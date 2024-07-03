Всього за декілька кліків: у 'Дії' з'явиться швидкий доступ до медичних документів

Відтепер користувачі мобільного додатку "Дія" матимуть змогу входити до системи електронного здоров’я. Вони також зможуть оформити або скасувати декларацію про обрання лікаря.

Згідно з новою постановою уряду, застосунок "Дія" надаватиме доступ до медичних даних користувачів. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації України, у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я, активно розробляє нові значущі сервіси. Завдяки оновленням у додатку "Дія", громадяни зможуть легко реєструватися та входити до системи ЕСОЗ як пацієнти.

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Користувачі отримають можливість вибору сімейного лікаря, подання декларації на обслуговування, а також, у разі необхідності, її анулювання, безпосередньо через додаток. Мінцифра повідомляє, що тепер також можна буде вносити зміни до особистих даних у системі ЕСОЗ без потреби відвідування лікаря чи звернення до НСЗУ.

У найближчому майбутньому, з декількох кліків у "Дії", користувачі зможуть:

Реєструватися в якості пацієнта в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надсилати декларації для вибору лікаря, включаючи сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Переглядати та при необхідності розривати існуючі декларації.

Оновлювати особисті дані в центральній базі даних ЕСОЗ.

Мінцифра планує подальше розширення функціоналу сервісу, працюючи над проєктом разом з МОЗ, НСЗУ, партнерами та зацікавленими сторонами. Варто зазначити, що уряд вніс зміни до регуляції Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, дозволивши інтеграцію штучного інтелекту в "Дію".

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