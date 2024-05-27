У ДТЕК спрогнозували, як довго в Україні триватимуть планові відключення електроенергії

Відновлення ушкоджених енергетичних об’єктів може зайняти значний час, іноді досягаючи 10 місяців, за умови наявності необхідних фінансів для проведення ремонтних робіт та закупівлі нового устаткування. Для повного відновлення генеративних можливостей критично важливо забезпечити адекватний захист цих об’єктів, включаючи системи протиповітряної оборони.

За словами Дмитра Сахарука, виконавчого директора ДТЕК, який виступив в телемарафоні, існують випадки, коли російські сили знову атакували вже відремонтовані енергетичні об’єкти. Перебої з електропостачанням продовжуватимуться до моменту, коли буде можливо відновити виробництво електроенергії.

"Основна причина, чому ми маємо дефіцит, це зруйнована чи пошкоджена генерація. У березні, квітні і травні росіяни завдавали серйозні атаки на українські ТЕС, ГЕЦ, об'єкти генерації і пошкодили до 8 ГВт. У нас немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх", – пояснив він.

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Відключення електроенергії залишається основним методом стабілізації енергетичної мережі до часу ремонту ушкоджених джерел генерації. "Укренерго" встановлює квоти для розподільчих компаній, що забезпечують електропостачання регіонів. Компанія ДТЕК, яка обслуговує Київ та область, а також Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області, отримала ліміти, які покривають лише 80% потреб.

"Процес відновлення прямо залежить від ефективності захисних механізмів об’єктів, що ремонтуються. Іноді трапляється, що обладнання зазнає пошкоджень знову після ремонту. Першочергове завдання – це забезпечення надійного ППО для знищення ракет, спрямованих на енергетичні об’єкти. Друге завдання – знайти фінансування для придбання нового обладнання, яке було знищено внаслідок атак", – розповідає Дмитро Сахарук.

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