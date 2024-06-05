За межами Чумацького Шляху вперше виявлено масивні магнітні зірки

Астрономи здійснили відкриття, яке кидає виклик нашому розумінню еволюції галактик та формування зірок. За межами Чумацького Шляху, в сусідніх галактиках Велика та Мала Магелланові Хмари, вперше виявлено масивні зірки з потужними магнітними полями.

Це відкриття має значний вплив на наше розуміння магнетизму в ранньому Всесвіті та може допомогти пояснити деякі з найекстремальніших явищ у космосі, пише IFLScience.

Магнітні поля відіграють вирішальну роль у формуванні та еволюції зірок. Вони впливають на те, як швидко обертається зірка, як вона викидає матеріал і навіть на те, як вона закінчує своє життя.

Також вас зацікавить: Чи впаде на Землю запущена в космос Tesla Ілона Маска: припущення науковців

Дослідження цих зірок в інших галактиках, де рівень металів значно нижчий, ніж у нашому Чумацькому Шляху, може дати нам нові знання про те, як магнітні поля формуються та впливають на зірки в різних середовищах.

Вчені вважають, що сильні магнітні поля в цих масивних зірках можуть бути наслідком злиття подвійних зірок або обміну масою. Ці зірки, звані Of?p, рідкісні в нашій галактиці, але, здається, частіші в Магелланових Хмарах. Їхня величезна маса та висока температура роблять їх ідеальними кандидатами для вивчення екстремального магнетизму.

Відкриття цих магнітних зірок стало можливим завдяки потужним телескопам, таким як Дуже Великий Телескоп (VLT) Європейської Південної Обсерваторії. VLT дозволив астрономам збирати тьмяне світло зірок, розташованих на відстані десятків тисяч світлових років, і виявляти поляризоване світло, яке є свідченням наявності магнітного поля.

Це відкриття показує, що магнітні поля є поширеним явищем навіть у зірках, що утворюються в середовищі з низьким вмістом металів. Це також свідчить про те, що екстремальні події, такі як спалахи гамма-випромінювання та наднової, можуть бути частішими, ніж вважалося раніше.

Подальші дослідження цих магнітних зірок допоможуть нам краще зрозуміти еволюцію галактик, формування зірок та природу магнетизму у Всесвіті. Це захоплюючий час для астрономії, і це відкриття, безсумнівно, призведе до нових, революційних відкриттів у найближчі роки.

Що означає Чумацький Шлях

Чумацький Шлях, також відомий як Молочний Шлях, є галактикою, в якій розташована наша Сонячна система. Це спіральна галактика з баром, яка містить мільярди зірок, включаючи наше Сонце. Назва "Чумацький Шлях" походить з української культури, де "чумаки" були мандрівними торговцями сіллю, які часто орієнтувалися за зоряним небом під час своїх подорожей. Шлях, що пролягає через небо, нагадував їм дорогу, яку вони використовували.

В астрономічному контексті, Чумацький Шлях виглядає як світла смуга, що перетинає нічне небо. Ця смуга складається з зірок, пилу та газу, які знаходяться у галактичному диску. Вигляд цієї смуги спричинений великою кількістю зірок і міжзоряного матеріалу, що скупчуються в диску нашої галактики.

Чумацький Шлях є лише однією з багатьох галактик у Всесвіті, але для нас вона особлива, оскільки є домівкою для нашої Сонячної системи і планети Земля.

Раніше науковці заявили, що Сонце має таємниче серцебиття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!