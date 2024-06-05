В уряді роз'яснили, чи треба 17-річним терміново повертатися в Україну, щоб стати на облік

Уряд України розробив постанову про відтермінування взяття на військовий облік допризовників та призовників, які наразі перебувають за кордоном.

Це рішення прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, відповідаючи на заяву Міноборони про необхідність повернення 17-річних українців для обліку у ТЦК.

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Міноборони зазначило, що згідно з чинними правилами, 17-річні українці мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Ірина Верещук підтвердила юридичну правомірність цієї вимоги, однак вказала на неефективність повернення студентів немобілізаційного віку для військового обліку під час воєнного стану.

За її словами, повернення молоді лише збільшить навантаження на військово-лікарські комісії (ВЛК) і не допоможе мобілізації. Тому уряд планує прийняти постанову, яка дозволить юним українцям стати на військовий облік після повернення в Україну або після закінчення воєнного стану.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", – сказала Верещук.

Раніше, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України для взяття на військовий облік у ТЦК та СП.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

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