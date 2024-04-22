ЗС РФ постійно обстрілюють мирні міста України: у ПС розповіли, які області найбільше атакує ворог

Збройні сили Російської Федерації постійно атакують українські мирні міста. Тоді як найбільше від ворожих обстрілів страждають Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону. Він наголосив, що області, які розташовані біля кордону з Росією та тимчасово окупованих територій, найбільше потерпають від ракет та безпілотних літальних апаратів окупантів. Проте війна стосується всієї території країни.

"Війна стосується абсолютно всіх міст, які є в Україні, хоч це тилові підрозділи, хоч прифронтові. Однак, звичайно, найбільше страждають ті, які знаходяться в безпосередній близькості з РФ і ТОТ", – сказав Ілля Євлаш.

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Він розповів, що російські військові бʼють по цих містах, аби підкорити українців та зламати дух до опору. Тому для того, аби захистити державу від російських повітряних атак, Україні потрібна більша кількість систем протиповітряної оборони.

Натомість наслідки того, що ворог втратив один із бомбардувальників Ту-22М3, стануть яснішими в довгостроковій перспективі.

"Звичайно, те, що у ворога немає одного з літаків, і пам'ять про те, що нам вдалося його дістати, залишиться з ними надовго", – пояснив він.

За його словами, наразі в акваторії Чорного та Азовського морів немає такої активності тактичної авіації РФ, як була раніше. Зокрема, ситуація стала легшою після того, як ЗСУ атакували російські пункти управління типу "Фундамент-М" й інші станції, збили два літаки А-50.

Нагадаємо, у Самарі Росії невідомі спалили гелікоптер Мі-8 вартістю до 15 мільйонів доларів.

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