20 категоричних тверджень минулого, які спростовує сьогодення

1. Камені з неба падати не можуть, їм там нема звідки взятися! (Паризька Академія Наук про метеорити, 1772 р)

2. У майбутньому комп'ютери важитимуть трохи більше 1.5 тонн. (Журнал Popular Mechanics, 1949 р)

3. Думаю, що на світовому ринку ми знайдемо попит на п'ять комп'ютерів. (Томас Вотсон - директор компанії IBM, 1943 р)

4. Я об'їздив цю країну вздовж і впоперек, спілкувався з найрозумнішими людьми і можу вам ручатися в тому, що обробка даних є лише чудасією, мода на яку протримається не більше року. (Редактор видавництва Prentice Hall, 1957 р)

5. Але, що може бути корисного в цій штуці? (Питання на обговоренні створення мікрочіпа в Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968)

6. Ні в кого не може виникнути потреби мати комп'ютер у своєму будинку. (Кен Олсон – засновник і президент корпорації Digital Equipment Corp., 1977)

7. Такий пристрій, як телефон, має занадто багато недоліків, щоб розглядати його як засіб зв'язку. Тому, вважаю, що цей винахід не має жодної цінності. (з обговорень у компанії Western Union у 1876 р)

8. Ця музична коробка без дротів не може мати жодної комерційної цінності. Хто оплачуватиме послання, не призначені для якоїсь приватної персони? (ділові партнери Давида Сарнова у відповідь на його пропозицію інвестувати проект створення радіо, 1920 р.)

9. Концепція цікава та добре оформлена. Але для того, щоб ідея почала працювати, вона повинна містити здоровий глузд. (професура Yale University у відповідь на пропозицію Фреда Сміта про організацію сервісу швидкої доставки; Фред Сміт стане засновником служби доставки Federal Express Corp.)

10. Так, кого, до біса, цікавлять розмови акторів? (Реакція Warner Brothers на використання звуку в кінематографі, 1927 р)

11. Нам не подобається їхній звук і взагалі гітарні квартети – це вчорашній день. (Decca Recording Co., що відхилила запис альбому групи The Beatles, 1962 р.)

12. Літальні апарати важчі за повітря неможливі! (Лорд Кельвін – фізик, президент Королівського Наукового Товариства – 1895 р)

13. Професор Годдард не розуміє відносин між дією та реакцією, йому не відомо, що для реакції потрібні умови більш підходящі, ніж вакуум. Схоже, професор відчуває гостру нестачу в елементарних знаннях, які викладаються ще в середній школі. (передова стаття в газеті New York Times, присвячена революційній роботі Роберта Годдарда на тему створення ракети, 1921)

14. Буріння землі у пошуках нафти? Ви маєте на увазі, що треба свердлити землю для того, щоб знайти нафту? Ви збожеволіли. (Відповідь на проект Едвіна Дрейка у 1859 р)

15. Літаки – цікаві іграшки, але жодної військової цінності вони не становлять. (Маршал Фердинанд Фош, професор стратегії в Академії Генштабу Франції)

16. Все, що могло бути винайдено, винайшли. (Чарльз Дьюелл – спеціальний уповноважений американського Бюро Патентів, 1899)

17. Теорія Луї Пастера про мікроби – кумедна фантазія. (П'єр Паше - професор психології університету Тулузи, 1872)

18. Живіт, груди та мозок завжди будуть закриті для вторгнення мудрого та гуманного хірурга. (Сер Джон Ерік Еріксен – британський лікар, призначений головним хірургом королеви Вікторії, 1873)

29. 640 кілобайт пам'яті має бути достатньо для кожного. (Білл Гейтс, 1981 р)

20. 100 мільйонів доларів – надто велика ціна за Microsoft. (IBM, 1982 р)

P.S. Сьогодні Microsoft коштує $3,2 трлн!;)