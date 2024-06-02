Випущено понад 700 повітряних куль зі сміттям: КНДР закидала Південну Корею нечистотами (фото, відео)

Північна Корея вчергове загострила відносини з Південною Кореєю, надіславши через кордон близько 720 повітряних куль, заповнених сміттям.

Про це повідомило в неділю Об'єднане командування начальників штабів Південної Кореї. За їхніми даними, повітряні кулі зі сміттям, включаючи недопалки, тканинні відходи, папір та пластик, були виявлені по всій столиці Південної Кореї протягом ночі 2 червня, пише Yonhap News Agency.

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Це вже не перша подібна провокація з боку Північної Кореї. Минулого тижня вони вже відправляли повітряні кулі зі сміттям та екскрементами, що стало предметом гніву та осуду з боку Південної Кореї.

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency До повітряних куль кріпляться пакети з різним смітям. Джерело: Yonhap News Agency

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що повітряні кулі є порушенням угоди про перемир'я і що Північна Корея несе відповідальність за будь-які наслідки. Він також запевнив, що Південна Корея тісно співпрацює зі США, щоб відстежити ситуацію та вжити відповідних заходів.

У прикордонних провінціях Південної Кореї оголошено надзвичайні сповіщення, закликаючи людей не контактувати з повітряними кулями та негайно повідомляти про них владі.

Військові направили команди для пошуку уламків замість того, щоб збити повітряні кулі, оскільки неможливо повністю виключити можливість того, що вони перевозять токсичні хімікати.

Повідомлень про постраждалих наразі немає. Міська влада Сеула також заявила в неділю, що буде працювати центр екстреної допомоги 24 години на добу для реагування на такі об'єкти.

Для чого КНДР запускає повітряні кулі зі сміттям на Південну Корею

Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, підтвердила, що Північна Корея надіслала повітряні кулі, щоб виконати нещодавню загрозу її країни "розкидати купи макулатури та бруду" у Південній Кореї у відповідь на кампанії з розповсюдження листівок південнокорейськими активістами.

Вона натякнула, що повітряні кулі можуть стати стандартною реакцією Півночі на листівки, що просуваються вперед, сказавши, що Північ відповість "розкидаючи сміття в десятки разів більше, ніж те, що розкидають нам".

Нагадаємо, в ООН назвали джерело фінансування ракетної програми КНДР.

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