Військовозобов'язаним можуть заблокувати рахунки, якщо вони вказали фейкові адреси у Резерв+

До 16 липня військовозобов'язані українці мають оновити дані у ТЦК. Також це можна зробити через ЦНАП, або додаток "Резерв+".

Втім, якщо вказати у "Резерв+" недійсну адресу, на особу можуть накласти штраф та заблокувати рахунки. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки. Водночас у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

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Натомість поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність військовозобов'язаного за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, також може вважатися підтвердним документом. Згідно з цим ТЦК може одразу виносити постанову про накладення штрафу.

У разі добровільної несплати штрафу особа ризикує тим, що її рахунки можуть бути заблоковані. Для фізичних осіб штрафи становлять до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

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