи.

Зміцнити інститут приватної власності, обмежити втручання держави в економіку, забезпечити незалежність судової системи. Провести дерегуляцію економіки: Ліквідувати зайві регуляторні органи, скасувати обмеження для бізнесу, спростити процедури.

Здійснити податкову реформу: Знизити податки, спростити податкову систему, запровадити електронне адміністрування податків.

Знизити податки, спростити податкову систему, запровадити електронне адміністрування податків. Скоротити державні витрати: Ліквідувати зайві міністерства та відомства, оптимізувати бюджетні програми, боротися з корупцією в державних закупівлях та провести приватизацію державних підприємств.

Ліквідувати зайві міністерства та відомства, оптимізувати бюджетні програми, боротися з корупцією в державних закупівлях та провести приватизацію державних підприємств. Запровадити ринкові механізми в соціальній сфері: Розвивати приватне медичне страхування, запровадити накопичувальну пенсійну систему, розширити можливості для приватної освіти.

Свобода – це не абстрактне поняття, а конкретні дії, спрямовані на обмеження ролі держави та розширення можливостей для громадян. Аргентинський досвід показує, що рішучі реформи можуть принести позитивні результати. Україна має скористатися цим досвідом та побудувати державу, де кожен громадянин матиме змогу реалізувати свій потенціал та жити гідним життям.