У Міноборони пояснили, чи видаватимуть повістки в рекрутингових центрах
У Міноборони України пояснили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві 30 квітня, повідомляє Інерфакс-Україна. Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.
Читайте також: Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних у ТЦК: як працюватиме мобілізація
"За великим рахунком це – сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку", – зазначив він.
Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.
Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!