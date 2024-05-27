Юрист пояснив, що робити, якщо у ТЦК відмовились оформити відстрочку

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовослужбовці повинні отримати відстрочку за результатом комісії. Однак можливі випадки, коли особам безпідставно відмовляють у наданні відстрочки від служби.

Адвокат Ярослав Гришин в ефірі Київ24 пояснив, що робити у таких випадках. Він заперечив, що посилаючись на постанову Кабміну 560 ТЦК може відмовити у відстрочці з будь-якої причини.

"Постанова не встановлює конкретних підстав для відмови у відстрочці, але є закон, в якому прописано абсолютно чітко і ясно, які особи мають право на відстрочку, відтермінування від призову. Це інваліди ІІ-ІІІ групи; це аспіранти; чоловіки, які мають тьох і більше дітей, дітей інвалідів; деякі інші категорії людей. І цей підзаконний акт апріорі не може порушувати норми закону", – наголосив він.

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Гришин додав, що ці категорії – це 100% підстава, щоб отримати відстрочку. Комісія не може порушувати ці норми закону.

"Але якщо такі випадки будуть, то вони мають 100%-ву гарантію судового оскарження. Це раз. І можна подавати заяву про злочин, притягати членів комісії, голову комісії до відповідальності за порушення норм закону. У комісії нема такого, що "цьому дам, бо хороший хлопець, а цьому – не дам відстрочку". Нема такого. Якщо є обґрунтований документ, обґрунтований правовий статус, то комісія зобов’язана розглянути і надати відстрочку", – зазначив адвокат.

Він порекомендував тим, хто отримав відмову, не проходити ВЛК, а написати заяву на ім’я голови комісії, долучити до неї всі документи і краще, щоб вони були посвідчені нотаріально.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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