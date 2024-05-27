Вперше в Україні: Vodafone в тестовому режимі запустив 5G

В Україні вперше тестують 5G. Цим займається мобільний оператор Vodafone.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, вже протестовано якість звʼязку. "Все працює!", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, зв'язок 5G впроваджено у понад 90 країнах світу.

"Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. Дякую нашим партнерам — компаніям Vodafone та Nokia — за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", – додав Федоров.

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Що дає 5G на телефоні

Мобільний інтернет п'ятого покоління (5G) може значно покращити швидкість, стабільність та охоплення мобільного інтернету. Це відкриє двері для нових, інноваційних сервісів та застосунків, які наразі неможливі.

5G - це нове покоління мобільного інтернету, яке використовує вищі частоти радіодіапазону та нові технології для передачі даних. Це дозволяє 5G-мережам пропонувати значно більшу швидкість, стабільність та охоплення, ніж 4G-мережі.

Ось деякі з ключових переваг 5G:

Швидкість: 5G може пропонувати швидкість завантаження до 20 гігабітів за секунду, що в 20 разів швидше, ніж 4G.

Стабільність: 5G-мережі менш схильні до перевантаження та пропонують більш стабільний зв'язок.

Охоплення: 5G-мережі можуть охоплювати більші території, включаючи віддалені райони.

Затримка: 5G має значно меншу затримку, що робить його ідеальним для таких застосунків, як віртуальна реальність та ігри.

5G дозволить підключити до інтернету мільярди пристроїв, таких як датчики, сенсори та побутові прилади. Це зробить наші міста більш "розумними" та ефективними.

Раніше керівник Київстару повідомляв, що не існує альтернативи для мобільного зв'язку, оскільки навіть термінали для супутникового зв'язку Starlink треба підживлювати.

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